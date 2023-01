Jean Gavril și Andreea Bălan, replici acide la „America Express“. „Trebuie rezolvat ori în sala de sport, ori în dormitor“ FOTO

Cei doi au un conflict mai vechi, iar tensiunea acumulată i-a făcut să răbufnească în reality-show-ul de la Antena 1.

Deși au petrecut doar câteva zile în Mexic, pe Dumul Aurului, misiunile dificile și cursele în viteză încep să-și pună amprenta în special asupra stării de spirit a concurenților. Nervii sunt deja „întinși“, iar primele conflicte au apărut. Andreea Bălan și Jean Gavril au „dat tonul“.

După ce Irina Fodor a anunțat cele două echipe (cu cele mai slabe rezultate) care au intrat la cursa pentru ultima șansă pentru a rămâne în cuncurs - frații Gavril și Bruja și Pufeh - vedetele au fost puse să aleagă o a treia echipă care să intre la eliminare.

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, după ce Jean Gavril a făcut câteva comentarii care au vizat-o pe pe Andreea Bălan. Acesta a votat ca echipa formată din Andreea Antonescu și colega ei să joace alături de ei misiunile din cursa pentru ultima șansă. Concurenții au dat cărțile pe față și au ieșit la iveală detalii neștiute.

Între cei doi a izbucnit un conflict care mocnea de anul trecut, când Jean Gavril a participat la competiția „Dancing on Ice“, pe care a și câștigat-o.

„Nu e ușor nici pentru mine, însă eu am judecat altfel. Pentru că am fost declarat cumva dușman și cel mai puternic competitor al persoanei respective, eu nu am nimic cu ea și vreau să aflu cu ce am supărat-o sau deranjat-o de m-a declarat dușman. Îi dau ocazia să participe cu noi la cursa pentru ultima șansă. (...) Vrea să ia numai locul 1“, a spus Jean Gavril.

„Unde te-am declarat?! Ți-am zis doar că mi-ai luat o priză (tehnică de prindere a partenerului, la dans – n.r.)“, i-a spus Andreea Bălan. „Cineva i-a transmis greșit lui Jean că el ar fi dușmanul meu. El este doar un competitor ambițios“, a adăugat ea. „Sunt polițe vechi acolo care trebuie plătite“, a comentat Cătălin Scărlătescu. „Între Jean și Andreea sunt niște chestii care trebuie rezolvate ori în sala de sport, ori în dormitor“, a spus și Cătălin Bordea.