Cine e Bie Adam de la „America Express“. Vloggerița a fost bătută cu ranga, pe stradă VIDEO FOTO

Bie Adam participă la reality-show-ul de la Antena 1 alături de mama ei. În urmă cu doi ani, vloggerița a avut parte de un episod violent și șocant în România.

Bie Adam are peste 1,7 milioane de abonați pe canalul de YouTube, un milion de urmăritori pe Instagram și este considerată unul dintre cei mai importanți creatori de conținut din România. Ea și mama sa, Mihaela, formează unul dintre cele nouă cupluri de concurenți de la reality-show-ul „America Express – Drumul Aurului“, care vine la Antena 1 cu o premieră maraton: duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

Traseul acestui sezon traversează teritoriile a trei state cu o rată a criminalității ridicată: Mexic, Guatemala și Columbia. Așadar, în acest sezon, un rol esențial îl joacă echipa de securitate, de-a lungul întregii rute fiind necesare măsuri de siguranță sporite.

„De câte ori făceam autostopul, oamenii ne avertizau cât de periculoasă e zona, ne sfătuiau să avem grijă în ce mașini ne urcăm și unde dormim și ne povesteau incidente din familiile lor. La un moment dat, am mers cu o mașină care avea o sabie mare în spate! În Mexic am ajuns, de exemplu, în Romita, una dintre localitățile cele mai riscante din zona respectivă, pe care am traversat-o la pas, cap-coadă, pentru că nu puteam nici să încercăm să facem autostopul, după ce am văzut acolo. Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el“, a adăugat ea, fiecare echipă de concurenți primind astfel de dispozitive speciale pentru orice situație de alertă.

Bie Adam, bătută de un dezvoltator imobiliar

Tequila - Bianca Adam, pe numele său real – a trăit și în România o experiență terifiantă, în urmă cu doi ani. Ea a povestit chiar pe canalul său de YouTube cum a fost victima unui dezvoltator imobiliar în plină stradă şi nimeni nu a vrut să o ajute, deşi era rănită. Tânăra a fost agresată în apropiere de casa sa.

Totul a pornit de la o bucată de marmură spartă, atunci când Bianca Adam a parcat maşina, în apropierea imobilului deţinut de agresor. Lucrurile au degenerat lucrurile după ce persoana care i-a spus să-și mute maşina a devenit violentă şi i-a smuls din mână telefonul cu care filma.

„A ieşit, direct, foarte pornit pe noi şi ne-a zis ceva în genul: Nu vezi că mi-aţi rupt marmura, aşa se parchează?....Mi se pare puţin imposibil să fi trecut eu cu maşina pe acolo, dar nici nu spun 100% că n-am fost eu“, a precizat Bianca Adam pe vlogul său.

Lucrurile au degenerat după ce individul care o chemase să îşi mute maşina s-a enervat că este filmat. Acesta i-a luat telefonul din mână şi chiar a aruncat cu el, lovindu-l în cap pe prietenul Biancăi. Dar coşmarul pentru vloggeriţă nu s-a terminat aici, acţiunea având loc şi sub ochii altor persoane care nu au reacţionat.

„Mă trezesc cu el, 1,80 de om, iese pur si simplu cu un fier de vreo 3 metri, din ala de constructii....şi mi-l înfige efectiv în picior, dă cu toată forţa lui“, a mai precizat vloggeriţa Tequila care a fost lovită cu fierul în coapsă şi în mână.

Şi mai şocant pentru Bianca Adam a fost faptul că oamenii la care a apelat să o ajute nici nu au vrut să o bage în seamă. Nimeni nu i-a dat un telefon să sune la poliţie, ba chiar mai mult, i-au spus să iasă afară.

„Momentul în care eu m-am văzut din nou cu agresorul în faţa poliţiei a fost din nou, încă o următoare traumă. M-a panicat reacţia lui şi a prietenilor lui care m-au ameninţat de faţă cu poliţia“, a mai povestit ea, la vremea respectivă. Vloggeriţa a depus plângere împotriva dezvoltatorului imobiliar.

Cine sunt concurenții de la „America Express“

Alături de ele Bie Adam și de mama sa, pe Drumul Aurului pornesc Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar.

„America Express“ începe la Antena 1 mâine seară, de la ora 20.00, urmată de încă trei ediții, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20.30.