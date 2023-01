„America Express“: cine sunt Jean și Dinu Gavril. S-au certat, s-au rătăcit și au terminat ultimii. „Mor cu ei de gât!“ VIDEO

Prima etapă a reality-show-ului de la Antena 1 a fost o cursă contra-cronometru în care echipele au avut parte de surprize uriașe.

Jean Gavril (29 de ani) este unul dintre cei mai în vogă artiști și este cunoscut pentru piese precum „Totul sau nimic“, „Unde ești tu“ și „Nebun după tine“. În primăvara anului trecut, a câștigat alături de Ana Maria Ion concursul „Dancing on Ice – Vis în doi“. Nu refuză nicio provocare, așa că a plecat în aventura „America Express – Drumul aurului“, alături de fratele lui, Dinu. La finalul lui 2021, Jean Gavril a devenit tatăl unei fetițe.

Dinu Gavril este fratele mai mic al cântărețului, iar „America Express“ este prima sa tangență cu showbizul și primul său proiect important în televiziune.

Cei doi frați din Constanța au început competiția cu stângul și au încheiat prima etapă pe ultimul loc. După ce Irina Fodor a dat startul, aceștia au pierdut două ore și s-au învârtit în cerc pentru a ajunge tot în punctul de plecare, în vreme ce multe dintre echipele concurente ajunseseră deja la prima destinație ce trebuia bifată. Prima ceartă între ei a izbucnit în scurt timp, dintr-un motiv banal: Jean nu a vrut să sacrifice o foaie din blocul său de desen pe care scrie destinația, pentru a putea face autostopul.

După multe aventuri, timp în care celelalte opt perechi de concurenți au luat un avantaj considerabil, frații Gavril au ajuns la destinația finală și s-au clasat pe ultima poziție în prima etapă a realiy-show-ului de la Antena 1. „Era să nu mai ajungeți deloc“, le-a spus Irina Fodor.

„Am avut peripeții. În momentul acesta, chiar nu ne deranjează că ceilalți ne văd ca ultima echipă, că suntem slabi și că am dat buleală. Am făcut totul pe dos, mai prost nu se putea“, a spus Jean.

„Noi știm că vom lupta și nu ne lăsm. Mor cu ei de gât! Vor exista surprize din partea noastră pe parcursul acestei curse, care abia a început“, a adăugat el.

„America Express“: Cătălin Scărlătescu, surpriza primei etape

Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodora, au câștigat prima etapă a competiției și au primit un Joker, care le oferă un avantaj în competiție. Concurenții au fost foarte surprinși de performanța celor doi, în special de Cătălin Scărlătescu, care, în pofida vârstei (este cel mai vârstnic concurent) și a unei accidentări la picior s-a descurcat foarte bine.„Nu știu cum a câștigat amuleta asta“, a fost replica Andreei Bălan.

„A bătut și gimnastele, la viteză, și mexicanul care vorbește spaniola (Joaquin Bonilla este din Mexic – n.r.)“, a comentat Cătălin Bordea.

„E foarte stranie privirea colegilor mei“, a observat Cătălin Scărlătescu înainte de a o pune pe Doina Teodoru să aleagă Jokerul. Avantajul pe care l-au primit cei doi este: „poți scădea 30 de minute din ora la care ajungi în punctul de acordare a imunității“.

Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela sunt echipele de vedete care luptă la „America Express“ pentru marele premiu de 30.000 de euro.