Cele mai vizionate fillme și seriale pe HBO Max, la un an de la lansarea în România

Platforma de streaming a intrat oficial pe piața din România în martie 2022 și a adus abonaților seriale-fenomen și pelicule de Oscar.

Noul serial „The Last of Us“, lansat pe 15 ianuarie 2023, face furori pe HBO Max și a devenit cel mai vizionat serial de la lansarea platformei în România.

„The Last of Us“ a depășit ca popularitate alte producții de succes, printre care „Casa dragonului“, „Urzeala tronurilor“, „The White Lotus“ și „Povestea slujitoarei“.

Adaptat pe baza popularului joc video omonim creat pentru consola PlayStation, serialul „The Last of Us” a fost un succes imediat pentru HBO atunci când a avut premiera, în luna ianuarie.

Acțiunea din „The Last of Us“ are loc la 20 de ani după ce o pandemie a distrus civilizația modernă. Povestea îl urmărește pe Joel, un supraviețuitor angajat să o scoată pe Ellie, o adolescentă de 14 ani, dintr-o zonă de carantină opresivă. Urmează o călătorie brutală și sfâșietoare în SUA postapocaliptică, în care depind unul de celălalt pentru a supraviețui.

De asemenea, filme cu mare succes la box office, difuzate pe HBO Max s-au numărat printre preferatele telespectatorilor români. The Batman“ a ocupat prima poziție în topul celor mai vizionate filme, în care au mai intrat și „Black Adam“, „Dune“ și filmul biografic „Elvis“, nominalizat la Premiile Oscar 2023.