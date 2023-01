„The Last of Us”, serialul care face furori pe HBO. Ce spun criticii VIDEO

Noul serial „The Last of Us” face furori pe HBO Max. Episodul-pilot a fost difuzat pe 15 ianuarie și a fost urmărit deja de 10 milioane de oameni în primele două zile. Acțiunea are loc în anul 2023, la 20 de ani după ce o pandemie a distrus civilizația modernă. Povestea îl urmărește pe Joel, un supraviețuitor angajat să o scoată pe Ellie, o adolescentă de 14 ani, dintr-o zonă de carantină opresivă. Urmează o călătorie brutală și sfâșietoare în SUA postapocaliptică, în care depind unul de celălalt pentru a supraviețui.

Criticii au lăudat la unison adaptarea TV a jocului video de succes The Last of Us. Serialul este descris ca fiind "cea mai bună adaptare a unui joc video realizată vreodată".

John Nugent, scriitor pentru Empire Magazine, i-a acordat cinci stele serialului, motivându-și gestul prin faptul că nu a avut impresia că privește un joc video.

„Este o experiență uneori suprarealistă să vezi cele mai iconice momente redate frumos în acțiune”, a transmis John Nugent, citat de BBC.

The Washington Post a lăudat scenariul pentru că a rămas aproape de materialul original, dar a remarcat, de asemenea, că dezvoltarea unor personaje îmbunătățește narațiunea.

„Oamenii care cunosc jocul pe de rost vor putea probabil să recite unele replici chiar în timp ce sunt rostie de către actori”, a observat jurnalistul american Gene Park.

Criticul Nick Hilton de la The Independent i-a acordat patru stele, spunând că este "fără îndoială un nou punct de reper în sarcina aparent imposibilă de a adapta jocurile video".

"Designul este uimitor: priveliștile metropolelor pustii, bombardate, sunt egalate de imagini extinse, cu inflexiuni occidentale, ale Americii rurale", a comentat el.