„House of the Dragon” a devenit serialul cu cea mai bună lansare pe HBO

Primul episod din serialul "House of the DragonÔÇŁ, derivat din celebra saga TV ÔÇ×Game of ThronesÔÇŁ (ÔÇ×Urzeala TronurilorÔÇŁ), a atras aproape 10 milioane de telespectatori ├«n fa┼úa micilor ecrane din Statele Unite ┼či a realizat astfel cea mai bun─â lansare a unei produc┼úii a postului HBO, precizeaz─â un comunicat publicat de grupul WarnerMedia, citat de AFP.

Fanii serialului ÔÇ×Game of ThronesÔÇŁ, care s-a ├«ncheiat ├«n urm─â cu trei ani, au asistat ├«n num─âr mare la lansarea noului prequel ÔÇ×House of the DragonÔÇŁ, a c─ârui ac┼úiune se desf─â┼čoar─â cu aproape 200 de ani ├«naintea evenimentelor prezentate ├«n produc┼úia original─â, potrivit Agerpres.┬á

Primul episod a fost vizionat de 9,98 milioane de telespectatori dup─â difuzarea sa, duminic─â sear─â, ├«n Statele Unite pe canalul TV tradi┼úional HBO ┼či pe platforma de streaming HBO Max, ├«nregistr├ónd ÔÇ×cea mai mare audien┼ú─â pentru un nou serial original din istoria HBOÔÇŁ, a detaliat luni sear─â grupul WarnerMedia, care de┼úine postul HBO.

Acea prim─â difuzare a reprezentat totodat─â ÔÇ×cea mai bun─â lansare a unui serial pe HBO Max ├«n Statele Unite, ├«n America Latin─â ┼či ├«n regiunea EMEA (Europa-Orientul Mijlociu-Africa, n.r.), ating├ónd un nivel f─âr─â precedent de difuz─âri ├«n streaming pe platforma noastr─âÔÇŁ, au ad─âugat reprezentan┼úii acestui gigant american din industria divertismentului.

Serialul ÔÇ×House of the DragonÔÇŁ are la baz─â cartea ÔÇ×Fire and BloodÔÇŁ a scriitorului George R.R. Martin, creatorul seriei literare ÔÇ×A Song of Ice and FireÔÇŁ, care a stat la baza serialului ÔÇ×Game of ThronesÔÇŁ (GoT). Intriga din noua produc┼úie TV se desf─â┼čoar─â cu 200 de ani ├«naintea evenimentelor relatate ├«n ÔÇ×GoTÔÇŁ ┼či prezint─â povestea s├óngeroas─â a familiei Targaryen din regatul fictiv Westeros ┼či a celor 17 dragoni ai s─âi.

├Än acest prequel, compus din 10 episoade, fanii ÔÇ×GoTÔÇŁ ├«i vor descoperi pe str─âmo┼čii eroilor din cele opt sezoane ale celebrei produc┼úii TV a postului HBO, difuzat─â ├«ntre anii 2011 ┼či 2019.

Din distribu┼úia serialului ÔÇ×House of the DragonÔÇŁ fac parte actori cunoscu┼úi, precum Emma D'Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Olivia Cooke ┼či Paddy Considine.

Noua producţie, care combină fantasticul cu intrigi politice, începe la apogeul dinastiei Targaryen, a cărei putere, bazată în principal pe stăpânirea dragonilor, este fragilizată de lupte de succesiune.

├Än cur├ónd, produc┼úia HBO urmeaz─â s─â ├«┼či m─âsoare for┼úele, ├«n termeni care ┼úin de popularitate ┼či cote de audien┼ú─â, cu serialul ÔÇ×The Lord of the Rings: The Rings of Power", derivat din celebra saga literar─â fantasy ÔÇ×St─âp├ónul inelelorÔÇŁ scris─â de J.R.R. Tolkien, adaptat─â de serviciul de streaming Amazon Prime Video.Grupul Amazon a cump─ârat ├«n urm─â cu aproximativ cinci ani drepturile de adaptare pentru micile ecrane a universului hobi┼úilor ┼či elfilor cu suma de 250 de milioane de dolari.