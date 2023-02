Lamar Johnson, actor în serialul HBO „The Last of Us“: „Chiar dacă sfârșitul a fost foarte traumatizant, în cele din urmă a avut la bază dragostea“

Într-o lume plină de zombie, relația dintre doi frați, Henry și Sam, reprezintă una dintre ultimele forme ale umanității.

→ Imaginea 1/6: Lamar Johnson și Keivonn Woodard în serialul HBO „The Last of US”. FOTO: HBO

„The Last of Us“, un serial postapocaliptic în care fiecare personaj luptă pentru supraviețuire și trebuie să aibă mare grijă în cine se încrede, prezintă esența uneia dintre cele mai importante relații umane: cea dintre frați. Serialul, bazat pe jocul video omonim, prezintă lumea în 2023, măcinată de 20 de ani de o pandemie globală declanșată de un virus care îi transformă pe oameni în zombie. Într-o lume aflată în continuă descompunere, în care majoritatea oamenilor rămași au uitat ce înseamnă de fapt umanitatea, relația dintre Henry (Lamar Johnson) și Sam (Keivonn Montreal Woodard) este dovada care atestă că doar împreună putem răzbate. Henry este un tânăr care încearcă să își protejeze fratele, pe Sam, și care vrea să fugă de un grup de rebeli care îi urmăresc prin Kansas City pentru a-i ucide. În încercarea lor de a fugi din oraș, îi întâlnesc pe Joel (Pedro Pascal) și Ellie (Bella Ramsey), cei doi protagoniști ai serialului.

Actorul Lamar Johnson a povestit pentru „Weekend Adevărul“ ce a însemnat pentru el să joace în serialul „The Last of Us“, cât de importantă a fost relația dintre el și Keivonn Montreal Woodard în succesul portretizării personajului său, dar și ce a însemnat pentru el să joace rolul protectorului. Acesta a povestit cât de repede a avut loc procesul de casting și a mărturisit că este recunoscător pentru toată experiența trăită: „Am trimis într-o luni proba înregistrată, iar la două zile după am fost sunat și mi s-a spus că am primit rolul. Sâmbătă eram deja în avion spre Calgary (n.r. – orașul în care se afla platoul de filmare). Totul s-a întâmplat destul de repede. Sunt recunoscător că lucrurile au mers bine“.

De asemenea, acesta a dezvăluit că era familiarizat cu jocul „The Last of Us“, mulți dintre prietenii lui fiind fani, însă a punctat faptul că nu a vrut să creeze o copie fidelă a personajului din joc pentru a o transpune în serial. „În pregătirea pentru personaj, nu am vrut să creez o copie fidelă a actorului din joc, ci a fost doar un punct de plecare din care am înțeles de ce Henry este așa cum este, care este scopul lui și unde vrea să ajungă. Craig Mazin (n.r. – producător și scenarist al serialului, alături de Neil Druckman) a făcut o treabă fantastică în ceea ce privește scenariul. Am vrut să fiu fidel scenariului pe cât de mult posibil“, a explicat actorul.

Conexiune dincolo de platoul de filmare

Unul dintre elementele-cheie care l-au ajutat să intre în personaj a fost chiar platoul de filmare, care părea desprins din joc, puține elemente fiind de fapt adăugate în procesul de editare video: „Mi s-a părut ceva ireal! Jocul a fost adus la viață într-un mod atât de minunat. Multe lucruri care se văd în serial chiar făceau parte din platoul de filmare, ceea ce ne-a făcut munca mult mai ușoară. Toate acestea m-au ajutat să intru în personaj. Am avut o experiență minunată acolo, chiar dacă a fost foarte frig! Într-una dintre zile au fost chiar -20 de grade Celsius. Canadienii sunt atât de drăguți, iar toată echipa era atât de pasionată și toți iubeam ceea ce făceam. Oamenii din Calgary erau foarte mândri că filmările pentru serial aveau loc în orașul lor“, a povestit Lamar Johnson despre experiența pe platoul de filmare.

Însă, dincolo de platoul de filmare care părea foarte veridic, actorul a mărturisit că baza pregătirii sale pentru rolul lui Henry a fost stabilirea unei relații cu Keivonn Montreal Woodard, actorul care joacă rolul lui Sam. Acest aspect a fost cu atât mai important cu cât atât în film, cât și în realitate, actorul este surd. „Am vrut să mă asigur că relația și conexiunea noastră sunt puternice atât în film, cât și în afara lui, încă din prima zi în care am ajuns în Calgary, când l-am cunoscut. Al doilea aspect a fost să învăț limbajul semnelor, atât pentru a comunica cu Keivonn, cât și pentru rol. Cred că, până să înceapă filmările, am reușit să construim o relație naturală, organică“, a explicat acesta.

Rolul de protector

Relația dintre Henry și Sam reprezintă reflecția relației dintre cele două personaje principale, Joel Miller și Ellie Williams. Asemenea lui Joel, Henry are rolul protectorului în relația cu Sam, iar acest lucru se observă în cele două episoade (4 și 5) în care apare duo-ul. „Cred că Henry a reușit să îi ofere încredere lui Sam că poate îndura, că poate reuși să supraviețuiască prin faptul că îl considera un super-erou. Încearcă constant să îi insufle această încredere. Henry are tot timpul în minte, în ciuda îngrijorării, faptul că Sam este protejat“, a explicat Lamar Johnson.

Dincolo de lupta pentru supraviețuire pe care o duc cei doi, relația dintre Henry și Sam este definitorie în ceea ce privește caracterul celui dintâi. Henry pune mai presupus binele lui Sam decât al lui însuși, ajungând să își interiorizeze emoțiile pentru a nu-şi îngrijora fratele mai mic. „Cred că Henry interiorizează toate lucrurile prin care trece pentru că trebuie să fie puternic pentru Sam și pentru că nu vrea ca fratele lui mai mic să simtă tot ce simte el – deja trăiește în lumea aceea foarte brutală. Henry nu vrea să pună presiune pe Sam, astfel că multe lucruri legate de familie și de ce se întâmplă preferă să le țină în interiorul lui. Henry s-ar îngrijora despre ceva înainte ca Sam să își dea seama că lucrul acela se întâmplă. Cred că face tot ce îi stă în putință să îl protejeze pe Sam de orice rău sau de oricine i-ar putea pune în pericol“, a explicat Lamar Johnson pentru „Weekend Adevărul“.

Aparițiile lui Henry și Sam în serial, precum și în joc, sunt de scurtă durată – de doar două episoade –, dar foarte intense, iar evoluția lor se termină dramatic și tulburător. „A fost o zi grea la filmări și m-a epuizat emoțional. Am filmat acea scenă aproape toată ziua. Eu și Keivonn am construit o relație atât de bună, încât mi-a fost foarte greu să îl văd așa. Eram cu Jeremy (n.r. – regizorul episoadelor 4 și 5) și ne uitam împreună la scena dintre Sam și Ellie și amândoi aveam lacrimi în ochi“, a povestit actorul. În timp ce încercau să fugă de zombie, Sam este zgâriat, și nimeni nu observă. Infecția îi ajunge la creier a doua zi, iar Henry se vede nevoit să ia o decizie radicală, dar necesară: să își ucidă fratele.

„Henry era pur și simplu în șoc. Când ești într-o asemenea stare, te copleșesc multe emoții. Cred că Henry trăia un moment de tipul: «Ce s-a întâmplat?», «Puteam preveni asta?». Îi treceau multe gânduri prin minte. Bineînțeles că era cuprins de vină pentru că el l-a împușcat pe Sam. Cred că ceea ce l-a motivat să îndrepte arma și spre Joel a fost gândul că poate lucrurile ar fi fost altfel dacă nu se cunoșteau“, a dezvălui Lamar Johnson.

În cele din urmă, Henry decide să se sinucidă, povestea dintre el și Sam ajungând la sfârșit – protectorul rămâne fără protejat. „Nu pot trăi în acestă lume fără Sam, el era scopul meu“, a dezvăluit actorul despre semnificația gestului cutremurător făcut de Henry. „Chiar dacă sfârșitul a fost foarte traumatizant, în cele din urmă a avut la bază dragostea“, a mai adăugat Lamar.