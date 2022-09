Antena 3 a devenit Antena 3 CNN: postul și-a schimbat numele și sigla. Ce discurs a ținut Mircea Badea VIDEO

Marți, 26 septembrie, Mihai Gâdea și Rani Raad, președinte CNN Worldwide Commercial, au semnat la București acordul de parteneriat.

Timp de 11 ani, Antena 3 a fost post afiliat CNN în România. Începând din 27 septembrie, reţeaua americană de ştiri are un parteneriat exclusiv cu televiziunea de ştiri fondată de familia Voiculescu şi condusă de Mihai Gâdea, potrivit Pagina de Media.

Transformarea are loc oficial în această seară, de la 21.00, oră la care se difuzează emisiunea „Sinteza zilei“, moderată de Mihai Gâdea.

Potrivit sursei citate, odată cu acest parteneriat se va schimba și grila de programe. La evenimentul desfășurat luni seara, la Palatul Regal din București, unde s-a semnat acordul de parteneriat, au participat jurnaliști ai postului, parteneri din publicitate, dar și vedete precum Simona Gherghe, Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Florin Piersic.

Vizibil emoționat, Mircea Badea a ținut un discurs la eveniment. „Lumea s-a schimbat și colțul nostru de lume s-a schimbat. L-am asistat, l-a mărturisit, l-am povestit, l-am arătat, l-am dezvăluit. Am și participat uneori la această schimbare. Am făcut tot ce se putea presupune că trebuie să facem în locul nostru. Am filmat, am dus oamenilor știrile, le-am comentat, le-am analizat, dar mai presus de atât, am pus la îndoială. Am pus la îndoială narativele unor centre de putere care vroiau să impună ca și cum asta li s-ar fi cuvenit să-și impună propria realitate. Și noi am pus-o la îndoială. Din acest motiv, am fost o lungă perioadă chiar singurii care am făcut asta. Din acest motiv, demersurile noastre jurnalistice, firești s-au transformat chiar în bătălii. Nu din cauza noastră, dar care ne-au privit, s-au transformat în bătălii. Pe unele le-am câștigat, pe unele le-am pierdut“, a spus acesta.