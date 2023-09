EXCLUSIV Superstarul britanic John Newman: „Ca să fii cu adevărat un artist, nu trebuie să ai un ego exacerbat“ VIDEO

Cântărețul britanic John Newman a redescoperit ce înseamnă a face muzică din suflet și a fi un artist sensibil, dincolo de lumea vedetelor, după ce a luat o pauză considerabilă de la viața artistică.

În urmă cu zece ani, John Newman (33 de ani) își lansa prima melodie solo, „Love me again“, ce a devenit rapid un hit mondial, ajungând să aibă aproape un miliard de vizualizări pe YouTube. Melodia a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie, iar în 2014 John Newman a primit trei nominalizări la prestigioasele Brit Awards.

Tot cu „Love me again“, britanicul a ajuns în topurile din SUA, Canada, Australia, Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Noua Zeelandă, Norvegia și Elveția.

Cu un an înainte de a lansa celebrul single, Newman primise numeroase aprecieri pentru melodia „Feel the Love“, interpretată împreună cu Rudimental, care a ajuns pe primul loc în Marea Britanie, ca și melodia „Blame“, pe care a cântat-o alături de un alt nume faimos, Calvin Harris.

În anii următori, John Newman a lansat constant melodii ce s-au bucurat de succes internațional. În iunie 2020, artistul a anunțat că ia o pauză în industria muzicală ca artist solo. După doi ani, superstarul britanic a revenit în forță cu hitul „Waiting for a Lifetime“, care a ajuns pe locul 9 în prestigiosul Top Billboard – melodie emoționantă dedicată tatălui său, care a murit în ianuarie 2022. Iar în vara acestui an, John Newman a lansat hit-ul „Call Your Name“ alături de cunoscutul DJ suedez Alesso.

În interviul acordat în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“, cu ocazia participării sale la Festivalul Analogue de la Mioveni (Argeș, 25-27 august 2023), John Newman a demonstrat că este un artist și un om de nota 10, fără vreun miligram de aroganță, deschis, amabil, zâmbitor. Un exemplu de artist care, deși a fost încercat de viață de mai multe ori (a fost operat pe creier în 2012 și 2016), nu și-a uitat sufletul și emoțiile și trăiește muzica având aceeași bucurie ca la începuturile carierei sale.

„Weekend Adevărul“: Într-un caiet păstrat de când erai la școală este și întrebarea „Unde ai vrea să fii peste 20 de ani?“, iar la vremea respectivă, ai răspuns: „Mi-aș dori să îmi construiesc propriile mașini în propriul meu garaj“. Cum te simți compunând muzică de mare succes în loc să îți construiești propriile mașini?

John Newman: E o senzație specială. Vreau să îți dezvălui un lucru: chiar mi-am construit o mașină de raliu în propriul garaj. Sunt o persoană foarte dinamică, îmi place mereu să dezvolt lucruri noi, să îmi depășesc limitele, inclusiv să nu renunț când mi se spune „Nu“. Muzica e în inima mea, e prioritatea mea. Îmi place de asemenea să fac și alte lucruri. Îmi place să fiu mereu creativ, indiferent ce fac.

- În iunie 2020 ai anunțat că iei o pauză din industria muzicală. Cât de mult te-a schimbat acea perioadă?

A fost cea mai mare schimbare pe care am avut-o vreodată în viața mea. Nu a fost doar o schimbare profesională, ci și un personală. Când ajungi să fii faimos este ceva al naibii de glorios și un sentiment uimitor să ajungi în lumea vedetelor. Însă, în același timp, sentimentul acesta e cumva cu două tăișuri. Pentru că uiți de realitate și de alte lucruri. Aveam un ritm de viață nebun înainte de iunie 2020 – concerte dintr-un oraș în altul, petreceri după petreceri. Nu mă simțeam bine cu mine și mi-a luat ceva timp să mă regăsesc. Am reînvățat să fac muzică din suflet, asta îmi place cel mai mult.

Emoțiile din spatele melodiilor

- Cum ai reușit să îți gestionezi emoțiile și să te autogestionezi după succesul global al melodiei „Love me again“?

Cântecele înseamnă multe emoții, un cumul foarte intens de emoții concentrate, o muncă profundă, și aproape nimeni nu vede ce este, de fapt, în spatele unui cântec. Îmi doresc să reușesc și cântecele mele să iasă minunat. Iar când nu ai același succes cu alte piese precum a fost cu „Love me again“, ai cumva un sentiment de povară. Îți dorești ca toată lumea să iubească fiecare cântec nou pe care îl compui și lansezi. Însă dacă nu ar fi fost „Love me again“, nu aș fi ajuns aici. E o binecuvântare minunată.

- În cântectul „Waiting for a Lifetime“ este un vers foarte emoționant: „Flashing lights, leave my tears on the dancefloor, empty nights, I’ve been holding on for something more“ (lumini strălucitoare, îmi las lacrimile pe ringul de dans, nopți goale, mă păstrez pentru ceva mai mult - n.r.). Este sinceritatea muzicală un fel de catharsis pentru tine?

Da, absolut. Muzica este o formă de remediu, de tratament pentru mine. Muzica e vindecătoare pentru mine și așa ar trebui să fie pentru orice artist. Am amintiri tulburătoare legate de cântecul „Waiting for a Lifetime“. Cu o noapte înainte de lansarea cântecului, tatăl meu a murit. Îmi amintesc că eram cu soția mea în mașină și am izbucnit amândoi în lacrimi... Chiar dacă eram autorul cântecului, pe când eram în mașină cu soția și ascultam cântecul, trăiam și experiența unui ascultător de muzică ce are emoții intense când ascultă o anumită melodie. Am o legătură emoțională cu acel cântec...

Muzica și familia, două vieți separate

- În 2014, într-un interviu pentru „The Guardian“, spuneai: „Sunt prea multe celebrități și insuficienți artiști“. Ți-ai păstrat opinia?

(râde) Da, îmi păstrez opinia, chiar mi-o accentuez. Am spus asta în 2014, iar acum e și mai rău, mult prea multe celebrități și extrem de puțini artiști. Nu am greșit. În 2014 a început acest fenomen negativ. Ca să fii cu adevărat un artist, nu trebuie să ai un ego exacerbat. Eu nu am un asemenea ego.

- Cât de dificilă este digerarea faimei pentru tine?

E dificil uneori. Încerc să mă detașez ori de câte ori am ocazia. Mâine, după concert, mă duc acasă, o să mă întind pe canapea, o am părul dezordonat, o să grădinăresc, o să mă plimb cu fiica mea și cu soția. Viața revine la normal, iar după câteva zile revin la înregistrări. Știu când să mă detașez de atmosfera profesională și știu când să mă conectez la această atmosferă, la concerte, înregistrări. Îmi place să fiu natural, nu să joc teatru.

„Energia uimitoare“ a festivalurilor din România

- În această vară ai lansat, alături de DJ-ul suedez Alesso, cântecul „Call Your Name“, ce a devenit deja un hit. Cum a fost procesul de creație al acestui cântec plin de energie?

A fost o „naștere“ problematică (râde). A durat ceva până a ieșit cântecul așa cum ne doream. Unele cântece sunt ușor de compus, la altele e mai dificil. Iubesc foarte mult acest cântec, mai ales că sunt un mare fan al lui Alesso, e un profesionist desăvârșit. Cineva a spus într-un comentariu: „Cântecul mă face să mă simt ca în 2014“. Ar trebui afirmația asta să mă doară? Nu, pentru că printr-un cântec creezi senzații, emoții, asta vrei. Îți dorești ca printr-un cântec să creezi sentimente, nu să spui porcării. Iar 2014 a fost un an excelent pentru mine.

- Ai avut mai multe concerte în România în ultimii ani. Care era impresia ta despre România înainte de a veni aici pentru prima oară și care este impresia ta acum?

Nu știam prea multe despre România acum câțiva ani. Am copilărit într-un oraș mai mic, apoi m-am mutat la Londra. Nu știam prea multe despre lume, nu am călătorit în copilărie. Însă am învățat să fiu deschis, să descopăr. Iar ce am învățat despre România este faptul că festivalurile de aici au o energie uimitoare. Untold e în topul celor mai mari festivaluri din lume. A crescut mult și Saga Festival. Festivalul Analogue de la Mioveni e un alt exemplu pozitiv. E atât de plăcut să vezi foarte mulți oameni cu energie pozitivă la evenimentele din România. E pur și simplu entuziasmant.