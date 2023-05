Tina Turner: Cele mai bune 10 piese din toate timpurile și poveștile din spatele lor | FOTO VIDEO

Tina Turner, care a murit la vârsta de 83 de ani, a lăsat în urmă numeroase piese consacrate, ce nu vor fi uitate. O combinație unică de R&B, funk, rock și pop, toate interpretate cu vocea sa puternică, distinctivă.

→ Imaginea 1/10: Tina Turner

Cântecele îi urmăresc povestea de viață, la parteneriatul ei nefericit cu primul soț, Ike, până la revenirea ei, din anii 1980, văzută ca fiind „una din cele mai mari reveniri din istoria muzicii”, notează BBC News.

Cele mai bune 10 piese ale Tinei Turner

1. River Deep, Mountain High (1966)



Tina a cunoscut succesul alături de Ike, în 1960, alături de care a format un celebru duo: The Ike & Tina Turner Revue. Una dintre capodoperele muzicii pop a apărut șase ani mai târziu, când producătorul Phil Spector a cerut să lucreze cu ea.

Deși piesa a fost creditată duo-ului, Spector nu și-a dorit ca Ike să preia controlul în studio, iar Tina a fost fericită să lucreze cu altcineva.

A fost uluită să constate că producătorul a adunat o orchestră și un cor complet pentru a-și crea faimoasa piesă.

„Eram doar o fată din Tennessee care a fost prinsă din urmă de Ike și a devenit cântăreață. Niciodată nu am văzut așa ceva, decât într-un film”, a scris ea, în autobiografia ei.

Piesa a ajuns pe locul trei în Marea Britanie, dar a a fost criticată în SUA. DJ-ii de la radio au afirmat că nu este suficient de „negru” pentru a fi blues, sau suficient de alb pentru a fi „pop”, a spus ea.

2. Proud Mary (1971)



Melodia a fost preluarea unui hit al trupei Credence Clearwater Revival, din 1969. Ike și Tina au transformat atmosfera country-rock într-o odă a libertății explozivă.

A ajuns pe locul patru în topul Billboard și a câștigat un premiu Grammy.

Când Beyonce i-a adus un omagiu Tinei la Kennedy Center Honors, în anul 2005, aceasta a fost melodia pe care a ales să o cânte. Trei ani mai târziu, cele două artiste au făcut echipă pentru a o cânta, în duet, la Premiile Grammy.

3. Nutbush City Limits (1973)



Tina și-a imortalizat faimosul oraș natal din Tennessee, în aceste versuri.

Melodia optimistă a fost o amintire nostalgică din copilăria ei tulburătoare, în care a petrecut ceva vreme culegând bumbac. „You go to the field on week days/And have a picnic on Labor Day.”(„Te duci la câmp în zilele săptămânii/Și faci un picnic de Ziua Muncii”)

La trei ani după ce a apărut această melodie, Tina l-a părăsit pe Ike, după o relație abuzivă.

4. Let's Stay Toghether (1983)



Tina și-a reconstruit cariera pe cont propriu. Momentul esențial în acea revenire - care avea să ducă la un succes și mai mare decât înainte - a venit atunci când a cunoscut doi membri ai grupului electro-pop englez: Heaven 17.

Martyn Ware și Glenn Gregory căutau un coleg pentru un album cu versiuni de cover, în proiectul lor „British Electric Foundation”, iar Tina nu avea un contract de înregistrare.

Când a intrat în studiourile Abbey Road, nu mai erau alți muzicieni acolo, lucru care a luat-o prin surprindere. În schimb, muzica a fost făcută de sintetizatoare.

Mai întâi au înregistrat „The Temptations' Ball of Confusion”, apoi „Let's Stay Together ”al lui Al Green - care a devenit primul ei hit din top 10 din Marea Britanie, timp de un deceniu.

5. What's Love Got to Do With It (1984)



Și-a consolidat statutul de vedetă solo cu această melodie, scrisă de Terry Britten și Graham Lyle, care fusese deja oferită lui Sir Cliff Richard, Donna Summer și Bucks Fizz. Tina a crezut inițial că este o piesă prea ușoară, însă a fost de acord să o înregistreze.

Totuși, a făcut-o în stilul său caracteristic „în forță, cu gravitate și emoție crudă”. A funcționat – interpretarea ei sexy și sfidătoare, însoțită de un videoclip muzical în care o înfățișează pe străzile din New York în denim și piele neagră, i-a adus lui Turner premiul Grammy pentru piesa anului.

La vârsta de 44 de ani a fost cea mai în vârstă cântăreață care a primit acest premiu.

6. Private Dancer (1984)



Piesa de titlu de pe cel mai bine vândut album a fost înregistrată, pentru prima dată, de Dire Straits, fiind scrisă de solistul trupei, Mark Knopfler. Aceștia au decis că nu i se potrivea unui vocal masculin. Tina a spus, mai târziu, într-un interviu că nu și-a dat seama că melodia era despre o lucrătoare sexuală.

„Cred că majoritatea dintre noi am fost în situații în care a trebuit să ne vindem, într-un fel sau altul (...) Când am cedat în fața lui Ike, când am tăcut pentru a evita o ceartă, când am rămas cu el în ciuda dorinței de a pleca, la asta mă gândeam când am cântat melodia, tristețea de a face ceva ce nu vrei”, a scris ea, în autobiografia sa.

7. We Don't Need Another Hero (1985)



Piesa, scrisă de Britten și Lyle și Tina însăși - a servit drept coloană sonoră în filmul lui Mel Gibson: „Mad Max Beyond Thunderdome”.

O baladă clasică despre putere a anilor '80, versurile au rezonat cu lumea post-apocaliptică dezolantă a filmului. Turner a apărut în videoclipul muzical în pielea personajului ei, Aunty Entity, cu care a spus că a rezonat pentru că era „puterică și rezistentă”.

Piesa a fost un alt hit, ajungând pe locul doi în SUA, câștigând o nominalizare la Grammy și un premiu Ivor Novello.

8. The Best (1989)



Acesta a fost scrisă, inițial, pentru Bonnie Tyler, dar a fost doar un succes minor pentru cântăreața galeză, în 1988.

În anul următor, Tina a adăugat un plus de forță vocală și o nouă producție soft rock. A devenit una dintre melodiile ei semnificative și unul dintre imnurile definitorii ale deceniului.

Cântecul este adesea numit eronat „Simply The Best”, o replică din faimosul său refren. A fost prezentată în numeroase reclame de-a lungul anilor, inclusiv o reclamă Pepsi, în care apare însăși Tina Turner. A fost folosit și pentru a promova liga de rugby din Australia.

9. Steamy Windows (1989)



Melodia este parte din albumul lui Turner din1989, Foreign Affair, iar versurile piesei blues au lăsat ascultătorii să nu aibă nicio îndoială cu privire la ceea ce se întâmplă pe bancheta din spate.

A fost o altă piesă feministă și plină de putere a lui Turner. Săptămâna Muzicii a descris-o, la acea vreme, drept „un număr încântător de riscant”.

10. GoldenEye (1995)



O temă James Bond este o piatră de hotar pentru orice artist. După succesul filmului biopic al Tinei, nominalizat la Oscar, din 1993, „What's Love Got to Do With It”, producătorii Bond au cerut-o pentru debutul lui Pierce Brosnan ca 007.

Tema GoldenEye în sine a fost scrisă de Bono și The Edge de la U2. Solistul i-a dat un fel de demo, dar la care a fost însă mult de lucrat.

„Nu a făcut un demo adecvat, cineva tocmai a pus muzica laolaltă. M-am gândit, cum să pun asta cap la cap? Nu îmi arăta care era melodia lui. Așa că am creat cât mai aproape de ceea ce am crezut că melodia este aceea”, a spus ea pentru BBC, în 2018.