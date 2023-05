Top 10 melodii care au câștigat Eurovisionul. Care este cel mai bun cântec câștigător din toate timpurile VIDEO

De la Abba la Céline Dion, de la zgomote de găină la versuri despre pantofi magici, publicația britanică The Guardian evaluat piesele care au câștigat Eurovisionul din 1956 încoace și le-a pus într-un top.

10. Niamh Kavanagh - In Your Eyes (Irlanda, 1993)

Melodia In Your Eyes (cu care Irlanda a câștigat concursul în 1993), plasată pe locul 10 în topul The Guardian, este, potrivit sursei citate, o baladă Eurovision medie, ajutată de vocea impresionant de curajoasă a lui Kavanagh.

9. Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix (Austria, 2014)

Piesa Rise Like a Phoenix (piesa cu care Conchita Wurst din Austria a câștigat concursul în 2014) i-a supărat atât de tare pe homofobii ruși, încât au cerut ca țările din Eurasia să se despartă de competiție și să înceapă propriul concurs.

8. Lordi - Hard Rock Hallelujah (Finlanda, 2006)

Melodia interpretată de Lordi - Hard Rock Hallelujah, cu care Finlanda a câștigat în 2006, îmbină în mod surprinzător o melodie glam metal cu o succesiune de jocuri de cuvinte amuzante.

7. Teach-In - Ding-a-Dong (Olanda, 1975)

Ding-a-Dong (Olanda, 1975) este, potrivit The Guardian, care a clasat-o pe locul 7 în top, o dovadă a impactului trupei Abba la Eurovision.

6. Sertab Erener - Every Way That I Can (Turcia, 2003)

Ritmul Every Way That I Can (Turcia, 2003), piesă clasată pe locul șase în același top, imită, potrivit sursei citate, R&B-ul agitat al piesei Jumpin' Jumpin' de la Destiny's Child.

5. Grethe și Jørgen Ingmann - Dansevise (Danemarca, 1963)

Dansevise, melodia cu care Danemarca a câștigat în 1963 acest concurs, este apreciată drept „grozavă”.

4. Loreen - Euphoria (Suedia, 2012)

Euphoria, cântecul cu care reprezentanta Suediei a câștigat, în 2012 concursul Eurovision are „un refren ucigător”, potrivit The Guardian, care a clasat-o pe locul patru în topul melodiilor câștigătoare ale acestui concurs.

3. Jamala - 1944 (Ucraina, 2016)

Versurile piesei „1944”, cu care Jamala din Ucraina a câștigat concursul în 2016 , fac referire la epurarea etnică a tătarilor din Crimeea de către Stalin și au stârnit controverse: politicienii ruși s-au plâns că are legătură cu anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

2. France Gall - Poupée de Cire, Poupée de Son (Luxemburg, 1965)

Pe locul doi în același top a fost plasată melodia Poupée de Cire, Poupée de Son, care a adus trofeul Eurovision Luxemburgului, considerată „uimitoare” grație interpretării lui France Gall.

1. Abba - Waterloo (Suedia, 1974)

„Eurovision a avut tendința de a rămâne cu disperare în urma tendințelor din pop, dar Waterloo a părut actuală, influențată în mod audibil de glam, în special de sunetul Wizzard al lui Roy Wood: istoria pop a fost făcută”, scrie The Guardian, care pune pe locul I „Waterloo”, melodia trupei Abba, care a câștigătoarea din 1974.