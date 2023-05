Tina Turner a murit. Cântăreața avea 83 de ani

Cântăreața Tina Turner, una dintre cele mai faimoase voci ale rock-ului, a murit la vârsta de 83 de ani, a anunțat reprezentantul ei, Bernard Doherty, pentru agenția de presă PA.

În cariera sa de peste 60 de ani, cântăreața a câștigat opt premii Grammy și are o stea atât pe Hollywood Walk of Fame, cât și pe St Louis Walk of Fame. Pe numele său real Anna Mae Bullock, supranumită pe scară largă regina Rock& Roll-ului, s-a căsătorit în anul 2013 cu Erwin Bach.

Celebra cântăreață a mai fost căsătorită și cu muzicianul Ike Turner între 1962 și 1978.

Ike Turner a murit în luna decembrie a anului 2007 în urma unei supradoze de droguri, iar purtătoarea de cuvânt de la acea vreme a cântăreței a transmis că: „Tina este conștientă că Ike a decedat în cursul zilei de astăzi. Ea nu a mai ținut legătura cu el. Nu va face niciun alt comentariu".

În ultimii ani, Turner se confruntase cu probleme de sănătate, fiind diagnosticată cu cancer intestinal în anul 2016 și fiind supusă unui transplant de rinichi în 2017.

Ea este cunoscută pentru o serie de hituri, precum: „The Best”, „Proud Mary”, „Private Dancer” și „What's Love Got to Do With It”.

Viața ei fost o călătorie lungă și adesea dureroasă de la o copilărie zbuciumată în mediul rural din Tennessee (SUA), la celebritatea globală, conform unui articol publicat de BBC.