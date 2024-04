Istoria fenomenală a succesului piesei „Dragostea din tei”, reînviată recent de celebrul DJ David Guetta VIDEO

Dan Bălan, autorul hitului „Dragostea din tei”, nu a fost inițial de acord să permită utilizarea melodiei sale de către David Guetta.

Recent, DJ-ul David Guetta, în colaborare cu trupa One Republic, a lansat melodia „I Don't Wanna Wait”, care include refrenul piesei „Dragostea din tei”.

Artistul a avut anumite rezerve, dorind ca piesa să fie ajustată conform viziunii sale artistice.

„Am permis acordul după ce s-au făcut câteva modificări în producție care, după părerea mea, trebuiau făcute pentru ca piesa să capete mai multă energie,” a declarat Dan Bălan.

Între anii 2004-2005 ,,Dragostea din tei” a devenit un fenomen fiind inclusă de revista Rolling Stone în top 50 cele mai vândute piese din toate timpurile, alături de nume legendare precum The Beatles, Queen, Michael Jackson și Nirvana. Melodia a ocupat locul întâi în clasamentele din 32 de țări timp de 16 săptămâni, un succes rar întâlnit în istoria muzicii pop.

În Franța, de exemplu, chart-ul Billboard a listat simultan cinci versiuni ale piesei „Dragostea din tei” în top 20, evidențiind un fenomen fără precedent în industria muzicală mondială. Versiunea originală a trupei O-Zone s-a clasat pe primul loc, urmată de cover-ul trupei Haiducii pe locul doi, iar alte trei coveruri ale aceleiași piese, interpretate în limba franceză, au ocupat, de asemenea, poziții în același top 20. Pentru autorul original al piesei, acest lucru ar fi însemnat că a scris simultan 5 hituri.

Au urmat numeroase versiuni în diverse limbi care au atins prima poziție în clasamentele țărilor de origine. De exemplu, varianta braziliană „Festa no Ape”, interpretată în portugheză, a ajuns numărul unu în Brazilia, fiind urmată de sute de adaptări în peste 35 de limbi străine.

„Dragostea din tei” la Hollywood

Melodia a fost selectată pentru coloana sonoră a mai multor producții de la Hollywood, inclusiv în filme precum „Happy Feet” și „Chicken Little”.

Melodia a fost inclusă și în coloana sonoră a unor filme dramatice remarcabile, precum „It's Only the End of the World” al lui Xavier Dolan, distins cu Grand Prix la Festivalul de Film de la Cannes în anul 2016.

Succesul continuă cu piesa „Live Your Life”, unde Rihanna și T.I. au preluat refrenul ,,Dragostea din tei”. Această colaborare i-a adus lui Dan Bălan o nominalizare la premiile Grammy, marcând o premieră pentru un artist din țara sa. „Live Your Life” a ocupat, de asemenea, prima poziție în Billboard-ul american, menținându-se în top timp de 6 săptămâni. Această versiune a fost inclusă și în numeroase filme de la Hollywood, cum ar fi „Hangover” sau „The Mitchells vs. The Machines”.

Este remarcabil faptul că piesa recent lansată de David Guetta în colaborare cu OneRepublic marchează celebrarea a 20 de ani de la triumful internațional al piesei originale „Dragostea din tei” din 2004. În același an, Dan Bălan își anunță revenirea pe scena muzicală din România, după o lungă perioadă de absență, printr-un duet cu apreciata artistă Irina Rimes. Piesa lor „Ultima Noapte” a cunoscut un succes instantaneu, adunând 3 milioane de vizualizări pe YouTube în numai o săptămână de la lansare, demonstrând astfel popularitatea sa în creștere.