Una dintre actrițele din seria „Harry Potter” a decis să-și facă un cont pe OnlyFans: „Este un fetiș”

Jessie Cave, actrița care a interpretat-o pe Lavender Brown în trei filme din seria „Harry Potter”, a dezvăluit pe profilurile sale de social media că își deschide un cont OnlyFans.

Contul său de OnlyFans se va adresa unui tip foarte specific de clienți - cei care au făcut o „pasiune” pentru părul ei foarte lung, potrivit Mirror Online.

Jessie Cave (37 de ani) a explicat că ideea i-a venit după ce a văzut interesul pentru părul ei.

„Nu sunt niciodată comentarii murdare, dar sunt foarte interesată de chestia cu părul și m-am gândit, la naiba, voi face ceva care este foarte de nișă. Știu că este de nișă, dar e destul de eliberator", a explicat Jessie Cave.

Jessie recunoaște că decizia sa ar putea părea una ciudată, dar spune că este una asumată.

„Bine, fac ceva care nu este normal. Este ciudat și puțin pervers. De ce nu?”, a spus Jessie Cave.

Scopul pentru care Jessie Cave își face cont OnlyFans: „Să ies din datorii”

Actrița și-a argumentat decizia pe pagina sa de Substack.

„O voi încerca timp de un an. Scopul meu? Să îmi fac casa sigură, să acopăr tapetul ce are arsenic/plumb, să construiesc un acoperiș nou etc. Scopul meu? Să ies din datorii. Scopul meu? Să le dovedesc celor care m-au judecat greșit în trecut că nu sunt chiar atât de drăguță? Să investesc timp într-un lucru în care nu am investit niciodată înainte: iubirea de sine”, a scris Cave.

Jessie Cave a interpretat-o pe Lavender Brown în trei filme din seria „Harry Potter”.

„Oare anii petrecuți la convențiile Harry Potter au fost, de fapt, cercetare?” a întrebat actrița, retoric, pe Substack.