Val de emoţii la moartea actriţei Maggie Smith. „S-a tras cortina peste o comoară naţională”, a scris Regele Charles

Moartea actriţei britanice Maggie Smith, câştigătoare a două Premii Oscar şi interpreta unui îndrăgit personaj din seria „Harry Potter”, a declanşat un val de emoţii în Marea Britanie. Începând cu Regele Charles, actori celebri şi fani şi-au amintit de ea cu căldură.

Într-o postare pe reţelele de socializare, Regele Charles a apreciat „căldura şi spiritul” regretatei actriţe Dame Maggie Smith, precizând că Marea Britanie suferă prin decesul acesteia, la 27 septembrie, pierderea unei „comori naţionale”. Mesajul său a fost însoţit de o fotografie făcută împreună în octombrie 2016, la Premiile „Pride Of Britain” la Londra, potrivit The Independent.

„Soția mea și cu mine am fost profund întristați să aflăm de moartea lui Dame Maggie Smith.

În timp ce se trage cortina peste o comoară națională, ne alăturăm tuturor celor din întreaga lume în amintirea cu cea mai mare admirație și afecțiune a numeroaselor sale interpretări extraordinare, precum și a căldurii și spiritului ei care au strălucit atât pe scenă, cât și în afara ei”, a transmis Regele Charles.

„A fost iubită de atât de mulţi oameni”

Şi premierul britanic Keir Starmer i-a adus, de asemenea, un omagiu celebrei actriţe care a murit joi, la vârsta de 89 de ani, preluând ideea de comoară naţională de la monarhul Marii Britanii.

„Dame Maggie Smith ne-a introdus în lumi noi, cu nenumăratele povești pe care le-a jucat de-a lungul carierei sale lungi.

A fost iubită de atât de mulți pentru marele ei talent, devenind o adevărată comoară națională, a cărei operă va fi prețuită pentru generațiile viitoare. Gândurile noastre sunt alături de familia ei și de cei dragi. Fie ca ea să se odihnească în pace”, a cris el pe X.

Daniel Radcliffe: „Dacă noţiunea legendă se aplică, atunci ei i se aplică”

Daniel Radcliffe a scris, la rândul său, un mesaj sincer şi emoţionant pentru regretata actriţă, alături de care a jucat timp de 10 ani în seria Harry Potter, şi pe care a apreciat-o nu doar pentru marele său talent, ci şi pentru calităţile sale umane.

„Prima dată când am întâlnit-o pe Maggie Smith aveam 9 ani și citeam scene pentru David Copperfield, care a fost prima mea slujbă.

Nu știam, practic, nimic despre ea în afară de faptul că părinții mei au fost uimiți că voi lucra cu ea. Celălalt lucru pe care îl știam despre ea era că era o Dame (Doamnă, în română), așa că primul lucru pe care am întrebat-o când ne-am întâlnit a fost: «Vreți să vă spun Dame (doamnă)?». La care ea a râs și a spus ceva de genul: «Nu fi ridicol!». Îmi amintesc că am avut emoții când am întâlnit-o, dar ea m-a făcut imediat să mă simt în largul meu. A fost incredibil de amabilă cu mine la acea filmare, iar apoi am fost destul de norocos să continui să lucrez cu ea încă 10 ani la filmele Harry Potter”, a scris Daniel Radcliffe despre prima sa întâlnire cu marea artistă, , potrivit The Independent.

„Avea un intelect feroce, o limbă ascuțită, putea intimida și fermeca în aceeași clipă și era, așa cum toată lumea vă va spune, extrem de amuzantă. Mă voi considera întotdeauna extrem de norocoas că am putut lucra cu ea și că am petrecut timp în preajma ei pe platourile de filmare.

Cuvântul legendă este folosit în exces, dar dacă se aplică cuiva din industria noastră, atunci ei i se aplică. Mulțumesc Maggie”, şi-a încheiat el mesajul plin de emoţie.

„Comunității Harry Potter îi va fi foarte dor de tine”

Bonnie Wright, care a interpretat-o pe Ginny Weasley în franciza cinematografică, i-a adus, de asemenea, un omagiu taelntatei actriţe care a întruchipat-o exemplar pe pe Profesoara Minerva, „venerata șefă a Casei Gryffindor”.

„Iubita și venerabila noastră șefă a Casei Gryffindor, comunității Harry Potter îi va fi foarte dor de tine”, a scris ea pe Instagram.

„Scena mea preferată cu Maggie a fost atunci când am învățat cu toții să dansăm pentru Balul Yule. Ea a întruchipat acel echilibru perfect de obrăznicie și grijă iubitoare pe care McGonagall o are. I-a ținut pe Gryffindori în alertă. Sincerele mele condoleanțe familiei lui Maggie în aceste momente”, a transmis Bonnie Wright.

Val de mesaje de adio în mediul online

Whoopi Goldberg a distribuit pe Instagram o fotografie cu ea alături de Maggie Smith în comedia de succes „Sister Act” din 1992.

„Maggie Smith a fost o femeie minunată și o actriță strălucită. Încă nu-mi vine să cred că am fost destul de norocoasă să lucrez cu o personalitate care a fost unică. Condoleanțele mele sincere merg la familie... RIP”, este mesajul lui Whoopi Goldberg.

Acestea sunt doar câteva dintre miile de mesaje pline de emoţie şi admiraţie care continuă să curgă în social media după moartea actriţei Maggie Smith, dovadă a talentului său, pentru care a fost răsplătită cu două Premii Oscar, dar şi a calităţilor sale umane, care au făcut să fie atât de iubită nu doar de spectatori, ci şi de colegii săi de platou.

De la 33 de ani suferea de boala Graves

Talentata actriţă Maggie Smith a fost cu atât mai mult de admirat şi de apreciat cu cât încă din tinereţe, de la 33 de ani, s-a luptat cu boala Graves, o tulburare autoimună a glandei tiroide, care poate duce la probleme grave de sănătate, inclusiv insuficiență cardiacă. Ea a suferit de simptome severe, inclusiv oftalmopatia Graves, o complicație cu care se confruntă o treime dintre persoanele cu această boală şi care implică ieşirea globilor oculari din orbite şi căderea pleoapelor.

În timpul unui interviu acordat The New York Times, actrița a descris schimbările alarmante pe care le-a observat în timp, pe lângă dureea de ochi care o deranja.. Aceste simptome, a spus ea, au dus la un aspect „absolut înspăimântător”. Trecând printr-o perioadă dificilă, Maggie Smith a suportat numeroase tratamente intensive pentru boala Graves, care au implicat radioterapie și operație corectivă la ochi, fiind nevoită, la un moment dat, să se retragă un an din activitate, pentru recuperare, potrivit Daily Record.