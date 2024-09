A murit actrița Dame Maggie Smith, cunoscută pentru rolurile sale din Harry Potter și Downton Abbey

Actrița Maggie Smith, cunoscută pentru filmele Harry Potter și Downton Abbey, a murit vineri, la vârsta de 89 de ani, a anunțat familia sa.

„Cu mare tristețe să anunțăm moartea lui Dame Maggie Smith. Ea a murit în liniște în spital în această dimineață, vineri 27 septembrie. Ea lasă doi fii și cinci nepoți iubitori care sunt devastați de pierderea mamei și bunicii lor extraordinare. Am dori să profităm de această ocazie pentru a mulțumi minunatului personal de la Spitalul Chelsea și Westminster pentru îngrijirea și amabilitatea lor neobosită în timpul ultimelor ei zile”, se arată într-o declarație a fiilor ei Toby Stephens și Chris Larkin, potrivit BBC.

Născută în Essex în 1934, Dame Maggie a devenit o actriță recunoscută la nivel internațional și una dintre cele mai versatile, realizate și meticuloase interprete ale generației sale.

Rolul care i-a adus lui Dame Maggie Smith faima internațională a venit în 1969, când a interpretat-o pe profesoara hotărâtă și nonconformistă din The Prime of Miss Jean Brodie.

Acest rol i-a adus un Oscar pentru cea mai bună actriță. De asemenea, s-a căsătorit cu colegul ei de scenă, Robert Stephens.

Actrița a continuat cu Teatrul Național pentru încă doi ani, inclusiv o interpretare a doamnei Sullen în comedia de restaurație The Beaux' Stratagem din Los Angeles.

A primit o altă nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță după ce a jucat rolul mătușii Augusta în filmul lui George Cukor, Travels With My Aunt, în 1972.

Ea și Stephens au divorțat în 1975, iar un an mai târziu s-a căsătorit cu dramaturgul Beverley Cross și, de asemenea, s-a mutat în Canada, petrecând patru ani într-o companie de repertoriu, unde a preluat roluri mai grele în Macbeth și Richard al III-lea.

Un critic, scriind despre interpretarea sa în rolul Lady Macbeth, a afirmat că „și-a contopit propria personalitate vie cu cea a subiectului său carismatic”.

În ciuda succesului său, a fost modestă cu privire la realizările sale, declarând pur și simplu că „cineva a mers la școală, a vrut să joace, a început să joace și încă joacă”.

A continuat să lucreze în cinematografie jucând alături de Peter Ustinov în filmul Death on the Nile din 1978 și, în același an, rolul Dianei Barrie în California Suite de Neil Simon.