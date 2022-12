Flme și seriale noi pe Netflix în decembrie: interviul lui David Letterman cu Zelenski la metroul din Kiev VIDEO

În luna decembrie Netflix vine cu o de noi mulțime de filme precum Pinocchio, semnat de Guillermo del Toro, și seriale mult așteptate, precum The Witcher: Blood Origin. Tot în acestă lună apare și o ediție specială a interviurilor lui David Letterman, care călătorește la Kiev, pentru un interviu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie Pagina de Seriale.

Guillermo del Toro’s Pinocchio – din 9 decembrie

Cineastul distins cu premiul Oscar Guillermo del Toro și legendarul Mark Gustafson, maestru premiat al tehnicii stop-cadru, reinventează povestea clasică despre celebra marionetă de lemn, semnată de Carlo Collodi. Este vorba despre un tur de forță fantastic, în care Pinocchio pornește într-o aventură prin diverse lumi și care dezvăluie puterea dătătoare de viață a dragostei.

Glass Onion: A Knives Out Mystery – 23 decembrie

Benoit Blanc revine pentru a dezlega misterul unei noi povești polițiste semnate de Rian Johnson. În această nouă aventură, îndrăznețul detectiv apare în mijlocul unei luxoase proprietăți private aflate pe o insulă din Grecia, însă nu se știe cum și de ce a ajuns acolo, acesta fiind doar primul dintre nenumăratele puzzle-uri care așteaptă să fie rezolvate.

Blanc face curând cunoștință cu un grup pestriț de prieteni care s-au adunat la întâlnirea lor anuală, la invitația miliardarului Miles Bron. Printre cei aflați pe lista oaspeților se numără Andi, fosta parteneră de afaceri a lui Bron, Claire Debella, actuala guvernatoare a statului Connecticut, omul de știință avangardist Lionel Toussaint. Lista continuă cu creatoarea de modă Birdie Jay, fost model, și conștiincioasa ei asistentă pe nume Peg, precum și influencerul Duke Cody, însoțit de Whiskey, iubita lui. Așa cum se întâmplă în cele mai reușite povești polițiste, fiecare personaj ascunde propriile secrete, minciuni și motivații. Atunci când unul dintre membrii grupului este ucis, toți ceilalți devin suspecți.

The Witcher: Blood Origin – 25 decembrie

Cu acțiunea plasată într-o lume a elfilor, cu 1200 de ani înaintea evenimentelor din The Witcher, Blood Origin va spune o poveste demult uitată, despre șapte proscriși ce s-au unit pentru a lupta împreună împotriva unei forțe de neoprit, care le-a luat totul. Aventura lor însângerată dă naștere primului vânător de monștri, într-un conflict care duce la Conjuncția Sferelor, momentul decisiv în care lumile monștrilor, oamenilor și elfilor s-au contopit, formând un singur univers.

Seriale noi pe Netflix, în decembrie

Firefly Lane (Aleea cu licurici): Sezonul 2

Niciun obstacol nu este prea mare pentru prietenia de o viață dintre Kate și Tully. Ar putea însă o greșeală să le despartă pentru totdeauna?

My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy (Următorul meu invitat – Cu David Letterman și Volodimir Zelenskii).

Preeședintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a acordat un interviu celebrului jurnalist american David Letterman în subsolurile metroului din Kiev.

David Letterman călătorește la Kiev, în Ucraina pentru a-i lua un interviu președintelui Volodimir Zelenski.

Hot Skull (Mânia minții)

Într-o lume distopică, o epidemie se răspândește prin comunicare verbală, iar o instituție tiranică urmărește un lingvist imun la boală.

My Unorthodox Life (Viața mea neortodoxă): Sezonul 2

Tensiunile ating apogeul în procesul de divorț al Juliei, Batsheva și Miriam fac pași importanți în iubire și în carieră, iar Aron rezistă presiunilor de laicizare.

Smiley ( A început cu un mesaj)

Doi bărbați și prietenii lor din Barcelona au parte de ezitări, obstacole și legături ratate în căutarea iubirii adevărate care le lipsește.

The Most Beautiful Flower (Cea mai frumoasă floare)

Senzuala, creața și încrezătoarea Mich știe că e o stea în devenire, dar mai trebuie să-i convingă și pe cei din liceul ei, Xochimilco.

Too Hot to Handle (Atenție, frige!): Sezomul 4

Un alt grup de burlaci sosește pentru o vacanță într-o vilă nouă și irezistibilă, unde vor trebui să-și înfrâneze impulsurile naturale pentru a câștiga.

Lookism

Într-o societate în care aspectul fizic contează, un licean proscris duce o viață dublă între cele două trupuri ale sale, aparent contrastante.

CAT

Trăind în anonimat, un fost informator al poliției e chemat să se infiltreze într-un imperiu al drogurilor, dar descoperă o legătură periculoasă cu trecutul său sumbru.

Dragon Age: Absolution

Într-o luptă cu miză mare, un grup de magi și hoți rebeli înfruntă o forță sinistră care este în posesia unui artefact periculos.

Dead End (Captivi pe un drum închis)

După ce se urcă în mașina greșită, mai multe persoane sunt urmărite de un spărgător de bănci care vrea să-și recupereze banii furați și lăsați în portbagaj.

JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN

Probleme lui Jolyne s-au agravat, dar misiunea ei este clară: să împiedice reușita planului părintelui Pucchi.

Dream Home Makeover (Casa de vis pentru orice buzunar) : Sezonul 4

Visul continuă! De la camera cu perete de escaladă la renovarea unei rulote de lux, Shea și Syd continuă să livreze spații ireale pentru familii reale.

How to Ruin Christmas: The Baby Shower (Cum să distrugi Crăciunul: Petrecerea pentru bebeluș)

După două Crăciunuri haotice, oare vor reuși familiile Sello și Twala să-și lase neînțelegerile deoparte și să întâmpine primul copil al lui Beauty și Sbu?

Money Heist: Korea – Joint Economic Area

Niște hoți ocupă monetăria din Coreea reunificată. Cum în interior există ostatici, poliția trebuie să oprească hoții, dar și pe misteriosul personaj din spatele jafului.

Behind Every Star (În umbra celebrităților)

Personalitățile dificile și politicile de birou le dau bătăi de cap agenților de la o firmă de impresariat, care se străduiesc să-și pună în valoare clienții celebri.

Gudetama: An Eggcellent Adventure (O-o, ce mai aventură!)

Gudetama, oul cel leneș, pleacă fără chef în aventura vieții lui alături de Shakipiyo, un puișor proaspăt ieșit din ou, care e hotărât să-și găsească mama.

Single’s Inferno (Iadul celor singuri) Sezonul 2

O nouă serie de celibatari își caută iubirea pe o insulă îndepărtată. Își vor găsi ei perechea și vor evada către o destinație de lux?

Glitter (Sclipici)

În Polonia anului 1976, la Sopot, trei femei hotărâte se confruntă cu schimbările sociale și politice, pe fondul căutării independenței, autonomiei financiare și iubirii.

Sonic Prime

După ce lupta explozivă împotriva doctorului Eggman distruge universul, Sonic aleargă prin dimensiuni paralele ca să-și reîntâlnească prietenii și să salveze lumea.

Violet Evergarden: Recollections (Violet Evergarden: Amintiri)

Un fost copil-soldat traumatizat emoțional devine redactor de scrisori în această recapitulare condensată a unui serial premiat, emoționant și superb animat.

A Storm for Christmas (O furtună de Crăciun)

Destinele se întrepătrund când vremea rea îi ține pe călători și angajați captivi pe un aeroport, forțându-i să-și petreacă ultimele ore înaintea Crăciunului împreună.

Cook at all Costs (La gătit cu orice preț)

În acest concurs culinar, bucătari amatori pariază pe ingrediente pentru a impresiona vedetele din juriu cu preparatele create și pentru a câștiga banii rămași în bancă.

Dance Monsters (Monștrii dansului)

Dansatorii amatori, deghizați în avataruri CGI, își prezintă cele mai bune mișcări, sperând să câștige 250.000 de dolari și o a doua șansă de a-și împlini visele.

Far From Home (Destul de departe)

Ishaya primește o bursă la o școală exclusivistă și pătrunde în elita foarte restrânsă a societății nigeriene, dar un secret amenință să spulbere totul. Și nu numai.

Paradise PD: Part 4 (Paradise Police: Partea 4)

Fără o poliție funcțională, orașul este amenințat de miliardari intriganți, artiști răzbunători, AI trădătoare și altele.

Summer Job (Job de vară)

Zece concurenți din generația Z pleacă într-o vacanță de vis. Însă, pentru șansa de a locui într-o vilă de lux și a câștiga 100.000 EUR, trebuie să lucreze cu adevărat.

The Recruit (Recrutul: Șantaj)

Un jurist începător de la CIA se trezește prins în lumea periculoasă a spionajului internațional când o fostă informatoare amenință să facă publice secretele agenției.

Emily in Paris: Season 3 (Emily în Paris: Sezonul 3)

La un an după mutarea la Paris unde o aștepta slujba de vis, Emily se trezește la o răscruce în carieră și dragoste și trebuie să decidă încotro se va îndrepta.

Alice in Borderland: Season 2 (Alice în Borderland: Sezonul 2)

Jocurile sunt mai înverșunate, această lume este mai sălbatică și mai crudă. Va reuși Arisu să revină oare în lumea reală? Și va merita oare tot ce a pierdut?

Piñata Masters!

Care dintre cele șapte echipe concurente vor fi Eroii Piñata? Piñatele lor trebuie să fie colorate și inedite și să impresioneze juriul exigent compus din copii!

Daughter From Another Mother: Season 3 (Doar două mame ai: Sezonul 3)

Ana și Mariana au parte de un proces și de o nouă afacere în timp ce încearcă să păstreze aparențele. Dar când adevăratele sentimente ies la iveală, izbucnește haosul.

Time Hustler (Banditul din viitor)

După ce încasează o lovitură la cap, un bărbat se trezește în 1927 și decide să se folosească de numele unui bandit faimos căruia-i seamănă leit.

Treason (Umbra trădării)

Viitorul promițător al unui agent MI6 se răstoarnă complet după ce revederea cu o spioană rusă îl obligă să-și reevalueze întreaga existență.

Love Is Blind: Brazil: Season 2 (Dragoste pe nevăzute: Brazilia: Sezonul 2)

Începe un nou sezon brazilian pentru cei pentru care contează iubirea adevărată, nu doar lookul. Pregătește-te de mai multă iubire și mai multe drame decât până acum!

The Circle: Season 5 (The Circle: Statele Unite: Sezonul 5)

Opt jucători noi își creează profiluri pentru a mirosi șarlatanii, a forma prietenii și a profita la maximum de noile ocazii din a cincea călătorie în jurul Cercului.

Brown and Friends (Brown și prieteni)

Un grup de prieteni mari amatori de distracție se întâlnesc într-o cafenea primitoare de cartier și au parte de tot felul de aventuri.

Rise of Empires: Ottoman: Season 2 (Ascensiunea imperiilor: Otomanii: Sezonul 2)

După cucerirea Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea își consolidează puterea, dar un conducător din Țara Românească amenință să-i doboare imperiul.

Alpha Males (Masculi alfa)

Pedro, Luis, Raúl și Santi sunt patru prieteni care se simt puțin pierduți în noua lume a femeilor emancipate, fiecare încercând să se adapteze în felul lui haotic.

Chicago Party Aunt: Part 2 (Chicago Party Aunt: Partea 2)

Mătușa cheflie Diane din Chicago e o buclucașă legendară cu un talent aparte la fuga de maturitate și cu o slăbiciune pentru nepotul ei care-și caută direcția în viață.

La Reina del Sur: Season 3 (Regina Sudului: Sezonul 3)

După zece ani, Teresa evadează din închisoare ajutată de Epifanio, care o vrea într-o misiune în Bolivia. Acum adolescentă îndrăgostită, Sofía are și ea nevoie de Teresa.

Secrets of Summer: Season 2 (Secretele verii: Sezonul 2)

Steffi, Luz, familia și prietenii lor se zbat pentru viitorul Cielo Grande, după ce stațiunea este preluată de proprietari noi cu ajutorul unei stratageme.

Netflix: Filme licențiate

Din 1 decembrie:

10 Cloverfield Lane

Æon Flux

Airplane!

Archer: Sezonul 13

Arthur Christmas

Barbie & Her Sisters in a Puppy Chase

Coming to America

Effie Gray

Evolution

Eye See You

G.I. Joe: Retaliation

Good Will Hunting

Hannibal

LEGO Friends: Holiday Special

Monster High: Haunted

Neidentificat

Once Upon a Time in the West

Public Enemies

Pulp Fiction

Shooter

Sleepy Hollow

The Amityville Horror

The Blind Side

The Boy in the Striped Pajamas

The Boy Next Door

The Godfather

The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone

The Godfather: Part II

The Incredible Hulk

The Stanford Prison Experiment

The Witch

Zodiac

Din 15 decembrie:

Beverly Hills Ninja

Peter Pan

Stand by Me

Din 26 decembrie:

Irresistible

Din 30 decembrie:

A Quiet Place Part II

Din 31 decembrie: