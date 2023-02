Dacă ai probleme în cuplu, nu te duce la terapeut. Mergi la cinema să vezi filmul “The Perfect Escape”

De Ziua Îndrăgostiților regizorul Cristina Jacob vine cu soluția. Dacă ai probleme în cuplu nu te duce la terapeut. Mergi la cinema să vezi filmul românesc “The Perfect Escape”

”The Perfect Escape” comedie care oferă soluții celor care au probleme în cuplu

Începând de azi, chiar de Ziua Îndrăgostiților, unul dintre cei mai cunoscuți regizori din România, Cristina Jacob lansează un film terapie pentru cuplurile care se confruntă cu probleme în dragoste.

”The Perfect Escape” este o comedie care își propune să ofere soluții autentice celor care au probleme în cuplu. Filmul aduce în prim plan patru perechi de vârste și genuri diferite. ”The Perfect Escape” este despre relațiile a patru cupluri, care trec prin diferite situații și provocări. Cuplurile sunt izolate într-o cabană la munte și trebuie să își rezolve problemele acolo. Se lasă cu distracție, se combină între ei....

The Perfect Escape” are o distribuție internațională cu actori din Italia, Anglia, Franţa, Canada, SUA şi România. De ce a ales regizorul de film această distribuție?

“Scenariul l-am primit de la bunul meu prieten Dan Chișu, dar pe care l-am rescris de foarte multe ori până am ajuns la varianta aceasta. Nu se pune problema că nu aveam actori români care să susțină aceste roluri în limbi străine, dar din scenariu, fiecare cuplu vine dintr-o anumită zonă, dintr-o anumită țară și am dorit să am chiar actorii de acolo“ declară Cristina Jacob pentru Adevărul Live.

→ Imaginea 1/3: Afis The Perfect Escape jpg

”The Perfect Escape” un film românesc dar vorbit doar în engleză

Cristina Jacob este recunsocută la nivel internațional ca regizorul de film din România care își realizează filmele în limba engleză. Ea declară pentru Adevărul Live că folsește engleza ca pe un mic ”truc de distribuție”care ajută foarte mult filmul să ajungă mai ușor la nivel internațional.

Filmul a fost realizat și filmat în România, în doar 34 de zile, dar în cea mai complicată perioadă: în plină pandemie de Covid-19, ceea ce a complicat și mai mult producția și a ridicat costurile.

Casting-ul filmului a fost realizat doar prin Zoom, iar asta a dus și la unele capcane în contrucția cuplurilor din scenariu. Ceea ce părea să fie ok în Zoom între actori, în unele cazuri nu a funcționat pe platoul de filmare, ceea ce a determinat-o pe Cristina Jacob să renunțe la unii actori și să-i înlocuiască.

Mai mult, fiecare zi de filmare a însemnat testarea întregii echipe, evitându-se orice caz de covid, dar a făcut ca bugetul producției să ajungă la 500.000 euro. În online, trailerul filmului a strâns peste 6 milioane de vizualizări.

Cristina Jacob este cunoscută publicului pentru filmele sale cu succes de public, precum: "Love Story", "Selfie", "Selfie 69" si "Oh, Ramona!", care în 2019 la lansare, a bătut toate recordurile unui film românesc lansat până atunci.

Poși să afli multe detalii despre filmul ”The Perfect Escape”, urmărind ediția din Adevărul Live, realizată și moderată de Antoaneta Banu, invitați săi fiind regizorul filmului, Cristina Jacob și Bogdan Iancu, într-unul dintre rolurile principale din film.

De Ziua Îndrăgăstiților, dacă vrei să îi faci un cadou, ”The Perfect Escape” este o soluție potrivită. Dacă ziua asta vă prinde cu probleme în cuplu nu te duce la terapeut. Mergi la cinema să vezi filmul “The Perfect Escape”