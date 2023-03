Covorul de la Premiile Oscar nu va mai fi roșu, pentru prima oară în ultimii 62 de ani VIDEO

Multe lucruri s-au schimbat de-a lungul anilor, dar în ultimele șase decenii a existat cel puțin o constantă: covorul roșu. Până în acest an, relatează The Associated Press.

În fața Dolby Theatre din Hollywood, un covor de culoarea șampaniei fost întins miercuri, 8 martie, în vreme ce comediantul Jimmy Kimmel, care va prezenta duminică, 12 martie, cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar, a fost prezent la desfășurarea covorului.

„Cred că decizia de a opta pentru un covor de culoarea șampaniei în locul unui covor roșu arată cât de încrezători suntem că nu se va vărsa sânge”, a afirmat comediantul Jimmy Kimmel, făcând referire la întâmplarea care a avut loc cu un an în urmă, când actorul Will Smith i-a dat o palmă comediantului Chris Rock, după remarcile pe care cel din urmă le-a făcut la adresa soției sale, Jada Pinkett-Smith.

Ideea de a înlocui covorul roșu cu cel de culoarea șampaniei a venit din partea specialiștilor în creație Lisa Love, o colaboratoare a revistei Vogue, și Raúl Àvila, directorul de creație al Met Gala din New York.

În acest an, covorul va fi acoperit pentru a proteja celebritățile și camerele de filmat de posibilele probleme pricinuite de vreme.

„Sperăm că oamenilor le va plăcea. Nu înseamnă că va fi întotdeauna un covor de culoarea șampaniei”, a declarat Lisa Love.

Este pentru prima dată din 1961 când covorul de la Premiile Oscar nu este roșu.