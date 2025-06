Cozi, nervi și multe ore de așteptare la „Podul Prieteniei”: „Dacă am fi cheltuit în Bulgaria mergea traficul aţă, dar noi traversăm în Grecia”

Cozi la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, unde se efectuează în continuare lucrări pe tronsonul bulgar al „Podului Prieteniei”. Românii care vor să ajungă în Grecia au de așteptat chiar şi şase ore pentru a traversa podul.

„Înarmați-vă cu răbdare multă. Este prima data în 20 de ani de Grecia, când stăm de 2 ore la coadă, bară la bară, abia am ajuns pe Podul Prieteniei, am facut 3 km în 2 ore. Nici când nu eram în Schengen nu am stat asa mult. Chiar nu stiu care este cauza”, a transmis un român, pe Facebook.

„Am așteptat 6 ore pe Podul Ne-Prieteniei, pentru că se circulă pe o singură bandă din cauza lucrărilor de pe partea bulgară. Deci, dacă aveți drum prin Bulgaria anul asta, evitați cu orice preț vama Ruse! ”, a spus alt turist.

„Dacă am fi cheltuit în Bulgaria mergea traficul aţă, dar noi traversăm în Grecia. Nu ai cum să o faci decât intenţionat în fiecare vară. Nu poţi să o faci în martie, aprilie, mai? Când o faci? Iunie, iulie, august”, a declarat un șofer exasperat, care a fost nevoit să aștepte ore în șir la coadă, potrivit observator.

Aglomerația a fost și mai mare în weekend, timpul de aşteptare a fost de cinci-şase ore.

Şoferii care au trecut graniţa spre Bulgaria, pe la punctul de trecere al frontierei Giurgiu-Ruse, au așteptat în coloană sâmbătă dimineața pe o distanţă de aproximativ 10 km, pentru a traversa Podul Prieteniei. Între timp, traficul a fost fluidizat.

Potrivit sursei citate, cel mai scurt timp de aşteptare este în intervalul 3- 4 dimineaţa, un sfert de oră. Peste 35 de mii de vehicule au trecut pe podul de la Giurgiu spre Bulgaria.

Autorităţile române recomandă rutele alternative.

„Având în vedere începutul sezonului estival și valorile ridicate de trafic specifice sfârșitului de săptămână, se estimează aglomerări semnificative în zona Podului Prieteniei. A fost suplimentat numărul polițiștilor rutieri care acționează pentru fluidizarea circulației către fostul Punct de Trecere al Frontierei Giurgiu și pentru evitarea creării blocajelor în municipiul Giurgiu”, a transmis Poliția Română.

Pentru evitarea blocajelor și reducerea timpului de așteptare, Poliția recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

Județul Dolj: Calafat, Bechet

Județul Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Județul Călărași: Călărași

Județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir