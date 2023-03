Povestea singurului regizor român nominalizat la premiile Oscar

Românul Jean Negulesco a făcut parte din pleiada de aur a regizorilor de la Hollywood - Zinnemann, Kazan, Wilder, Mankiewicz, Huston.

Regizorul de film Jean Negulesco s-a născut la Craiova la 29 februarie 1900 și a murit la Marbella, la 18 iulie 1993. Este singurul regizor român nominalizat la Premiile Oscar.

Și-a început cariera la Paris ca pictor și scenograf. În 1927 a plecat în Statele Unite pentru a-și expune lucrările la New York, unde i s-a cerut să pregătească câteva desene pentru scena violului din The Story of Temple Drake (1933), bazat pe Sanctuarul lui William Faulkner. La acea vreme, Paramount avea studiouri pe ambele coaste.

Producătorului filmului, Benjamin Glazer, i-a plăcut atât de mult rezultatul încât l-a numit pe Negulesco asistent, ceea ce i-a permis să acumuleze experiență în aproape toate aspectele realizării unui film.

Munca sa ca regizor secundar la Paramount și apoi la Universal l-a adus în atenția lui Gordon Illingworth, producător de subiecte scurte la Warner Bros, care l-a pus să se ocupe de cele cu pretenții artistice, adică cu balet și/sau orchestră. De asemenea, Negulesco a adunat câteva experiențe la Warners în calitate de scenarist.

Românul este bine-cunoscut publicului pentru filmul „Cum să te măriți cu un milionar”. Producția le-a avut în rolurile principale pe Marilyn Monroe, Lauren Bacall și Betty Gable.

Și-a căpătat faima cu filmele „Titanic“, „Cum să te măriți cu un milionar“, „Daddy Long Legs“ sau „Jessica“. A lucrat cu nume mari ale scenei, precum Maurice Chevalier, Angie Dickinson, Fred Astaire, Marilyn Monroe, Lauren Bacall sau Joan Crawford.

În anul 1948, capodopera lui Jean Negulesco, filmul „Johnny Belinda”, este nominalizată la toate categoriile Premiilor Oscar, 12 la număr. Interpreta principală, Jane Wyman, primeşte Oscarul pentru cea mai bună actriţă.

Chiar dacă nu a primit celebra statuetă care recompensează excelența în domeniul cinematografic, Jean Negulesco a primit premiul BAFTA pentru filmul „Cum să te măriți cu un milionar”.

În Los Angeles, pe Hollywood Walk of Fame, o stea îi poartă numele. Ceremonia a avut loc la 8 februarie 1960.

Jean Negulesco a murit la vârsta de 93 de ani, la Marbella, în Spania, unde se retrăsese pentru a se ocupa de prima sa pasiune, pictura.