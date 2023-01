Daniel Nuță, Vlad Țepeș din serialul „Otomanii“: „Aș vrea să am atitudinea lui, dar nu mă lasă moralitatea s-o fac“ VIDEO

După lansarea serialul turcesc de la Netflix, Vlad Țepeș nu mai e doar vampirul Dracula, iar percepția publicul s-a schimbat radical, spune actorul care l-a interpretat pe domnitorul român.

Daniel Nuță nu e la primul rol – nici măcar la primul rol Vlad Țepeș (a mai interpretat acest personaj și într-o producție românească) – dar succesul venit odată cu serialul „Ascensiunea imperiilor: Otomanii. Mahomed vs. Vlad“ aproape l-a copleșit.

La 29 de ani, actorul român a reușit să creeze o imagine a lui Vlad Țepeș cu totul diferită de șabloanele în care era încadrat, conturată și mai bine cu testimoniale ale unor istorici. Deși e anti-eroul din docudrama care îl are în prim-plan pe sultanul Mahomed al II-lea, acest Vlad Țepeș are o carismă care a atras publicul din întreaga lume, în pofida criticilor și comentariilor care nu au întârziat să apară.

„Nici măcar nu visam la asta, nu visam ca Vlad să ajungă atât de cunoscut și de iubit de oameni. Am primit mii de mesaje din Brazilia, Argentina, Mexic, Canada, Pakistan, Iran, Thailanda. Mi-au scris români din diaspora care mi-au povestit că s-au uitat cu ochii în lacrimi la serial, pentru că vedeau o altă imagine, care ne face mândri. Nu știu cum să primesc atât de multă generozitate și căldură din partea spectatorilor. Serialul ne face un mare serviciu, pentru că toți turiștii vin să vadă Castelul Bran și vorbesc despre Vlad Dracula vampirul. Dar aici vedem un Vlad real, un domnitor care și-a iubit țara, un personaj complex, care are o mică doză de nebunie, dar care e foarte bine ancorat în realitate și care își dorește să schimbe lucrurile“, a povestit actorul despre personajul său, într-un interviu exclusiv la Adevărul Live.

Daniel mărturisește că a transpus în personajul său lucrurile pe care el nu le poate face în viața de zi cu zi. „Poate aș face aceste lucruri în viața de zi cu zi, poate aș fi atât de cinic, de ironic, îmi vine uneori să tratez pe toată lumea cu multă ironie și mult sarcasm, dar știu că asta nu duce nicăieri. Mi-aș dori să am atitudinea lui, dar nu pot s-o fac, nu mă lasă moralitatea mea s-o fac. În rolul lui Vlad, am putut. E ca o eliberare, până la urmă“, a mărturisit actorul.

Serialul criticat, Daniel Nuță lăudat

La fel ca „Teambuilding“, serialul „Ascensiunea imperiilor. Otomanii: Mahomed vs. Vlad“ a fost principalul subiect de discuții în rețelele sociale la începutul acestui an, iar criticile și comentariile au curs. Totuși, Daniel spune că se aștepta la acest lucru.

„Mă așteptam la mult mai rău. M-a surprins că la adresa mea nu am primit nimic negativ, toată lumea mi-a spus numai de bine. La asta nu mă așteptam. Din mesajele pe care le-am primit, din cronici, am văzut că oamenii spun tot felul de lucruri despre serial, dar, în ceea ce mă privește, lumea a apreciat ce am făcut eu. Ceea ce nu poate decât să mă bucure. Eu mi-am făcut treaba ca actor, am încercat să o fac cât de bine am putut“, a spus Daniel Nuță.

Acesta este a doua oară când intră în pielea lui Vlad Țepeș. Actorul l-a interpretat pentru prima oară pe domnitorul român în serialul „Egregora“. Oricât de benefice au fost aceste experiențe, mai ales serialul „Otomanii“, care l-a propulsat serios, Daniel spune că nu ar mai reveni la acest personaj. „Aș mai lăsa și pe altcineva să-l joace pe Vlad Țepeș. Aș mai juca și altceva. E pus la locul lui, în sertărașul lui, dar ce e bun lasă-l să fie bun. Nu mai reîncălzi ciorba, că nu va mai avea același gust“, a încheiat actorul.