26 aprilie: 105 ani de la înfiinţarea, la Cluj, a primului institut de speologie din lume

Anul acesta, pe 26 aprilie se împlinesc 105 ani de la înfiinaţrea, la Cluj, a primului institut de speologie din lume şi 39 de ani de la tragedia nucleară de la Centrala atomo-electrică de la Cernobîl.

121: S-a născut împăratul roman Marcus Aurelius

Născut la Roma, la 26 aprilie 121, într-o familie senatorială de origine hispanică şi adoptat de viitorul împărat Antoninus Pius, Marcus Aurelius cunoscut atât ca împărat al Romei, cât şi ca filozof stoic.

Domnia sa, începută în anul 161, este marcată de un şir de catastrofe (ciumă, inundaţii, cutremure), precum şi de numeroase războaie, purtate cu succes; în plan militar, Marcus Aurelius a respins atacurile duşmanilor Romei de la hotarele imperiului, în special în Orient şi pe Dunăre, continuând politica defensivă iniţiată de Hadrian. A murit la 17 martie 180, de ciumă, se pare, la Sirmium sau la Vindobona (Viena de azi).

Este ultimul din şirul „celor cinci împăraţi buni“.

Ca filozof stoic, Marcus Aurelius şi-a exprimat ideile în lucrarea „Ta eis heauton” („Gânduri către sine însuşi”), scrisă în limba greacă, acestea referindu-se la o serie de „exerciţii spirituale“ prin intermediul cărora omul poate dobândi cumpătarea, virtutea şi liniştea lăuntrică în faţa încercărilor vieţii, conform Humanitas.

1564: S-a născut dramaturgul și poetul William Shakespeare

William Shakespeare (n. aprilie 1564, Marea Britanie - d. 23 aprilie/3 mai 1616) a fost un dramaturg și poet englez, considerat cel mai mare scriitor al literaturii de limba engleză și supranumit „Poetul din Avon” sau „Lebăda de pe Avon”.

Din vasta sa operă - parte realizată în colaborare - s-au păstrat aproape 38 de piese de teatru, 154 de sonete, 2 lungi poeme narative, precum și alte multe poezii traduse în aproape fiecare limbă vorbită.

1798: S-a născut pictorul Eugene Delacroix

Născut la Charenton-Saint-Maurice, într-o familie în care tatăl a fost ministru al Afacerilor Externe şi a servit ca prefect guvernamental în Marsilia şi Bordeaux Eugene Delacroix este considerat a fi unul dintre reprezentantii cei mai importanti ai romantismului francez.

A urmat cursurile la Lycée Louis-le-Grand din Paris, dar a părăsit şcoala pentru a-şi începe studiile artistice, ajutat financiar de un unchi, alăturându-se pictorului Pierre-Narcisse Guérin, al cărui elev a devenit.

Eugene Delacroix a debutat la Salonul din 1822 cu lucrarea „Barque du Dante”. Momentul a fost semnificativ nu doar pentru opera sa, ci şi pentru istoria picturii romantice.

Începând din 1832, pentru Delacroix s-a deschis o perioadă de prosperitate materială, astfel încât pictorul efectuează o călătorie în Algeria şi Maroc. De aici, va reveni cu numeroase studii, care au stat la originea celebrelor sale scene de viaţă „orientală”, „Femei din Alger” fiind tabloul cel mai reprezentativ.

A ilustrat, totodată, operele lui Shakespeare, Goethe, Byron, W. Scott. Delacroix a murit la 13 august 1863, la Paris.

1920: La Cluj este înființat primul institut speologic din lume

La 26 aprilie 1920 era promulgată Legea de înfiinţare a Institutului de Speologie al Universităţii din Cluj, primul de acest fel din lume. Institutul îşi datorează existenţa iniţiativei marelui savant Emil Racoviţă (1868-1947), biolog, explorator polar şi fondatorul biospeologiei, potrivit notează site-ul Institutului de Speologie „Emil Racoviţă”.

„Astfel centrul mondial al cercetărilor speologice este astăzi laboratorul D-lui Racoviţă, pe care D-sa îl va muta de acum înainte, împreună cu colecţii, bibliotecă, reviste etc. la noul său Institut de la Universitatea din Cluj. Clujul fiind situat în mijlocul unei regiuni muntoase, foarte bogată în grote încă neexplorate, este totodată indicat şi dela natură pentru a fi sediul unui asemenea Institut de importanţă mondială şi centrul directiv al unor cercetări menite a aduce atât de mari servicii ştiinţei universale”, nota la acea vreme „Archives de zoologie experimentale”, cea mai cunoscută revistă zoologică franceză.

Împreună cu Emil Racoviţă, în institutul din Cluj şi-au desfăşurat activitatea doi eminenţi biologi: francezul Rene Jeannel, entomolog şi biogeograf, şi elveţianul Pierre-Alfred Chappuis, specialist în fauna acvatică subterană.

Institutul a fost reorganizat sub conducerea profesorului Constantin Motaş, în 1956, cu sediul central la Bucureşti şi o secţie la Cluj, iar patru ani mai târziu a trecut sub egida Academiei Române, sub conducerea profesorilor Traian Orghidan şi Margareta Dumitrescu, primind numele de Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”.

1933: S-a înființat Gestapo, poliția secretă a Germaniei naziste

Gestapo s-a aflat în subordinea SS-ului, administrat de Reichssicherheitshauptamt (RSHA). Împreună cu aparatul de informații numit Sicherheitsdienst, a fost încorporat în 1939 în RSHA (Departamentul IV).

În fiecare lagăr de concentrare nazist exista o secție a Gestapoului, numită oficial Politische Abteilung („secția politică”). Activând ca o instituție inchizitorială, a fost responsabilă de moartea a mii de oameni. La Procesul de la Nürnberg a fost declarată organizație criminală de către tribunalele militare aliate.

1956: S-a născut actriţa Adriana Trandafir

Adriana Trandafir (n. 26 aprilie 1956, Dâmbovița, România) este o actriță română de teatru și film. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie în 1979.

A jucat în filme precum „Ciocolată cu alune” (1979), „Europolis” (2010) și „Sacrificiul” (2019).

Joacă pe scena teatrului Odeon din București. În anul 2004 a primit Premiul Uniter pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

1963 - A murit poetul, prozatorul şi dramaturgul Vasile Voiculescu

S-a născut în data de 13 octombrie 1884, în comuna Pîrscov, județul Buzău. A absolvit liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti (1902), apoi a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti timp de doi ani (1902-1903), după care s-a înscris la Facultatea de Medicină, ale cărei cursuri le-a urmat între 1903-1910.

A fost timp de patru ani deținut politic în închisorile comuniste (1958 – 1962). A fost condamnat alături de alți membri sau colaboratori ai Rugului Aprins (Sandu Tudor, Sofian Boghiu, Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuș, Alexandru Mironescu, Adrian Făgețeanu, Roman Braga etc.)

Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru convingerile sale democratice, devenind deținut la vârsta de 74 de ani, și luându-i-se dreptul de a publica, a lăsat o operă literară de mare rafinament artistic, din care fac parte și „Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare …”. Creațiile au fost elaborate între 1954 – 1958.

Cele 90 de sonete ale sale sunt o monografie închinată „paradisului și infernului iubirii”, conform criticului Ovid S. Crohmălniceanu. În închisoare s-a îmbolnăvit de cancer și a murit doborât de boală în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, în locuința sa din București.

1986: S-a produs accidentul de la centrala nucleară de la Cernobîl

La ora 1:23 și 58 de secunde, reactorul și clădirea unității energetice numărul patru de la Centrala Nucleară Cernobîl au fost distruse de explozii violente. Acestea au fost cauzate de o serie de erori umane și de ignorarea gravă a măsurilor de siguranță. Norul radioactiv rezultat a fost purtat de vânt spre nord-vest, traversând Bielorusia, republicile baltice și depășind granițele Uniunii Sovietice.

În atmosferă au fost eliberate 50 de tone de combustibil nuclear, de peste zece ori mai mult decât masa substanțelor radioactive folosite la Hiroshima, experţii spunând că afectele acestora vor dispărea definitiv în 300 de ani.

Angajații centralei, unii deja cu pielea de culoare brun-cafenie și cu zone umflate ale corpului, semne evidente de iradiere, erau trasportaţi în număr mare la sectorul sanitar. Peste 100 de persoane au fost internate. Cu toate acestea, unii refuzau să accepte realitatea. Credeau că reactorul este intact și turnau apă peste el pentru a-l răci.

Zvonurile despre un incendiu și o posibilă avarie la unitatea patru au început să circule, dar nimeni nu știa cu certitudine ce s-a întâmplat. Copiii au mers la școală, cei mai mici s-au jucat în nisip, pe biciclete.

Abia în după-amiaza zilei de 27 aprilie au început primele măsuri: școlile au fost închise, oamenii au pus cârpe ude la ferestre. Dar era prea târziu, mai ales pentru locuitorii din apropierea centralei, pentru că totul era deja contaminat. Unii se dezinfectau cu spirt, singura soluție la îndemână. Mulți căpătaseră deja așa-numita „culoare de bronz nuclear”.

1993: Se revine la scrierea cu litera „â” în loc de „î”

Curtea Constituțională a decis că Academia Română are competența de a stabili normele ortografice ale limbii române. Are loc revenirea la grafia cu litera „â” în loc de „î”, în anumite poziții din cuvânt și la scrierea cu „sunt”, „suntem”, sunteți” în loc de „sînt, sîntem, sînteți”.