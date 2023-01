„Babylon“, un film intransigent, cu Brad Pitt. Premiera în România, programată pe 20 ianuarie | VIDEO

La şase ani după triumful musicalului ''La La Land'', regizorul Damien Chazelle vine în fața publicului cu o peliculă extravagantă: ''Babylon'', un film-fluviu, intransigent, cu Margot Robbie şi Brad Pitt în distribuţie.

Filmul este un omagiu adus libertăţii nebuneşti de la începuturile industriei de la Hollywood, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Babylon'' recreează Hollywoodul anilor 1920 care a stat sub semnul apariţiei filmului cu sonor. Starurile fimlului mut, care puteau fi acum concediate de pe o zi pe alta, îşi îneacă amarul în droguri şi alcool.

Filmul are 3 ore şi 9 minute, iar premiera în România este programată pe 20 ianuarie.

„Violenţă, sex, droguri şi dragoste”

Filmul este povestea a trei destine care se întrepătrund, într-un Hollywood din alte vremuri. Brad Pitt dă viață personajului unui fost actor consacrat, a cărui carieră se clatină iar Margot Robbie (cunoscută din ''The Wolf of Wall Street'', ''Once Upon a Time... in Hollywood'') interpretează rolul unei o actriţe la început de drum, propulsată în centrul atenţiei, în timp ce Diego Calva joacă rolul unui personaj ingenuu, care ajunge din întâmplare în culisele producţiei cinematografice.

În contextul prăbuşirii unei epoci a filmului, protagoniştii iau parte la petreceri de pomină şi de filmări pe cât de anarhice pe atât de trepidante.

Damien Chazelle a prezentat filmul ca pe „o scrisoare de dragoste adusă cinematografiei şi, în acelaşi timp, o critică la adresa unei industrii vădit rasiste şi sexiste, după cum a declarat regizorul pentru AFP.

Filmul surprinde și maniera în care e apariţia filmelor cu dialoguri înregistrate, precum şi marile schimbări sociale şi tehnologice de la acea vreme au transformat Los Angelesul, un oraş abia construit în deşertul californian, dat şi pe locuitorii lui.