Sigourney Weaver va interpreta o adolescentă de 14 ani în „Avatar 2“. „Poți face asta, ești atât de imatură“

Actrița în vârstă de 73 de ani va apărea în filmul regizat de James Cameron, un sequel al peliculei de succes din 2009. „Avatar 2“ va fi lansat în cinematografe în luna decembrie.

Sigourney Weaver a declarat într-un interviu pentru „New York Times“ că va interpreta rolulul unei orfane de 14 ani, pe nume Kiri, din specia extraterestră Na’vi.

Aceasta a povestit cum a decurs discuția cu regizorul James Cameron, glumind despre alegerea ei în rolul unei adolescente în „Avatar: The Way of Water“. „Îmi amintesc când Jim mi-a spus: «Poți face asta, pentru că ești atât de imatură. Nimeni nu știe asta în afară de mine, dar eu știu că, în suflet, ai doar 14 ani». Iar Jim are vreo 16, deci nici el nu e departe“, a glumit Sigourney Weaver.

„E incredibil de interesant să-ți eliberezi copilul interior de 14 ani și să-l rafinezi. Să ai 14 ani nu este deloc distractiv. Cred că toți ne amintim cât de chinuitor poate fi uneori și cât de nedrepte par lucrurile pe moment. Dacă joci pe cineva sensibil, precum o fată de 14 ani, dezrădăcinată de lumea ei, e o întreagă aventură pe care o poți avea interpretând un astfel de personaj“, a adăugat actrița.

„Avatar 2“, lansat la 13 ani după primul film

Pelicula „Avatar 2“ vine la 13 ani și opt amânări de la precedenta, în care Weaver interpreta rolul doctorului Grace Augustine, coordonatorul programului Avatar. Despre Sigourney Weaver se știa că că va face parte din distribuția noului film, însă rolul ei a fost un secret bine păstrat. Totodată, în film mai apare și actrița Kate Winslet.

În noul film, personajele principale - războinica Naʼvi Neytiri (Zoe Saldaña) şi fostul puşcaş marin devenit Naʼvi, Jake Sully (Sam Worthington) - sunt părinţii a patru copii pe planeta Pandora.

„Avatar“ este pelicula cu cele mai mari încasări din toate timurile, 2,9 miliarde de dolari, James Cameron depășindu-și propriul record obținut cu „Titanic“ (2.2 miliarde de dolari). „Avatar: The Way of Water“ va fi lansat în cinematografele din toată lumea pe 16 decembrie 2022.