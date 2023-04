Ana Ularu joacă în serialul The Power de pe Amazon Prime

După premiera internațională a seriei Spy/Master (HBO Max), Ana Ularu a avut de curând premiera The Power/Puterea (Amazon Prime), un serial de nouă episoade în care joacă alături de Toni Collette, John Leguizamo, Auli’I Cravalho și Josh Charles.

Seria The Power este pe locul I în topul producțiilor Amazon Prime în acest moment, poziție pe care o deține de două săptămâni, de la lansare. The Power este urmat de The Lord of the Rings: the Rings of Power și de Star Trek: Picard.

Bazat pe bestseller-ul omonim New York Times, The Power este lumea în care trăim noi acum, dar cu un twist - dintr-o dată, adolescentele de pretutindeni dezvoltă o abilitate nouă, pe cât de misterioasă, pe atât de puternică: ele au capacitatea de a transmite energie prin intermediul mâinilor atunci când vor, iar dacă este nevoie, pot chiar electrocuta după propria voință. Fenomenul se răspândește în toată lumea, dar doar în rândul tinerelor, și va duce, inevitabil, la o răsturnare la scară globală a balanței puterii în lumea în care cu toții trăim.

The Power este un thriller sci-fi și îi are în rolurile principale pe Toni Collette (nominalizată la Oscar pentru Al șaselea simț) și pe John Leguizamo (Moulin Rouge, Carlito, câștigător al unui premiu Primetime Emmy).

Dincolo de orizontul noii ordini globale avansate de această poveste, serialul creat de Naomi Alderman, Sarah Quintrell, Claire Wilson și Raelle Tucker formulează, în esența sa, o serie de întrebări importante privitoare la politicile americane recente și la modul direct și grav în care acestea afectează femeile, în special pe cele tinere.

Producția preia, de altfel, din bestsellerul omonim al scriitoarei britanice Naomi Alderman, metafora puterii conferite de electricitate, pentru a vorbi despre abuzurile la care au fost supuse femeile din timpuri ancestrale și, mai ales, despre dreptul și oportunitatea lor de a riposta, fără a scăpa din vedere impulsurile distructive și slăbiciunile pe care noua putere le poate stimula.

Despre Ana Ularu

Debutând la vârsta de 9 ani în producțiile franceze Meurtres par procuration și Passion Mortelle, Ana Ularu a interpretat până acum roluri în peste 50 de filme, scurtmetraje sau producții de televiziune, atât proiecte europene, cât și americane. Viața ei este împărțită între București, Berlin și Los Angeles, ea vorbind fluent limbile engleză, franceză, spaniolă și italiană, alături de limba maternă.