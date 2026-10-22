Operațiune navală a UE în Marea Neagră. Ce propune Parlamentul European

După atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc, Parlamentul European cere UE să ia în considerare o operațiune navală în regiune. Eurodeputații solicită, de asemenea, sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria în detectarea dronelor ostile și măsuri pentru protejarea transportului maritim și a infrastructurii critice.

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Rezoluția adoptată joi de Parlamentul European a primit 432 de voturi pentru, 52 împotrivă și 88 de abțineri. Eurodeputații condamnă atacurile recente asupra navelor comerciale civile, soldate cu victime, în largul coastelor României și Bulgariei, și consideră Rusia responsabilă pentru escaladarea războiului împotriva Ucrainei în vestul Mării Negre.

Potrivit textului, atacurile fac parte dintr-un tipar de escaladare în care transportul maritim civil a fost vizat în mod sistematic. Rusia este indicată drept principalul factor care contribuie la deteriorarea situației de securitate din regiune.

Eurodeputații solicită UE și statelor membre să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale europene în Marea Neagră. Parlamentul subliniază că libertatea de navigație și securitatea maritimă sunt importante pentru securitatea flancului estic al NATO, a regiunii Mării Negre și a Deltei Dunării.

De asemenea, rezoluția cere NATO să analizeze o inițiativă dedicată Mării Negre, pornind de la discuțiile existente privind posibilitatea unei misiuni de tip „santinelă la Marea Neagră”. Eurodeputații subliniază și importanța unei cooperări regionale mai strânse între România, Bulgaria și Turcia.

Solicitarea Parlamentului European vizează analizarea unei posibile operațiuni navale, nu desfășurarea imediată a unei misiuni deja aprobate.

Parlamentul European cere mai mult sprijin pentru România și Bulgaria

Rezoluția solicită statelor membre ale UE, în cooperare cu NATO, să sprijine România și Bulgaria în detectarea și urmărirea timpurie a dronelor ostile care amenință transportul maritim din Marea Neagră.

Eurodeputații cer și operaționalizarea rapidă a inițiativei UE privind centrul de securitate maritimă în Marea Neagră. Aceasta urmărește să contribuie la consolidarea siguranței și securității maritime, la protejarea infrastructurii maritime critice și la apărarea mediului marin.

În plus, Parlamentul European solicită ca fondurile necheltuite din instrumentul SAFE să fie folosite pentru a ajuta România și Bulgaria să răspundă provocărilor de securitate din regiune.

Eurodeputații subliniază că viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie să răspundă unei game largi de nevoi în materie de securitate și apărare, inclusiv celor din regiunea Mării Negre.

Critici la adresa răspunsului Bulgariei

Parlamentul European salută intervenția serviciilor de salvare maritimă din România și Bulgaria, a poliției de frontieră și a navelor comerciale din apropiere, care au acordat ajutor navelor atacate.

În același timp, eurodeputații își exprimă îngrijorarea cu privire la modul în care guvernul bulgar a gestionat amenințarea rusă și critică răspunsul diplomatic al Sofiei față de Moscova.

Parlamentul îi cere premierului Bulgariei, Rumen Radev, să coreleze solicitările de solidaritate din partea aliaților cu acțiuni concrete. De asemenea, eurodeputații îndeamnă Bulgaria să nu mai amâne participarea la inițiativa NATO privind capacitățile de apărare aeriană împotriva amenințărilor aeriene de nivel inferior, inclusiv a celor provocate de drone.

Cer măsuri pentru protejarea cablurilor submarine

Rezoluția solicită UE și statelor membre să consolideze protecția și reziliența infrastructurii submarine, inclusiv a cablurilor folosite pentru telecomunicații, transportul energiei electrice și transmiterea datelor.

Printre măsurile cerute se numără consolidarea supravegherii maritime, intensificarea cooperării regionale și dezvoltarea mecanismelor de răspuns rapid.

Parlamentul European consideră că protejarea acestor infrastructuri trebuie să facă parte din eforturile de securizare a regiunii Mării Negre, în contextul atacurilor asupra transportului maritim și al riscurilor la adresa infrastructurii critice.