 Operațiune navală a UE în Marea Neagră. Ce propune Parlamentul European | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Operațiune navală a UE în Marea Neagră. Ce propune Parlamentul European

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

După atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc, Parlamentul European cere UE să ia în considerare o operațiune navală în regiune. Eurodeputații solicită, de asemenea, sprijin suplimentar pentru România și Bulgaria în detectarea dronelor ostile și măsuri pentru protejarea transportului maritim și a infrastructurii critice.

image
Foto: Stringer/AFP

Rezoluția adoptată joi de Parlamentul European a primit 432 de voturi pentru, 52 împotrivă și 88 de abțineri. Eurodeputații condamnă atacurile recente asupra navelor comerciale civile, soldate cu victime, în largul coastelor României și Bulgariei, și consideră Rusia responsabilă pentru escaladarea războiului împotriva Ucrainei în vestul Mării Negre.

Potrivit textului, atacurile fac parte dintr-un tipar de escaladare în care transportul maritim civil a fost vizat în mod sistematic. Rusia este indicată drept principalul factor care contribuie la deteriorarea situației de securitate din regiune.

Eurodeputații solicită UE și statelor membre să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale europene în Marea Neagră. Parlamentul subliniază că libertatea de navigație și securitatea maritimă sunt importante pentru securitatea flancului estic al NATO, a regiunii Mării Negre și a Deltei Dunării.

De asemenea, rezoluția cere NATO să analizeze o inițiativă dedicată Mării Negre, pornind de la discuțiile existente privind posibilitatea unei misiuni de tip „santinelă la Marea Neagră”. Eurodeputații subliniază și importanța unei cooperări regionale mai strânse între România, Bulgaria și Turcia.

Solicitarea Parlamentului European vizează analizarea unei posibile operațiuni navale, nu desfășurarea imediată a unei misiuni deja aprobate.

Parlamentul European cere mai mult sprijin pentru România și Bulgaria

Rezoluția solicită statelor membre ale UE, în cooperare cu NATO, să sprijine România și Bulgaria în detectarea și urmărirea timpurie a dronelor ostile care amenință transportul maritim din Marea Neagră.

Eurodeputații cer și operaționalizarea rapidă a inițiativei UE privind centrul de securitate maritimă în Marea Neagră. Aceasta urmărește să contribuie la consolidarea siguranței și securității maritime, la protejarea infrastructurii maritime critice și la apărarea mediului marin.

În plus, Parlamentul European solicită ca fondurile necheltuite din instrumentul SAFE să fie folosite pentru a ajuta România și Bulgaria să răspundă provocărilor de securitate din regiune.

Eurodeputații subliniază că viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie să răspundă unei game largi de nevoi în materie de securitate și apărare, inclusiv celor din regiunea Mării Negre.

Critici la adresa răspunsului Bulgariei

Parlamentul European salută intervenția serviciilor de salvare maritimă din România și Bulgaria, a poliției de frontieră și a navelor comerciale din apropiere, care au acordat ajutor navelor atacate.

În același timp, eurodeputații își exprimă îngrijorarea cu privire la modul în care guvernul bulgar a gestionat amenințarea rusă și critică răspunsul diplomatic al Sofiei față de Moscova.

Parlamentul îi cere premierului Bulgariei, Rumen Radev, să coreleze solicitările de solidaritate din partea aliaților cu acțiuni concrete. De asemenea, eurodeputații îndeamnă Bulgaria să nu mai amâne participarea la inițiativa NATO privind capacitățile de apărare aeriană împotriva amenințărilor aeriene de nivel inferior, inclusiv a celor provocate de drone.

Cer măsuri pentru protejarea cablurilor submarine

Rezoluția solicită UE și statelor membre să consolideze protecția și reziliența infrastructurii submarine, inclusiv a cablurilor folosite pentru telecomunicații, transportul energiei electrice și transmiterea datelor.

Printre măsurile cerute se numără consolidarea supravegherii maritime, intensificarea cooperării regionale și dezvoltarea mecanismelor de răspuns rapid.

Parlamentul European consideră că protejarea acestor infrastructuri trebuie să facă parte din eforturile de securizare a regiunii Mării Negre, în contextul atacurilor asupra transportului maritim și al riscurilor la adresa infrastructurii critice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru
digi24.ro
image
Filmul atacului cu maceta dintr-un liceu din Pitești. Ce le-a cerut elevul de 15 ani celor doi colegi înainte să îi taie, în toaletă
stirileprotv.ro
image
Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit
gandul.ro
image
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
mediafax.ro
image
„El și Muhar vor juca acolo”. L-a cucerit pe patronul FCSB! Anunț de ultimă oră despre echipa de start pentru FCSB – Rapid
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu are de făcut plăți de 8 miliarde de lei în urma proceselor pierdute de stat
libertatea.ro
image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alexandra Dinu, Sandra Mutu a dat cărțile pe față
digisport.ro
image
Mihai Trăistariu, chinuit de peste 100 de superstiții! Cum a ajuns artistul să își transforme viața într-un calvar
click.ro
image
Impozitarea locuințelor la valoarea de piață. Olguța Vasilescu, despre măsura prinsă în programul de guvernare: „Taxele sunt deja mari”
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate
observatornews.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
cancan.ro
image
58 dosare de pensii se judecă azi la CCR. Se cere anularea recalculării. Judecătorii au dat o primă decizie
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
playtech.ro
image
Rusia merge la Campionatul Mondial, România NU! De ce a refuzat Răzvan Burleanu invitația lui Gianni Infantino
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a răzgândit în câteva ore! Acuzații grave după învestirea lui Luca Niculescu: ”Nu concep că a făcut așa ceva”
digisport.ro
image
Dressingurile divelor sunt pline până la refuz! Unele au mii de genți, altele își aruncă hainele pe jos
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Andrei Beleuț. Tânărul locuiește cu părinții, la 34 de ani. Spune că nu poate să trăiască fără mâncarea ''lu' mămica''. Casa și curtea lor sunt imense / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 22 octombrie 2026. Cine își face singur norocul și cine pierde o ocazie din prea multă încăpățânare? Joi aduce un test pentru toate zodiile
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
click.ro
image
Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră?
click.ro
image
Adina Buzatu dezvăluie masca naturală pe care o folosește de peste 30 de ani pentru un păr sănătos și strălucitor. Ingredientul secret care face diferența: „Ador rezultatul!”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Arsinoe
Orașul antic din Grecia, care poartă numele unei faimoase regine a Egiptului, cercetat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine”
image
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare