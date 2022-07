Dr. David Khayat: „Să-i spui unui fumător să renunţe la fumat e ca şi cum i-ai spune unui adolescent obez să nu mai mănânce pizza în fiecare zi“

64% dintre fumătorii diagnosticaţi cu cancer pulmonar vor continua să fumeze până la sfârşit. De ce? Pentru că fumatul nu este un moft, este o boală.

,,Îi ajutăm pe şoferii care nu conduc bine cu centuri de siguranţă şi ABS. Îi ajutăm pe cei care mănâncă prost cu metformină pentru diabet. Îi ajutăm pe cei cărora le place să stea la soare pe plajă cu diferite tipuri de creme şi geluri. În acelaşi mod, trebuie să-i ajutăm pe fumători cu alternative mai puţin toxice’’, spune Dr. David Khayat, fostul preşedinte al Institutului Naţional al Cancerului din Franţa şi şeful secţiei de oncologie medicală din cadrul Clinicii Bizet din Paris, într-un amplu interviu preluat de publicaţia franceză Le Soir.

Iar aceste soluţii există. Tot mai multe comunităţi ştiinţifice pledează public în favoarea alternativelor fără fum precum ţigările electronice şi produselor din tutun încălzit.

„S-a încercat interzicerea; ameninţarea persoanelor care fumează a fost deja încercată; s-a încercat şi scumpirea tigărilor. Tot ceea ce a fost considerat uşor a fost încercat. Dacă ne uităm la datele OMS, în 1999, prima cauză de deces în lume a fost fumatul. În 2017, aproape 20 de ani mai târziu, prima cauză de deces a fost fumatul. Între timp, toate guvernele din lume au încercat să facă ceva împotriva fumatului. Şi totuşi, încă este prima cauză de deces în lume. Care este concluzia, pe baza acestor cifre? Faptul că toate aceste politici au eşuat.’’

Motivul, crede dr. Khayat, este că oamenii vor găsi permanent metode, oricât de îndoielnice, să se adapteze la noile reglementări. De exemplu în Franţa, care practică azi unele dintre cele mai mari preţuri la tutun, medicul, explică:

,,Un raport al organizaţiei vamale spunea că, în urma creşterii uriaşe a preţului ţigărilor la peste 10 euro, comerţul ilicit cu ţigări a atins un nivel nemaiîntâlnit până acum. Aşadar, atunci când guvernul spune că există mai puţini fumători, acest lucru nu este susţinut de date reale. Oamenii care cumpără ţigări contrafăcute pe stradă nu vor spune: Da, fumez ţigări contrafăcute cumpărate de pe piaţa neagră.’’ (...) ,,Pentru mine, ceea ce este total inacceptabil este că aceşti fumători sunt cei mai săraci oameni din societate; şomeri, care trăiesc din ajutoarele sociale de la stat. Ei continuă să fumeze. Vor plăti 10 euro şi vor reduce costurile cu mâncarea. Mănâncă şi mai puţin. Cei mai săraci oameni din ţară sunt deja cei mai expuşi riscului de obezitate, diabet şi cancer ", aşadar nu se vor regăsi în statistici.

Ca fumător, să ceri un foc este un mod foarte eficient să începi o conversaţie. În plus, fumatul pare un obicei cool. Tentaţia e enormă, iar presiunea cercurilor sociale şi influenţa mass-media au fost mereu printre principalele motive pentru care cineva începe să fumeze. Din acest motiv, cercurile ştiinţifice au privit cu mare circumspecţie industria tutunului, ba chiar a refuzat adesea dialogul.

„Când eram oncolog şi consilier al lui Chirac, nu aş fi vorbit niciodată cu companiile din industria tutunului. Dar, ca om de ştiinţă şi ca medic, vreau să văd datele, să analizez dovezile. FDA are o imensă unitate de cercetare a tutunului în Florida. Au testat ţigările electronice şi tutunul încălzit în comparaţie cu ţigările normale şi au declarat că primele două ar putea oferi o alternativă mai bună pentru sănătatea populaţiei fumătoare. De ce? Pentru că sunt cu 90-95% mai puţin toxice.’’

Nu există nicio îndoială că cel mai bun mod de a reduce riscurile asociate fumatului este să nu fumezi. Dar renunţarea la un astfel de obicei nu e deloc simplă. De fapt, e atât de complicată, încât cei mai mulţi abandonează procesul şi revin la vechile obiceiuri, la rutina pe care fumătorii tind să o urmeze, conştient sau nu, cum ar fi fumatul la volan sau la cafea. Statisticile medicale arată că fumătorii obişnuiţi renunţă cu adevărat să mai fumeze ţigări dar rămân cu dependenţa de nicotină.

,,Aceştia îşi continuă dependenţa de nicotină. Dar, şi acest lucru nu este foarte cunoscut publicului larg, comunitatea medicală şi fiecare medic ştiu că nicotina nu are nicio toxicitate pentru cancer. Deloc. Este pur şi simplu un stimulent, la fel ca şi cofeina. Oamenii fumează pentru că sunt dependenţi de nicotină, dar mor pentru că o obţin din arderea tutunului. Dacă le putem oferi nicotină fără ardere, este evident că este mai bine. SNUS face acest lucru, ţigările electronice şi tutunul încălzit fac acelaşi lucru - fiecare dintre ele fără niciun (nivel semnificativ măsurabil) de agent cancerigen.’’

Alternative fără fum se bazează pe eliminarea arderii tutunului, care este înlocuită cu încălzirea lui la temperaturi mult mai mici, suficiente cât să elibereze nicotina. Dispozitivele care încălzesc tutunul nu îl ard, iar asta reduce semnificativ nivelurile substanţelor toxice. Comunitatea ştiinţifică nu e ostilă acestor soluţii, dar se teme să nu fie stigmatizată pentru că susţine alternativele.

,,Am fost atacat public în propria mea ţară de oameni de ştiinţă care lucrează cu lobby-ul anti-tutun, spune dr. Khayat. Ca medic, nu mă interesează eradicarea ţigărilor. Ceea ce îmi doresc este să eradicăm decesele cauzate de fumat. Sunt un medic care, timp de 45 de ani, şi-a văzut pacienţii, precum tatăl vitreg, murind de cancer. Nu vă puteţi imagina câţi dintre pacienţi am pierdut în acest timp pentru că au continuat să fumeze, poate 30-40% dintre ei. Vă puteţi imagina câte mii de oameni am văzut murind pentru că nu aveam un tratament în acele zile? De aceea, m-am angajat să găsesc orice inovaţie care ar putea ajuta oamenii să aibă o alternativă pentru a renunţa la fumat. Ar trebui să renunţi la fumat, dar dacă nu poţi, este responsabilitatea mea, ca persoană preocupată de situaţia sănătăţii publice, să găsesc o modalitate de a te ajuta să ai mai puţine consecinţe în urma comportamentului tău rău.’’

Azi sunt peste 1 miliard de fumători în întreaga lume, iar numărul lor va rămâne aproape neschimbat, spune Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Dintre aceştia, 5 milioane de fumători adulţi sunt în România, una dintre ţările europene cu cel mai mic procent de utilizare a produselor fără fum în schimb numarul fumătorilor a continuat să crească.