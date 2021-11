Am asistat peste noapte la o accelerare tehnologică, dar mai ales la o revoluţie în gândirea utilizării soluţiilor IT în medicină. Introducerea pe scară largă a dosarelor medicale digitale sau a instrumentelor de telemedicină s-a dovedit a fi nu doar posibilă, ci extrem de importantă din perspectiva întregului sistem, garantând furnizarea neîntreruptă a serviciilor de sănătate în realitatea pandemică.

Transformarea digitală în sistemul medical

Soluţiile digitale, precum telemedicina, au fost utilizate într-o măsură redusă înainte de izbucnirea pandemiei, iar dezvoltarea a fost blocată de priorităţile financiare ale sistemului medical. Însă pandemia a forţat o schimbare dramatică de abordare, soluţiile IT devenind o parte esenţială a vieţii de zi cu zi în domeniul sănătăţii. Conform rezultatelor raportului Future Health Index 2021 (un sondaj la cererea Philips şi realizat în rândul liderilor din domeniul sănătăţii din 14 ţări), marea majoritate, până la ¾ dintre liderii şi managerii instituţiilor medicale, recunosc o mare nevoie pentru investiţiile şi implementarea infrastructurii IT. În plus, respondenţii indică tehnologiile de ultimă generaţie drept prioritate de top pentru dezvoltarea sistemelor medicale în următorii trei ani. Global, introducerea prescripţiilor electronice obligatorii, a trimiterilor medicale electronice şi a concediilor medicale electronice a facilitat accesul la dosarele medicale, a accelerat schimbul de date între instituţii şi contactul direct cu pacientul. Iar fişele medicale electronice au creat o bază solidă pentru schimbări ulterioare în dezvoltarea tehnologiei şi au deschis calea către următoarele etape de digitalizare a asistenţei medicale.

Îngrijirea completă - din camera de spital până acasă

La nivelul populaţiei există o apreciere crescută pentru oportunităţile pe care le-a oferit transformarea digitală în realitatea covid. O vizită la cabinetul medicului a fost până acum primul punct de contact între medic şi pacient. Mai recent, consultaţiile telefonice sau online, pe platformele de streaming, au luat locul întâlnirilor directe. Sondajul Biostat din aprilie 2020, realizat în Polonia, a arătat că până la 72% dintre polonezi consideră telemedicina cea mai sigură metodă de contact cu un medic. Mai mult decât atât, aproape jumătate dintre respondenţi folosiseră consultaţiile online în săptămâna precedentă sondajului. Cu toate acestea, beneficiile îngrijirii la distanţă a pacienţilor nu se referă doar la păstrarea distanţei sociale, ci şi la reducerea cu adevărat a presiunii sistemului de sănătate, pentru că uşurează gestionarea şi urmărirea procesului de tratament de către medici.

Dezvoltarea telemedicinei se îndreaptă către un sistem complex de diagnosticare şi monitorizare de la distanţă. Pacienţii îşi pot raporta starea de sănătate, iar calea către contactul direct cu un medic este scurtată semnificativ. De altfel, datele raportului Future Health Index 2021 arată că doar 15% din procedurile medicale de rutină sunt efectuate în afara spitalului sau a unităţii medicale. În acest sens, dezvoltarea infrastructurii IT poate ajuta la schimbarea rutinei de îngrijire a sănătăţii şi la calibrarea spitalului ca unitate de îngrijire de înaltă specialitate, care oferă servicii de îngrijire medicală şi tratamente avansate. Viziunea pentru viitor ţine de trecerea de la o structură de servicii medicale concentrate în spital, la centralizarea pacienţilor, înconjuraţi de îngrijirea acordată, inclusiv de la distanţă, la domiciliul lor. Implementarea este posibilă, datorită digitalizării progresive şi înseamnă o reducere semnificativă a sarcinilor personalului medical şi rezolvarea problemei supraaglomerării spitalelor şi a lipsei de personal. Toate acestea permit personalului sanitar o muncă mai eficientă, dar şi îmbunătăţirea experienţei pacientului în spital.

Turismul medical – condus de noile tehnologii

Dezvoltarea infrastructurii IT şi furnizarea de îngrijiri medicale cuprinzătoare în afara spaţiului fizic al spitalului deschide, de asemenea, noi perspective pentru turismul medical – adică excursiile ce combină vizitarea obiectivelor turistice şi relaxarea cu diverse servicii medicale. În Polonia, această ramură a economiei a început să se dezvolte din 2008 şi, în doar câţiva ani, a ajuns pe primul loc pe lista ţărilor cel mai frecvent vizitate în scopuri medicale. Pandemia COVID-19 a dus la o conştientizare sporită a îngrijirii sănătăţii, precum şi la o nevoie mai mare de a ne proteja sănătatea. În plus, a contribuit la apariţia unui nou grup de pacienţi, aşa-numiţii pacienţi în recuperare. Drept urmare, se estimează că în curând societatea va fi şi mai dispusă să utilizeze astfel de servicii precum sanatoriile, SPA-urile, vacanţele de reabilitare sau alte tipuri de servicii medicale specializate. Transformarea digitală accelerată în domeniul sănătăţii va răspunde în mod eficient acestor nevoi şi va sprijini dezvoltarea turismului medical. Diagnosticarea de la distanţă sau dotarea medicilor cu instrumente care le oferă acces la datele medicale în timp real, coordonarea întregului sistem de spitale, clinici şi ambulatorii, toate acestea se traduc în capacitatea de a lua decizii mai rapid, de a privi pacientul în mod holistic sau de a cere o altă părere medicală, de la un alt centru medical, aflat de cealaltă parte a lumii. Noile tehnologii medicale fac posibilă asigurarea unei îngrijiri adecvate şi cuprinzătoare a pacienţilor în diverse facilităţi specializate şi creează oportunităţi cu totul noi.

Tehnologiile digitale care au câştigat importanţă în timpul pandemiei au deschis calea către transformări profunde în serviciile de sănătate globale, au demonstrat că pot funcţiona complet diferit, mai eficient, mai aproape de pacient, cu beneficii pentru personalul medical. Cât de consecvent şi sistemic abordăm tema digitizării în următorii ani? Vom vedea. Un lucru, în schimb, este sigur: am îmbrăţişat transformarea digitală a serviciilor medicale, iar realitatea post-covid din medicină nu va mai fi niciodată aceeaşi.