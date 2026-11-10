 Un primar UDMR susține că reforma administrativ-teritorială a PSD este o „otravă aruncată pe masa societății” | adevarul.ro
search
Marți, 10 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, la Interviurile Adevărul

Un primar UDMR susține că reforma administrativ-teritorială a PSD este o „otravă aruncată pe masa societății”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Attila Korodi (UDMR), primarul din Miercurea-Ciuc, critică proiectul PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială, pe care îl numește „otravă aruncată pe masa societății”, și avertizează că majoritatea comunităților maghiare vor avea de suferit.

Attila Korodi
Attila Korodi, primar Miercurea-Ciuc Foto: Facebook/Attila Korodi

Attila Korodi critică proiectul PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială a României, despre care spune că reprezintă „otravă aruncată pe masa societății” și că are șanse foarte mici să fie adoptat.

Primarul din Miercurea-Ciuc a declarat, într-un interviu la RFI, că inițiativa mută atenția publică de la activitatea Guvernului către o dezbatere care nu ar trebui purtată în actualele condiții, scrie Mediafax.

La ora actuală, mi se pare că este un document mai degrabă de poziționare și propagandistic, pentru că după instalarea Guvernului Niculescu, care lucrează deja de trei săptămâni cu un program de guvernare care nu a atins aceste elemente (…), cred că PSD mai degrabă se poziționează și aduce în dezbatere o temă care cumva duce societatea românească să ducă focusul de la actul de guvernare către o dezbatere și o discuție care nu ar trebui făcute în aceste condiții”, a afirmat Attila Korodi.

Proiectul PSD prevede comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și a orașelor cu sub 10.000 de locuitori. Potrivit estimărilor prezentate în document, între 15.000 și 18.000 de aleși locali nu ar mai ocupa funcții începând din 2028.

„Otravă aruncată pe masa societății”

Primarul din Miercurea-Ciuc consideră că eventualele comasări trebuie să fie precedate de referendumuri locale și avertizează că localitățile nu pot fi reorganizate exclusiv pe baza unor criterii statistice.

„Aceste localități nu sunt niște construcții artificiale. Ele ori au fost create pe o necesitate locală ori chiar în perioada comunismului, poate, forțat, pentru că au fost și genul acesta de decizii, dar care după atâtea decenii vorbim până la urmă de mai mult de o jumătate de secol, s-au înrădăcinat, înseamnă o abordare culturală locală, înseamnă o amprentă culturală locală, deci acestea să le modifici forțând printr-o manieră statistică este otravă aruncată pe masa societății. Nu cred că ne putem juca cu astfel de decizii”, a declarat edilul.

Întrebat ce efecte ar putea avea reforma asupra comunităților maghiare din România, Korodi a spus că majoritatea acestora ar putea fi afectate, în special cele din Partium și Transilvania, unde populația maghiară trăiește în numeroase localități mici.

„Marea majoritate a comunităților noastre, care trăiesc în zona Partium, în Ardeal, mai puțin secuime, vor suferi, pentru că din nefericire, comunitățile noastre sunt localizate în marea majoritate a localităților mai mici. Acestea dacă dispar, până la urmă dispar instituții întregi și o verigă importantă a vieții comunității”, a explicat primarul.

Acesta a invocat și prevederile Cartei europene a regiunilor, precum și alte mecanisme și norme ale Uniunii Europene și Consiliului Europei privind protejarea drepturilor comunităților etnice.

„Localitățile nu sunt saci de cartofi care să fie mutați dintr-un loc în altul”

Attila Korodi susține că există și alte soluții pentru eficientizarea administrațiilor locale, fără comasarea forțată a localităților. Edilul a dat exemplul consorțiilor locale, prin care autoritățile ar putea colabora și cofinanța servicii administrative comune, după modele folosite în Franța și în alte state europene.

Sute de primării din România ar putea fi comasate. Județele cu cele mai multe localități vizate de reforma administrativă

„Instituțiile care sunt cel mai aproape de cetățean sunt primăriile. Sunt anumite localități mici, unde fezabilitatea de susținere în acest fel a administrației publice locale este foarte deficitară, dar nimeni în România nu încurajează ceea ce este în Franța o metodă clasică sau în alte țări europene, acela de a ajuta prin consorții locale, conlucrarea autorităților locale, pentru a cofinanța împreună servicii administrative locale”, a afirmat Attila.

El a criticat varianta comasărilor forțate și a declarat că localitățile nu pot fi tratate ca niște unități care pot fi mutate dintr-un loc în altul fără a ține cont de identitatea și particularitățile comunităților.

Asumarea răspunderii Guvernului ar fi „cea mai mare greșeală”

Reacția primarului vine și după ce eurodeputatul PSD Dragoș Benea a susținut că reorganizarea administrativ-teritorială ar trebui realizată prin asumarea răspunderii Guvernului.

Attila Korodi a criticat această variantă și a spus că o asemenea procedură ar reprezenta o decizie greșită, având în vedere complexitatea reformei.

„Europarlamentarul Dragoș Benea care lucrează pe săptămână câteva zile bune la Bruxelles n-a înțeles nimic din logica europeană. Este cea mai mare greșeală dacă ar face așa ceva PSD-ul, pentru că ar însemna o dictatură a guvernării pe o temă foarte-foarte complexă sau voit, acela de a face ca în primăvară să pice un Guvern”, a declarat primarul din Miercurea-Ciuc.

Attila consideră că proiectul va ajunge, cel mai probabil, într-o procedură legislativă, însă are șanse foarte mici să fie adoptat.

Eu cred că se va ajunge la o anumită procedură legislativă sau o anumită formalizare pe hârtie a acestor propuneri, dar din punctul meu de vedere, au foarte-foarte mici șanse să treacă, pentru că nici nu e asta intenția”, a mai spus edilul.

Ce a spus Dragoș Benea

Europarlamentarul PSD Dragoş Benea, coordonatorul grupului intern din partid pentru reforma administrativ-teritorială a României, a declarat luni că această reformă presupune un cost politic cert, pe care cei din PSD sunt pregătiţi să-l asume.

Primarii PSD contestă comasarea comunelor propusă de propriul Guvern. O localitate cu o istorie de mii de ani ar putea dispărea

El a arătat că 55% dintre oraşe nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au, în schimb, o administraţie locală bugetofagă.

Eurodeputatul PSD a adăugat că este important să se întâmple acest lucru într-un interval cât mai scurt de timp, pentru că ne pregătim de cadru financiar multianual, 2028-2034, iar fondurile europene de coeziune sunt mai puţine decât în precedentele exerciţii financiare.

„Astăzi, ştiţi foarte bine, avem peste 450 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) cu mai puţin de 1.500 de locuitori şi alte 1.100 de UAT-uri cu până la 3.000 de locuitori. În acelaşi timp, 55% dintre oraşe nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au, în schimb, o administraţie locală bugetofagă de nivel orăşenesc", a precizat Benea.

Reprezentantul PSD a anunţat că a avut discuţii exploratorii în aceste două săptămâni şi a identificat câteva criterii, măsurabile obiectiv şi concret, pe baza cărora să se poată fundamenta o matrice a sustenabilităţii administrative.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Meteorologii anunță precipitații abundente în unele regiuni
stirileprotv.ro
image
Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă”, a declarat pentru Gândul. Când a început colaborarea cu liberalii și ce responsabilități va avea fosta jurnalistă
gandul.ro
image
Cum afli câți bani ai în Pilonul 2 de pensii / Pașii pe care trebuie să-i urmezi
mediafax.ro
image
„Absența scutiților medical, bucuria Regelui?”. Marcel Pușcaș, întrebări tăioase pentru Gică Hagi și tricolorii absenți!
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma! "Nașule, te ajut cu ce pot!"
digisport.ro
image
Un nivel crescut al testului PSA înseamnă cancer de prostată? Medicul răspunde
click.ro
image
O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală
observatornews.ro
image
Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum
cancan.ro
image
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Ce salariu are șefa CCR în 2026. Averea uriașă și economiile declarate de Simina Tănăsescu
playtech.ro
image
Aymen Boutoutaou la FCSB, 3 milioane de euro! De ce a plătit Gigi Becali atât. Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
digisport.ro
image
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arăta Oana Tomoiagă de la Asia Express înainte de operațiile estetice. Ea a slăbit și 35 de kilograme, după ce ajunsese să aibă 106 kg: Intervențiile estetice au fost soluția ideală / FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 10 noiembrie 2026. Marțea în care o simplă întâmplare poate schimba totul! Cine are parte de o surpriză uriașă și ce zodii trebuie să ia o decizie pe loc
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Mircea Badea îi spunea Andreei Bănică că are acasă posterul ei din Playboy: „Am și autograf de la tine”. Câți bani a primit artista pentru pictorial
actualitate.net
image
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică
click.ro
image
Produsul care se găsește în orice magazin și omoară mai mulți oameni decât accidentele sau războaiele. Efectele mai puțin cunoscute asupra creierului și organismului
click.ro
image
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc”
click.ro
Sissi jpg
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau
okmagazine.ro
Marlon Brando profimedia 0138162878 jpg
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Culoarea de păr care o să facă furori în iarna 2026! Această nuanță a cucerit vedetele și avantajează numeroase femei
image
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică

OK! Magazine

image
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...