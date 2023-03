Stolojan se opune categoric unui tandem PSD-PNL: România nu are nevoie de supra-formațiune politică

Theodor Stolojan se plasează „categoric” împotriva unui tandem între PSD și PNL la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalul este de părere că alianțele se pot face, cel mult, între partidele cu aceeași doctrină politică.

„Nu e surpriză că din partea unui partid socialist în România vine o asemenea propunere. Noi nu am discutat această problemă în organismele de conducere ale PNL, dar punctul meu de vedere este categoric împotrivă ca PNL împreună cu PSD, cele mai puternice partide din România și care au cele mai puternice organizații în toate județele țării, să candideze împreună în alegeri. Ce înseamnă atunci democrația în România?”, a declarat Theodor Stolojan într-un interviu în exclusivitate pentru „Adevărul”.

Fostul președinte al PNL susține că România nu are nevoie de o „supra-formațiune politică” care să ia peste 70% din voturile românilor la alegerile din 2025. Acesta susține că pentru 2024, cel mult se pot face alianțe pe partea dreapta sau pe partea stângă.

„Noi nu avem nevoie în România de o supra-formațiune politică care merge în alegeri ca un bloc și care ia peste 70% sau cât ar putea să ia și celălalte partide să iasă din scena politică. Eu sunt total împotrivă, partidele trebuie să meargă în alegeri, cel mult putem avea unele alianțe pe partea dreapta sau pe partea stângă. Totuși partidele au principii, au valori, au doctrine și se deosebesc între ele. Iată cât de greu ajungem în Coaliție la niște consensuri cu PSD din cauza punctelor de vedere diferite”, a punctat Stolojan.

Liberalul susține că rezultatul alegerilor din 2024 vor arăta ce partide trebuie să guverneze mai departe România „Dacă rezultatul votului va arăta că România nu poate fi guvernată decât de o coaliție PNL-PSD, la noi nu va fi nevoie de o atâta perioadă de timp pentru a negocia programele de guvernare, având în vedere că avem peste 200 de secretari de stat, foarte multe ministere. România nu are nevoie de așa ceva”.

Varianta PNL pentru alegerile prezidențiale

Theodor Stolojan a afirmat că în interiorul PNL nu s-a discutat despre candidatul la alegerile prezidențiale, însă sondajele îl arată pe Nicolae Ciucă drept cel mai credibil din rândul liderilor liberali.

„Deocamdată sondajele arată că dânsul are cea mai mare credibilitate din rândul liderilor PNL. Nu am discutat încă această problemă, dar dacă stai să te gândești la ceea ce a realizat în funcția de prim-ministru, atunci sigur că te gândești că el este, deocamdată, candidatul inevitabil al PNL. Vom vedea dacă sunt și alți care doresc să aspire la a deveni candidați la președinția României. Însă, nu văd deocamdată o personalitate din PNL care să obțină credibilitatea domnului Ciucă”, a declarat acesta în interviul pentru „Adevărul”.

Despre posibilitatea sprijinirii unui candidat din exterior, Stolojan a precizat că „în decursul timpului PNL a avut, dar care au devenit membri ai partidului întâi”.

Chestionat referitor la sondajele care îi vehiculează în cursa pentru prezidențiale pe Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Mircea Geoană și Laura Codruța Kovesi, fostul președinte PNL susține că Nicolae Ciucă este cel care are un avantaj: „Dacă vă gândiți la atribuțiile președintelui României potrivit Constituției, el are un avantaj în sensul că a fost ministru al Armatei, a intrat și inevitabil în problemele de politică externă. Cele două mari probleme în care președintele are un rol executiv”.

„Pentru PSD domnul Geoană ar fi un candidat foarte bun, dar e un partid care nu acceptă așa ușor. Am văzut reacțiile lor. Domnul Geoană are acum o experiență foarte mare, are relațiile foarte puternice pe care le-a creat în funcția pe care o îndeplinește în prezent, dar PSD este un gen de partid care nu ia decizii raționale”.