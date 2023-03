Theodor Stolojan: Cine distruge Coaliția va pierde alegerile categoric

Fostul președinte al PNL susține, într-un interviu pentru „Adevărul” că actuala Coaliție este obligată să evolueze după rotativa guvernamentală. Stolojan a apreciat că partidul care va distruge coaliția va pierde și alegerile din 2024.

„Coaliția nu că trebuie să evoleze foarte bine după rotativă, dar este obligată să evolueze foarte bine. Cine distruge coaliția va pierde alegerile categoric. Sigur, poate nu fiecare cetățean al României realizează ce înseamnă anul 20223 pentru România. În primul rând, rotativa trebuie să decurgă foarte rapid și foarte lin. Din acest punct de vedere ea trebuie să se realizeze exact cum spune protocolul, pentru că altfel intri într-o serie de discuții în care totul devine negociabil”, a declarat Theodor Stolojan, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Fostul premier și președinte al PNL a salutat declarațiile lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă referitoare la programul de guvernare care va fi doar actualizat după rotativa din luna mai.

„Și-au dat seama că nu fiecare partid își face un nou program de guvernare și ne apucăm să negociem. Pierdem timpul până când realizăm un program agreat de cele trei partide care formează coaliția. Avem un program de guvernare adoptat de Parlament la investirea guvernului Ciucă, ceea ce au de făcut este doar o actualizare a acestui program de guvernare. Nimic altceva, altfel pierdem timpul”, a completat Stolojan.

Din punctul de vedere al fostului președinte PNL, linia roșie pentru acest an este reducerea deficitului la 4,4%.

„România, românii și coaliția de guvernare nu au voie să rateze anul 2023. Trebuie să reducem deficitul bugetar, de la 5,7% cât a fost în 2022 la 4,4% și să pregătim în acest fel terenul ca în 2024 să ajungem cu deficitul la 3%.De ce? Pentru că România este singura țară aflată în procedura europeană de supraveghere pentru deficit excesiv. Linia roșie a execuției bugetare pe acest an este reducerea deficitului la 4,4%”, a explicat fostul premier, în interviul pentru „Adevărul”.

De asemenea, potrivit acestuia coaliția trebuie să funcționeze pentru a putea absorbi fondurile europene care nu au fost acordate României în perioada 2014-2020: „Al doilea argument pentru care coaliția nu are voie să nu funcționeze este că 2023 este un an decisiv pentru a absorbi fondurile europene care nu au fost acordate în exercitiul financiar european 2014-2020. Noi am rămas cu vreo 7,5 miliarde, dacă nu le absorbim în acest an, pierdem banii”

„Al doilea lucru, avem PNRR. Dacă ne apucăm să pierdem acum două luni cu formarea unui nou guvern sau un nou plan de guvernare, am pierdut termele de a face reformele”, a explicat fostul premier. Noi nu avem voie să ratăm 2023, dacă ratăm 2023 intrăm în 2024 cu multiple rânduri de alegeri și unde inevitabil oamenii politici se vor concentra pe aceste alegeri. Sper să nu neglijăm nici atunci actul guvernării”, a afirmat Theodor Stolojan.