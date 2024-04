Stănescu (PSD), despre Schengen: „Extremiştii vor fi fericiți, în sinea lor, de mai multă libertate de a circula în UE”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat, luni, că intrarea României în Schengen, aerian și naval, este un pas către demnitate, lansând și un atac la adresa formațiunilor extremiste.

„România în Schengen: un pas către demnitate și mai multă libertate. Intrarea României în Schengen, cu frontierele aeriene și maritime, este un succes major al actualei Coaliții de guvernare. De asemenea, trebuie să-i felicităm pe toți profesioniștii care au pregătit de ceva timp țara noastră pentru acest moment. Sunt convins că dacă nu ar fi existat această colaborare politică dintre PSD și PNL care a asigurat și forța politică și stabilitatea internă, dar și credibilitatea europeană, nu am fi fost astăzi aici”, a transmis, luni, Paul Stănescu, într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

Secretarul general al PSD a lansat și un atac voalat la adresa AUR.

„Prin această reușită, chiar și parțială, am recâștigat din demnitatea României. Extremiștii nu mai au motive de bucurie, dar vor fi fericiți, chiar și în sinea lor, că vor avea mai multă libertate de a circula în UE, pe care în mod ipocrit o urăsc”, a precizat Stănescu.

Pe de altă parte, reprezentantul social-democraților a afirmat că PSD nu se află în niciun mariaj cu PNL, ci se află într-un „parteneriat politic responsabil”, explicând motivele care țin cele două formațiuni împreună în această coaliție.

„Sunt multe motive care ne despart de PNL. Venim din tabere politice diferite, dar ne unesc valorile fundamentale ale democrației, justiția socială și nevoia de dezvoltare mai rapidă și de coerență în actul guvernamental. Nu suntem în niciun mariaj, cum am tot auzit că se spune, pentru că asta presupune să stai în aceeași casă cu partenerul. Iar din ce știu eu, PSD este încă în Kiseleff, iar PNL a rămas tot în Modrogan. Suntem într-un parteneriat politic responsabil, care ține cont și de interese de stat. Ceea ce ne ține legați este chiar diversitatea de idei și dorința de a avea soluții echilibrate și beneficii pentru toate categoriile sociale. Pe termen scurt și mediu, trebuie să colaborăm și să negociem în continuare în mod constructiv pentru România”, a conchis Paul Stănescu.

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat, duminică, la lansarea candidaţilor AUR Mureş, că România nu a intrat în Schengen, „pentru că nu am fost primiţi”, într-o declarație în care a criticat l-a criticat pe premierul Marcel Ciolacu.

„Ne-au luat petrolul, ne-au luat pădurile, ne-au luat gazele naturale şi la schimb ne dau umilinţa Schengen. Nu am intrat în Schengen, nu am fost primiţi în Schengen. Unii care încă au reflexe de curte imperială au ales să ne umilească. Dacă am mai avea un guvern naţional, independent şi suveran, toate companiile austriece ar fi alungate în şuturi afară din ţara noastră. Dar nu, ei aleg să fie sclavi, umili, să stea în genunchi şi să accepte tot ce ni se dă”, a afirmat Simion, conform News.ro.

Prim-vicepreşedintele PNL, eurodeputatul Rareş Bogdan, a comparat, săptămâna trecută, coaliţia PNL- PSD cu "o căsătorie de convenienţă".