Scandalul doctoratului lui Bode. Kelemen Hunor: Problema se rezolvă de persoana respectivă, nu de partid

Kelemen Hunor este de părere că scandalul referitor la teza de de doctorat a ministrului Lucian Bode poate fi gestionat doar de acesta, nu de PNL, Guvern sau de Parlament. Președintele UDMR se arată convins de Bode „va rezolva” această problemă.

Șeful UDMR susține că PNL are o problemă de imagine în urma scandalului în care este implicat Lucian Bode, însă această problemă nu își poate găsi rezolvarea în partid.

„Sigur că are. E o chestiune de imagine, dar nu vreau să comentez eu cum face şi cum gestionează PNL această chestiune. (...) Această problemă se rezolvă de persoana respectivă, nu partidul, nu Guvernul, nu Parlamentul. Domnul Bode e persoana în măsură să gestioneze această chestiune. (...) Cum nu poate rezolva nici Kelemen Hunor problema asta cu Lucian Bode, nu poate rezolva nici Marcel Ciolacu, nici altcineva, doar Lucian Bode poate rezolva şi sunt convins că va rezolva", a explicat acesta într-un interviu la Prima News.

Kelemen Hunor susține că plagiatul dovedit, în cazul unei decizii dovedite, este furt intelectual.

„Plagiatul, dacă se dovedeşte, dacă există o decizie definitivă, este furt intelectual, indiferent cine a făcut şi indiferent dacă este vorba de 4%. Aici nu trebuie să te joci cu procentele, aş vrea să existe o singură măsură, nu dubla măsură când noi cântărim acest lucru. Eu am mai spus că nu comentez mai mult de atât fiindcă suntem colegi. Asta nu înseamnă că nu am un punct de vedere foarte clar despre această chestiune, cu toate că nu am citit lucrarea lui Lucian Bode", a afirmat liderul UDMR.

Bode, o nouă plângere împotriva UBB

Ministrul PNL a anunțat că a depus o nouă plângere împotriva hotărârii comisiei de etică a UBB, care a constatat că „suspiciunile de plagiat” în cazul tezei sale de doctorat „se confirmă în marea lor majoritate”.

„Lupta pentru adevăr continuă! (...) Așa cum alții au ales să mă discrediteze și eu am dreptul să îmi apăr demnitatea. Lupta mea pentru adevăr nu se oprește aici, ea abia acum începe. Ca atare, am formulat o plângere prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1/2023 a Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, în vederea desființării ei în integralitate, precum și a aspectelor subsecvente statuate în această decizie. În continuare, consider această decizie netemeinică, ilegală și abuzivă”, a transmis Lucian Bode pe Facebook.

În contextul în care cea dintâi plângere depusă a fost respinsă, ministrul a explicat că, „procedural, decizia de astăzi a Tribunalului Sălaj este una FIREASCĂ în contextul în care Comisia de Etică din cadrul UBB s-a antepronunțat, înainte ca instanța să dea un verdict. Este FIRESC ca instanța să nu mai poată admite solicitarea inițială din moment ce această comisie a emis deja un act, Hotărârea nr. 1 de anul acesta, ignorând dosarul aflat pe rolul tribunalului, care urma să se pronunțe”.