Kelemen Hunor nu susţine decuplarea României de Bulgariapentru aderarea la spaţiul Schengen

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că nu susţine decuplarea României de Bulgaria în procesul de aderare la spaţiul Schengen.

„Eu nu susţin decuplarea de Bulgaria. Trebuie să îţi păstrezi prietenii şi trebuie să mergi pe un drum împreună, dacă nu se întâmplă ceva foarte, foarte extravagant. Dar dacă noi acum am încerca decuplarea de Bulgaria, am da un mesaj prost. După aceea nimeni nu mai are încredere în tine că te duci pe un drum cu cineva şi nu îl laşi baltă. Plus tehnic, e o chestiune, fiindcă ar trebui să muţi graniţa Schengen pe Dunăre, ceea ce, din punct de vedere tehnic, înseamnă o întârziere", a spus Kelemen Hunor la Prima News. El a adăugat că speră ca România să intre în acest an în spaţiul Schengen.

„E greu de spus (dacă ţara noastră intră în 2023 în spaţiul Schengen - n.r.), eu sper că da. Dar e greu de dat un termen. Dacă nu intrăm în 2023, atunci până în 2025 nu trebuie să ne ocupăm de acest subiect, pentru că vin alegerile şi comisia care pleacă nu se va mai ocupa, comisia care va veni după alegerile europarlamentare se va aşeza undeva în septembrie - octombrie 2024. Până când lucrurile se vor aşeza pe un făgaş normal, trece anul 2024. Eu vreau să cred că dacă nu reuşim să închidem sub preşedinţia suedeză, sub preşedinţia spaniolă se poate închide. Au nevoie şi austriecii de un pic de timp. Au alegeri acum în ianuarie - februarie în Austria Inferioară şi după aceea lucrurile, politic, se vor aşeza un pic", a menţionat Kelemen Hunor.