Scandal PNL-PSD în teritoriu. Care e motivul

PSD Gorj a anunțat vineri seară că a transferat conducerea filialei PNL Târgu Jiu. În replică, șeful PNL Gorj, neagă faptul că ar fi plecat liberalii din filiala municipală la social-democrați.

„Organizația PNL Târgu-Jiu a trecut, în bloc, la PSD. Echipa Organizației Municipale a Partidului Social Democrat devine mai puternică, odată cu înscrierea celor aproape 300 de membri noi, împreună cu întreaga conducere a fostei organizații municipale a PNL. Totodată, membrii conducerii organizației PSD a Municipiului Târgu-Jiu au votat numirea domnului Adrian Dăianu, directorul societății Edilitara, în funcția de vicepreședinte”, precizează PSD Gorj, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook

„Practic, este vorba despre un pas făcut în bloc de oameni care nu se mai identifică cu noua abordare a liberalilor gorjeni și au ales o echipă a cărei preocupare principală o reprezintă dezvoltarea Municipiului Târgu-Jiu și, implicit, a județului Gorj. Obiectivul conducerii PSD Târgu-Jiu este acela de a câștiga alegerile locale de anul viitor, dar, mai mult decât atât, este bunăstarea târgujienilor”, a completat sursa citată..

„Pentru PSD, oamenii sunt pe primul plan, iar preocuparea conducerii partidului este aceea de a sprijinii gorjenii indiferent de apartenența lor politică. Pentru asta, Partidul Social Democrat Gorj are ușile deschise spre toți cei care vor să se implice activ în susținerea proiectelor bune pentru județ, astfel că în perioada următoare sunt așteptați și alți noi membri care se vor înscrie în PSD”, conchid social-democrații, în mesajul transmis pe rețeaua socială.

Surse politice susțin pentru „Adevărul” că și primarul liberal al orașului Târgu-Jiu e cu un pas în PSD, fiind șanse să fie susținut de acest partid la următoarele locale.

Șeful interimar al PNL Gorj neagă

„Nu este niciun scandal. Este o acţiune marca PSD. Nu are nicio legătură cu realitatea şi vă spun cu toată responsabilitatea şi dumneavoastră puteţi verifica şi prin oamenii care sunt de presă şi sunt din teritoriu că este o minciună. Fosta organizaţie PNL de la Târgu Jiu, care s-a dizolvat din lipsă de activitate, are 164 de membri. Nu pot fi în niciun caz 300, cum spun ei, şi s-a dizolvat acum aproximativ două luni şi are un alt preşedinte interimar care şi-a făcut o nouă organizaţie şi nu are nicio legătură cu povestea lor”, a negat Ion Iordache, într-o intervenție la Antena 3.

Liderul interimar al PNL Gorj a subliniat că nu ar fi plecat nimeni. „Nu a plecat nici un om. Este o minciună marca PSD, un partid al minciunii şi al dezamăgirii, vă spun cu toată responsabilitatea. Eu sunt preşedinte de puţin timp, nu am cunoscut acest partid, dar acest partid care în teritoriu, acum, în loc să aibă preocupări ale zilei, precupări ale oamenilor, preocupări a ce se întâmplă şi ce face această guvernare acum, astăzi, care bâjbâie prin conducerea PSD şi nu are soluţii, creează astfel de subiecte ca să distragă atenţia de la problemele reale”, a punctat Iordache.

PNL Gorj e una dintre organizațiile din teritoriu care se confruntă cu pierderi de oameni, fiind vizați mai mulți edili de localități din rural de către PSD.