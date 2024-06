Premieră pe piața medicală din România. Tehnologie unică în lume de înlocuire totală a danturii în doar cinci zile

Un sistem inovator a fost dezvoltat în România, printr-o tehnologie unică în lume, de către o echipă multidisciplinară de specialiști în stomatologie, inginerie medicală și cercetare clinică. Acesta presupune înlocuirea totală a danturii în mai puțin de o săptămână.

Este vorba despre sistemul One Step ALL-ON-X® cu lucrare protetică finală cu încărcare imediată, pentru realizarea căruia s-a lucrat timp de un an, o clinică din Transilvania fiind cea care va breveta revoluționarul procedeu medical.

Iar specialiștii români lucrează deja pentru a perfecta inovația în așa fel încât timpul de înlocuire totală a danturii să fie redus în final de la cinci zile la doar o zi.

Cu tehnologia clasică pentru implanturi dentare, o lucrare protetică finală este predată acum în 6-12 luni.

Procedeul inovator în curs de brevetare

Un dinamic centru de chirurgie din România, cu specializare în reabilitare oro-facială și implantologie dentară, cu sediul în Cluj-Napoca, este în curs de a breveta o tehnologie unică în lume, de înlocuire totală a danturii, printr-un procedeu medical inovator, ce reduce drastic timpul total de așteptare al rezultatului final pentru pacienții care suferă de edentație extinsă (dinți lipsă) datorită factorilor genetici, accidentelor sau erorilor medicale din trecut.

Sistemul de dinți ficși One Step ALL ON X® (OSAOX®), permite înlocuirea rapidă a tuturor dinților, iar lucrarea protetică finală cu încărcare imediată este predată acum în decurs de cinci zile, față de 6-12 luni cât durează în mod obișnuit.

Se lucrează la reducerea timpului de înlocuire a tuturor dinților într-o singură zi

Deja s-au realizat peste 190 de intervenții folosind această nouă metodă, și se lucrează ca în următoarele luni, prin perfecționarea și optimizarea sistemului medical, timpul de înlocuire totală a danturii să fie redus în final de la cinci zile la doar o zi.

Aproximativ un an de zile a durat dezvoltarea sistemului OSAOX® cu lucrare protetică finală cu încărcare imediată. O echipă multidisciplinară formată din 20 de specialiști în stomatologie, inginerie medicală și cercetare clinică a reușit această premieră medicală, cu investiții în cercetare și testarea tehnologiei de ordinul sutelor de mii de euro. Banii au fost folosiți în principal pentru achiziționarea de sisteme avansate de imagistică și scanare 3D, mașini CNC, echipamente de imprimare 3D pentru prototipuri și lucrări finale, cuptoare de sinterizare și echipamente de finisare pentru realizarea restaurărilor ceramice de înaltă calitate.

Inovația OSAOX a avut ca punct de plecare studii clinice din SUA și Australia

„Abordarea premergătoare inovației OSAOX® a fost inspirată de dorința de a îmbunătăți experiența pacienților și de a reduce timpul și disconfortul asociate cu tratamentele tradiționale de implant dentar. Ne-am bazat pe modelele existente de încărcare imediată a implanturilor, dar am adaptat și optimizat procesul pentru a oferi o soluție completă și eficientă. La nivel global, cu precădere în SUA și Australia, sunt disponibile studii clinice de ultimă oră ce atestă calitatea abordării medicale în această procedură, care ne-au servit drept punct de start și au fost coroborate cu integrarea unor tehnici avansate de reabilitare dentară dezvoltate de echipa noastră internă de medici și tehnicieni. Am putut lansa, astfel, cea mai bună soluție ce poate fi pusă în practică în acest moment”, a explicat fondatorul clinicii care brevetează invenția, dr Paul Corpădean.

O listă de așteptare cu programări ce se întinde pe patru săptămâni

Promotorii susțin că inovatorul sistem depășește toate așteptările pacienților și ale comunității medicale, în egală măsură, în termeni de calitate, durabilitate și estetică și că au deja o listă de așteptare ce se întinde pe patru săptămâni cu pacienți care doresc să beneficieze de o nouă dantură în cinci zile, prin lucrări de reabilitare totală prin sistemul care se află în curs de brevetare.

Se estimează că în acest an vor fi montate peste 1.000 de arcade reabilitate prin sistemul One Step ALL-ON-X®.

Ce presupune revoluționarul sistem

Procedeul permite înlocuirea tuturor dinților, folosind patru, cinci sau șase implanturi dentare (în funcție de condițiile clinice și anatomice individuale), iar lucrarea protetică finală cu încărcare imediată este predată, cum spuneam, în mai puțin de o săptămână, fiind utilizate implanturi Neodent® by Straumann Elveția, cu garanție internațională.

Sistemul este format dintr-o bară personalizată din titan, prelucrată prin frezare la rece cu precizie microscopică, ce oferă rezistență și durabilitate. Dinții sunt personalizați și creați de designeri și tehnicieni experimentați, folosind tehnologie digitală de ultima oră la nivel mondial.

În afara aspectului, suprafața netedă a barei de titan care intră în contact cu gingia îmbunătățește semnificativ vindecarea gingiilor și previne retragerea, mai susțin specialiștii care au perfecționat sistemul. Bara din titan are rolul de a conecta implanturile pentru a funcționa ca un întreg și pentru a distribui uniform forțele masticatorii, protejând implanturile în timpul procesului de vindecare și osteointegrare.

Odată ce există o structură puternică, adică bara din titan, pe poziția corectă, se pot efectua modificări la dinții finali în orice moment după vindecare, iar această modificare nu este doar posibilă, ci și simplă, mai dau asigurări specialiștii.

Diferențele dintre sistemul clasic și noua tehnologie

Există o serie de diferențe între sistemul One Step ALL-ON-X® (dinți ficși pe implanturi cu încărcare imediată) și sistemul clasic: de la timpul foarte scurt în care pacientul primește „dinții finali”; la eliminarea etapei în care pacientul se „obișnuiește” cu o lucrare provizorie, ce se înlocuiește în circa 12 luni; fiind reduse astfel și vizitele pacientului la clinică și costurile aferente acestora - drum, cazare, mâncare.

„Durabilitatea este maximă în acest moment, ținând cont de materialele utilizate și tehnologia disponibilă și este dată de combinația de titan frezat (pentru bară) și zirconiu, care oferă cel mai bun raport greutate-duritate-aspect”, au mai menționat promotorii revoluționarei tehnologii.