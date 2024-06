Marcel Ciolacu, despre cazul fostului general SRI Coldea: Afectează credibilitatea statului român

Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, este de părere că ar trebui să se facă lumină la Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în cazul celor doi foşti generali SRI Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă.

„Cazul Coldea este un precedent în acest moment creat. Are de suferit în primul rând instituția din care a făcut parte, şi statul român şi credibilitatea statului român.

În momentul în care românul se uita la televizor şi vede că oameni care au gestionat informaţii şi au creat o încrengătură pentru a scoate bani şi a face acte de corupție în momentul ăla încrederea în statul român normal că scade. De aceea am zis că este o discuție serioasă pe care trebuie să o avem instituțional. Avem o legislație depășita pe care nimeni nu şi-a asumat-o. Se pot lua măsuri imediate instituționale pentru că se semnează nişte acorduri şi contracte de muncă, presupun sau se va intra în comisiile de monitorizare", a declarat prim-ministrul.

În plus, liderul PSD a susținut, de asemenea, că mandatele pentru unele funcții în cadrul instituțiilor de stat ar trebui să fie limitate „la două”.

„Eu, în calitate de prim-ministru, o să ridic această discuție în CSAT, împreună cu toţi directorii instituțiilor să vedem care este abordarea, grăbim modificarea legislativă, se pot lua măsuri în fiecare instituție în parte, şi facem reguli foarte clare pentru toată lumea.

Consider că mandatele pentru un şef pentru un director la SRI, SIE, SPP sau la orice serviciu trebuie să fie limitat la două mandate. România a intrat într-o zonă de democrație stabilă, consolidat. Trebuie să avem şi legislaţia care să prevadă acest lucru", a ținut să precizeze Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.

„Îmi doresc să nu mai trăim ce am trăit”

Ba mai mult, referitor la cazul celor doi foşti generali SRI Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, audiaţi de DNA pentru trafic de influenţă, premierul a spus că magistrații sunt cei care trebuie să ia o decizie.

„Nu am comentat niciodată nicio decizie a niciunui magistrat, indiferent dacă vorbim de procurori sau de judecători. (...) Nu-l cunosc pe domnul general Coldea, l-am văzut de maxim două ori în viaţă, nu am avut prilejul. Domnul Coldea a fost şef la SRI parcă pe timpul domnului Băsescu, nu ? (...) Ce-mi doresc, fără să comentez vreo decizie, îmi doresc să nu mai trăim ce am trăit, pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru.

Şi anumite instituţii ale statului român au fost folosite, într-o perioadă, cumva să pară şi să arate alte lucruri decât priorităţile care erau în România", a spus Ciolacu, în cadrul unei emisiuni la România TV.

Cu privire la ipoteza ca anchetarea lui Florian Coldea să fie o „manevră electorală”, Marcel Ciolacu a replicat: „Dar ce, domnul Coldea candidează la ceva? ".

„Sunt multe poveşti şi în Bucureşti şi în spaţiul public. O să aflăm la un moment dat tot adevărul, dar înţeleg că nu pentru acest lucru a fost chemat la DNA domnul Coldea. Haideţi să vedem deciziile magistraţilor, să vedem despre ce e vorba. Nu judecăm la televizor oamenii", a susținut președintele PSD.

Recent, fostul șef al SRI Florian Coldea a fost pus sub control judiciar, alături de fostul șef al Direcției Juridice a Serviciului, Dumitru Dumbravă, pentru trafic de influență în legătură cu un dosar penal.

Mai exact, cei doi, alături de avocatul Doru Traila, ar fi acordat consultanță juridică pentru o persoana cercetată penal, promițând soluții favorabile.