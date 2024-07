Replici dure între rectorul SNSPA și un ONG care îl susține pe Geoană: „A reacționat prin intermediari”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, și mișcarea „România Renaște", susținătoare a secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, își aruncă săgeți, după acuzațiile lansate de cel dintâi pe Facebook.

După ce Mircea Geoană, fostul președinte al Partidului Social Democrat, a fost acuzat marți, 23 iulie, de Remus Pricopie că a „abuzat de buna-credință a Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, așa cum a înșelat încrederea tuturor celor care l-au sprijinit de-a lungul timpului", dar și că încă folosește „însemnele NATO pentru a face cea mai amplă campanie politică de tip «clandestin», din ultimii 30 de ani", mișcarea „România Renaște” a sărit în apărarea actualului secretar general adjunct al Alianței Nord Atlantice. ONG-ul cu pricina i-a adresat rectorului SNSPA, Remus Pricopie, o serie de întrebări publice.

Ulterior, a venit și răspunsul rectorului SNPA, care a susținut, într-o postare făcută în aceeași zi pe Facebook, că fostul lider PSD „a reacționat prin intermediari”.

„Mircea Geoană a reacționat azi, foarte «curajos », prin intermediari. Se pare că îl deranjează întrebările despre banii de campanie, colectați din poziția de Secretar General Adjunct al NATO.

Am însă o veste proastă: FBI-ul se ghidează după o regulă simplă: "Follow the money!". Cred că şi DNA-ul are acelaşi principiu”, se arată în postarea lui Remus Pricopie.

„Este altceva decât Ciolacu, Ciucă, Simion”

În cursul aceleiași zile, „România Renaște” a publicat pe Facebook două citate decontextualizate dintr-un editorial, intitulat „Știați că Mircea Geoană...?”, al jurnalistului Dan Tăpălagă, conform G4Media. Din aceste citate ar reieși faptul că jurnalistul cu pricina îl susține pe Mircea Geoană.

„Geoană este altceva decât Ciolacu, Ciucă, Simion, Lasconi sau cine vreți dvs. (…) Mircea Geoană pare totuși singura opțiune rezonabilă”.

(....) Prin antiteză cu ceilalți, Mircea Geoană pare totuși singura opțiune rezonabilă”, se arată în postarea ONG-ului „România Renaște”.

În schimb, iată ce a scris jurnalistul Dan Tapălagă, conform sursei citate anterior: „Geoană se folosește din plin de imaginea Alianței (și de resursele ei) pentru a șterge cu buretele anii lungi petrecuți în politica românească și pentru a pretinde că este cu totul altceva. Cei mai tineri chiar cred că Geoană, altfel un diplomat talentat, este altceva decât Ciolacu, Ciucă, Simion, Lasconi sau cine vreți dvs. Vorbește bine, în propoziții lungi și alambicate, pline de locuri comune și goale de conținut. Ca un diplomat școlit și experimentat ce este, le zice excelent, dar nu spune mai nimic. Prin antiteză cu ceilalți, Mircea Geoană pare totuși singura opțiune rezonabilă. Cei mai tineri nu știu mai nimic despre trecutul politic al lui Mircea Geoană. Cei care știu, au uitat în timp detalii esențiale”.