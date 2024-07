Pe cine vede Alina Mungiu-Pippidi cel mai bine pregătit candidat la prezidențiale. „Răspunsul îl știm cu toții”

Politologul Alina Mungiu-Pippidi a vorbit în cadrul unei emisiuni televizate despre alegerile prezidențiale din România.

Prezentă în studioul B1 TV, la emisiunea moderată de jurnalista Laura Chiriac, cunoscutul politolog Alina Mungiu Pippidi a fost întrebată dacă România are un candidat background și pregătire potrivită pentru această funcție.

„Răspunsul îl știm cu toții, Avem un singur candidat cu background-ul și pregătirea potrivită, care e Mircea Geoană,

Categoric, da. Contra căruia, desigur, se pot spune și aici o mulțime de lucruri. Dar, în primul rând se poate spune că da, are background-ul, are pregătirea potrivită. Da, când România a avut președinția OSCE S-a descurcat absolut excelent. Când a fost ministru de Externe s-a descurcat foarte bine. Da, și ca secretar general al NATO totul a mers foarte bine.

L-am văzut pe 1.000 de televiziuni extraordinar de bine relaționat și cu americanii și cu toată stânga europeană. Sunt categoric niște avantaje. În plus, ce face el? Construiește, o ia de la capăt. Da, a scris și un progrămel. Eu mărturisesc că nu l-am citit în totalitate, dar a scris un fel de program pentru țară care conține niște principii. Din ce am văzut, de bun simț. Și în jurul acestui program a început să strângă pe bază de meritocrație, ceea ce e un efort al lui de foarte multă vreme, că de aia exista Aspen și alte lucruri pe care alții le consideră masone și nu știu ce… Nu, este singurul politician din România care în mod sistematic.a încercat să recruteze oameni cu diplome de la Harvard, oameni cu diplome de la LSE, oamenii cu diplome de la ENA, cum are și el și așa mai departe”, a spus Alina Mungiu Pippidi, potrivit money.ro.