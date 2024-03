Rectorul SNSPA susține că AUR nu are resurse pentru locale: Respectă manualul de propagandă și manipulare de tip KGB

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține că partidul AUR, condus de George Simion „respectă cuvânt cu cuvânt manualul de propagandă și manipulare de tip KGB”. Pricopie afirmă că boicotul cu care amenință Simion ar fi de fapt o soluție de a evita „rușinea” că „nu au pe cine sa propună pe liste electorale” și nu exclude „ca în viitorul Parlament AUR să aibă o pondere mai mică decât cea actuală".

Rectorul SNSPA subliniază că modalitatea realizare a alegerilor nu poate fi schimbată cu numai câteva luni înaintea alegerilor locale și susține că liderul AUR „nu înțelege că extremismul nu poate fi democratic”, acuzându-l că are o gândire de tip „legionar-fascist”.

„George Simion vorbește despre «gesturi extreme, dar democratice», ceea ce este un nonsens, o contradicție în termeni. Simion, un politician de factură legionară, nu înțelege că extremismul nu poate fi democratic. Are o raportare profund greșită la conceptul de democrație și la acțiunile care intră în sfera democratică. Practic, George Simion demonstrează o dată în plus că nu are legătură cu democrația, că gândește și acționează profund nedemocratic, adică o gândire de tip legionar-fascist, specifică perioadei interbelice”, a afirmat Pricopie.

Ca urmare a declarațiilor unor foști membri ai AUR, care au susținut că acesta este „un partid fără membri”, deoarece nu s-ar ține o evidență clară a membrilor și a cotizațiilor, Pricopie a crede că boicotul cu care amenință Simion ar fi de fapt o soluție de a evita „rușinea” că „nu au pe cine sa propună pe liste electorale”.

„Este foarte posibil sa fie așa, pentru că AUR nu există ca formațiune politică la nivelul tuturor localităților din Romania. AUR este, așa cum foarte bine ați spus, «partidul fără membri», prin urmare nu au pe cine sa propună pe liste electorale. (...) Singura localitate în care încearcă să facă un joc de intimidare este Bucureștiul. Prin urmare, în loc sa fii în situația jenantă în care toată lumea vede ca nu ai cu cine sa mergi în alegerile locale, țipi cât poți de tare că procesul este nedemocratic și că ai luat decizia «extremistă, dar democratică» de a boicota alegerile, prin neparticipare”, a menționat rectorul, pentru sursa citată.

Remus Pricopie crede că „singurele alegeri în care AUR ar putea avea un oarecare rezultat sunt alegerile europene”, unde avem o singură circumscripție și o singură listă de candidați. „În rest, AUR va pierde pe linie la alegerile locale si la cele prezidențiale, iar aceste înfrângeri vor demobiliza susținătorii săi pentru alegerile parlamentare, din decembrie 2024” a mai spus rectorul SNSPA, adăugând că „nu exclude” „ca în viitorul Parlament (2024-2028), AUR să aibă o pondere chiar mai mică decât cea actuală, de aproximativ 10%”.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, marţi, că partidul său ia în calcul boicotarea alegerilor locale, invocând necesitatea a două tururi de scrutin.

Politologul Cristian Pârvulescu a afirmat pentru „Adevărul” că AUR încearcă doar să facă puțin „spectacol” pentru că formațiunea „nu va obține rezultate bune”.