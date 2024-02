Dezvăluiri din interiorul partidului AUR: „La 15% vă comportați așa primitiv, la 50% efectiv ne împușcați în stradă”

Fostul deputat AUR, Dumitru Coarnă a explicat pe larg motivele demisiei sale din formațiunea condusă de George Simion, căruia îi aduce mai multe acuzații inclusiv de ordin legal, și a subliniat că „nu voia să participe la construirea unor monștri politici”.

„L-am supărat (pe George Simion n.r.) cu simplul motiv că am respectat legea 14/2003 privind partidele politice, în sensul în care eu am înființat filiala locală a partidului AUR la Călărași, exact cum este prevăzut în legea partidelor politice și în statutul partidului AUR, adică adeziune completată, semnată și aprobată, cotizație plătită în numerar, contra dovada de plată, după care sumele de bani provenite din cotizație au fost vărsate prin virament bancar în contul partidului, cu mențiunea „cotizație filiala AUR Călărași”.(...) Sunt 25.000 de mii de lei, cotizații virate prin această modalitate, bani pe care organizația locală Călărași i-a virat în conturile partidului AUR de când am preluat eu această organizație, adică de la 1 iulie 2023, și până la zi. (...) În momentul în care am declanșat procedura de alegeri a filialei AUR Călărași, deoarece îndeplineam condiția de statut care prevedea existența a 500 de membri, a început toată această nebunie, în sensul ca au folosit toate pârghiile pe care le-au avut la îndemână ca să mă blocheze. Am avut trei zile consecutive controale de la București – miercuri, 31 ianuarie, joi 1 februarie, vineri 2 februarie. Au fost trei reprezentanți de la București, respectiv Pârvu Viorel, Iacob George si doamna Badea, fosta Vladica. Au verificat toate documentele ”, a declarat, marți, fostul deputat AUR, Dumitru Coarnă, potrivit Aktual24.ro.

Unul dintre motivele subliniate de fostul deputat AUR atunci când și-a dat demisia a fost că formațiune nu voia să înființeze filiale județene: „de teamă că pierd puterea”, menționează acum Coarnă.

„Practic, ei nu doresc organizații locale pentru a nu da altora posibilitatea de a candida la o funcție de conducere în partid sau de a valida eventualele candidaturi pentru alegerile locale din 2024. Dacă priviți structura lor, o sa vedeți că acest partid AUR este partidul fără membri. Uitați-vă că ei au dublă abordare. În spațiul public spun că sunt împotriva eliminării plății cu bani cash, dar ei impun plata cotizației în format electronic. În opinia mea, aplicația și cardul nu conferă nimănui calitatea de membru de partid. Este o înselatorie extrem de clară. Deci partidul asta una spune, alta face”, a spus Coarnă adăugând că din informațiile sale, cei din conducerea AUR „voiau să pună mâna pe adeziunile originale de înscriere și să le distrugă, pentru că majoritatea de acolo spuneau: nu le dați documentele în original, deoarece cei de la centru le distrug”, a spus Coarnă.

Fostul deputat AUR acuză totodată că tot ce face conducere formațiunii „fac în total dezacord cu Legea 14/2003, cu propriul statut, ca partid”, afirmând că din acest motiv George Simion „declară constant când există vreo problemă cu un așa-zis membru de partid că respectivul nu este membru AUR”.

Coarnă a subliniat totodată că a „demisionat cu întreaga organizație AUR Călărași”, duminică, 4 februarie, deoarece știa ce urmează: „era clar pentru mine că se oprea jocul (...), nu vreau să particip la construirea unor monștri politici”, a spus fostul deputat AUR.

„Am avut niște discuții cu ei, așa, în particular, și le spuneam „Domnule, dacă voi la 15% vă comportați așa brutal, grobian, primitiv, voi la 50%, efectiv ne împușcați. Voi, dacă ajungeți la 50%, ne împușcați în stradă”, a mai precizat fostul deputat AUR.

Coarnă a acuzat AUR că „materialele de propagandă politică pe care le trimiteau forțat să le cumpere organizațiile locale erau supraevaluate de trei-patru ori” și că „din ce am văzut nu prea erau fiscalizate aceste bunuri care se tot vând”.

Acuzat de George Simion că ar fi refuzat orice promovare a oamenilor pe bază de meritocrație, fostul membru AUR, neagă acest lucru și afirmă că din contră: „chiar voiam să creez organizații pe acest principiu de meritocrație”.

Coarnă a exclus totodată întoarcerea sa în PSD și înscrierea în partidul SOS condus de senatoarea Diana Şoşoacă, menționând că are discuții cu câteva partide și „probabil că până la sfârșitul acestei săptamâni voi lua o decizie”.