Reacția purtătorului de cuvânt al PNL la intrarea lui Marcel Ciolacu în cursa pentru Cotroceni: „Nu are șanse foarte mari să câștige turul doi”

La puțin timp după apariția în spațiul public a mesajului prin care Marcel Ciolacu îi anunța pe membrii PSD că va intra în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a susținut marți, 20 august, că prim-ministrul „ţinteşte cea mai înaltă funcţie în stat”.

„Mie mi se pare că trăim aşa un serial al lansării candidaturii lui Marcel Ciolacu, un serial care continuă. Astăzi avem episodul mesajului intern care, în mod evident, se vede foarte bine că este fabricat. Înţeleg că şi-a lansat în episodul precedent şi un site, o platformă în care îi întreabă pe români ce îşi doresc. Mi se pare cel puţin nepotrivit, dacă nu chiar jignitor să-i întrebi pe români după doi ani de guvernare în care ai fost prim-ministru ce îşi doresc, doi ani în care ai luat decizii, doi ani în care ai avut pretenţia că îi reprezinţi pe ei, drepturile şi interesele lor. Aşa că, din punctul meu de vedere, este evident că ţinteşte cea mai înaltă funcţie în stat", a spus Ionuț Stroe, pentru Agerpres.

„O strategie pentru a ridica nivelul de aşteptare”

Conform purtătorului de cuvânt al PNL, președintele PSD, Marcel Ciolacu, „știe foarte bine” că nu se poate bucura de șanse foarte mari de a câștiga în turul doi.

În plus, Ionuț Stroe a spus că nu a fost „o surpriză” mesajul intern prin care premierul i-a anunțat pe membrii PSD că va candida la Președinția României.

„Este, din punctul meu de vedere, doar o strategie pentru a ridica nivelul de aşteptare nu numai în interiorul PSD, dar şi în zona publică. Ştie foarte bine că şanse de a câştiga nu are cel puţin în turul doi foarte mari şi, în mod evident, încearcă să maximizeze aceste şanse, prezentându-ne, aşa, gradual, zi de zi, câte un episod. Probabil că va culmina acest serial cu Congresul PSD la care, în mod triumfal, susţinut de toţi colegii, va face publică opţiunea dânsului care este evidentă, din punctul meu de vedere, de foarte mult timp, nu de ieri de astăzi. Adică nu mi se pare o surpriză mesajul intern care se vede foarte clar este unul artificial lucrat", a mai adăugat purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal.

„Este un risc pe care Marcel Ciolacu şi-l asumă, pentru că, ştiţi foarte bine, a fost o perioadă în care îşi dorea, dar nu-şi dorea în acelaşi timp. Era oarecum destul de refractar la ideea de a asuma această candidatură, în egală măsură nu ar fi zis nu, probabil că orice fel de resursă din zona PSD-istă este absolut necesară să fie folosită şi mobilizată pentru această competiţie şi este normal pe undeva să-şi mobilizeze propriul partid", a mai spus Stroe.

Mesajul transmis de Marcel Ciolacu

Prim-ministrul a precizat în mesajul adresat membrilor PSD că sâmbătă, în cadrul Congresului PSD, va prezenta „Planul pentru România”.

„Vă salut! Sunt Marcel Ciolacu. După ce m-am consultat cu foarte mulți dintre dumneavoastră, am luat decizia să candidez la Președinția României. Am vrut să aflați asta de la mine, și nu de la televizor, pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă, la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România, așa cum am arătat la toate alegerile din ultimii 4 ani. Sunt sigur că împreună vom reuși să recâștigăm Președinția după 20 de ani. Sâmbătă la congres, voi prezenta Planul meu pentru România. Sper din toată inima să-mi acordați onoarea de a lupta în numele dumneavoastră și al românilor pentru a câștiga alegerile prezidențiale. România are nevoie de stabilitate și echilibru. Contez pe voi toți și vă aștept alături de campania noastră. Vă mulțumesc", a transmis prim-ministrul în mesajul cu pricina.

În plus, liderul PSD a anunțat luni și lansarea unei platforme-program de dezvoltare a României care să plece de la ideile venite de la oamenii obişnuiţi.