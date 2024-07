Portret de candidat: Marcel Ciolacu riscă să fie devorat de partid dacă pierde cursa pentru Cotroceni

Marcel Ciolacu (56 de ani) nu a anunțat oficial candidatura la prezidențiale și vehiculează tot felul de alternative, precum susținerea unui independent, deși partidul insistă că în cursa pentru Cotroceni PSD trebuie să își trimită șeful.

Marcel Ciolacu (56 de ani), actualul premier al României, este vehiculat de unii dintre liderii PSD drept candidat la președinția României. Însă un eșec la alegeri ar fi echivalent cu trecerea lui în plan secund la nivelul partidului, motiv pentru care Ciolacu amână momentul anunțului.

Până atunci însă, Ciolacu va candida, la final de august, pentru un nou mandat de președinte al PSD. El pune pe masa alegătorilor social-democrați o perioadă de 4 ani de stabilitate după perioada tulbure a dominației lui Liviu Dragnea.

Sub conducerea lui Ciolacu, PSD a revenit la guvernare în alianță cu PNL, după o scurtă pauză din toamna lui 2019 și până în decembrie 2021.

După Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, în ciuda faptului că nu se număra printre liderii puternici ai partidului și nici nu era un politician de anvergură, Ciolacu a reușit să mențină stabilitatea în partid și să-și păstreze puterea timp de 4 ani având cele mai mari șanse să fie reales președinte al PSD. Chiar și în calitate de premier al României, mandatul său nu a fost afectat de scandaluri și de gafe, dacă îl comparăm cu cele ale predecesorilor.

Ciolacu este un politician fără pedigri: mic afacerist din Buzău, fiind la un moment-dat chiar co-proprietarul unei covrigării, și-a început cariera politică la organizația de tineret a PSD Buzău și a fost absolvent la 37 de ani al unei universități private deloc prestigioase – Universitatea Ecologică.

Având în vedere această situație, faptul că este în cărți pentru funcția de președinte al României și chiar are șanse să câștige - dacă va merge în turul doi cu George Simion – conform majorității sondajelor, reprezintă o performanță.

Cariera sa în politica mare se poate termina însă, la fel de brusc precum a început, dacă va pierde alegerile prezidențiale – cel puțin asta ne arată istoria PSD-ului, care de obicei, și-a devorat candidații care nu au câștigat alegerile pentru funcția supremă în stat.

Licența la 37 de ani

Marcel Ciolacu s-a născut pe 28 noiembrie 1967, în Buzău. Și-a luat bacalaureatul în anul 1986, la Liceul de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu” din orașul natal.

Pasul următor în educația social-democratului este controversat. Practic, a început facultatea la 24 de ani. A picat în 1989 examenul la Facultatea de Drept și a fost nevoit să plece în armată.

După lăsarea la vatră, conform CV-ului oficial, a lucrat ca muncitor la Întreprinderea Electronică Industrială din București, iar după Revoluție a devenit, în final, student la Drept (în 1991). În paralel, s-a lansat în afaceri.

El a explicat, în 2023, când a fost desemnat ca premier:

„Pe vremea mea, m-am dus în armată, unde am făcut întâi la munci agricole vreo două trei luni. A venit Revoluţia, au venit alte priorităţi, m-am căsătorit”.

Ciolacul a susținut că a preferat să facă afaceri și abia după aceea s-a reîntors la școală:

„După ce am cumpărat toată concurența, după 7 ani, a apărut copilul și ne-am luat un apartament cu două camere pe strada Viitorului și ne-am închis balconul, m-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri. Mi-am terminat studiile, am intrat în administrația locală, am devenit prefect interimar, am pierdut alegerile, am devenit viceprimar, am condus cea mai mare companie municipală. Acesta e marele secret, marile lucruri ascunse. Deciziile mi le asum. Am luat nota 9 la licență”.

Între 1991 și 1995, a studiat la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București, instituție care a obținut în 1995 autorizația de funcționare.

Licența și-a obținut-o abia în 2004, la 37 de ani. Erau primii ani în care Universitatea Ecologică organiza sesiuni de licență după ce, cu un an înainte, fusese acreditată de Ministerul Educației și primise acest drept.

De verificarea doctoratului a scăpat, deoarece a fost exmatriculat.

În CV-ul lui apare că în 2004 a absolvit cursuri post-universitare la Univesitatea Ecologică, iar în perioada 2008 și 2009, a făcut cursuri post-universitare la Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti. Între 2010 și 2012, a făcut un masterat la SNSPA București.

„Tot CV-ul lui Ciolacu este extrem de tulbure, cu diplome bizare, studii post-universitare făcute înainte să-și ia licența la o facultate neacreditată și alte asemenea ciudățenii. Mai presus de toate, trecutul noului premier e unul ținut la secret, Ciolacu ascunzând numeroase informații din traiectoria sa până la 37 de ani”, a susținut Valeriu Nicolae, realizator de emisiuni dedicate CV-urilor de politicieni.

Proprietar de covrigărie

Marcel Ciolacu este căsătorit și are un fiu. El a rămas discret în ceea ce privește informațiile despre familia sa.

Înainte de a se implica activ în politică, Marcel Ciolacu a lucrat în mediul privat și a fost implicat în afaceri.

A fost asociat cu o firmă de pază și protecție, unde a deținut o parte din acțiuni, a avut participații în mai multe companii, inclusiv în domenii precum comerț și imobiliare. Există informații că Marcel Ciolacu a fost co-proprietar al unei covrigării în Buzău.

Primul spațiul comercial l-a obținut de la Primărie, având un brevet de luptător pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, semnat de președintele Ion Iliescu.

„Se prezintă vag ca „antreprenor, administrator și asociat” la mai multe companii private. În realitate, era un afacerist și un politician local minor. Totuși, un jongler abil care, după paravanul unor buticuri din piață, își folosea funcțiile publice pentru a face bani privați. Două episoade sunt și azi relevante: parteneriatul cu OMV din anii 2000 și afacerea unei păduri defrișate, luate de la stat, pe terenul căreia s-a ridicat între timp magazinul Dedeman din Buzău” – se arată într-o anchetă a Recorder.

Ancheta citată artă că firma lui Marcel Ciolacu cumpără, în numele patiseriei LUCIA COM ’94, o pășune de 9.359 mp, în comuna buzoiană Merei. Plătește echivalentul a 260 de euro. În 2003, schimbă pășunea de 9.359 mp din rural cu o pădure de 9.358 mp aflată în intravilanul orașului Buzău, pe Șoseaua Nordului de azi, lângă Vamă. Terenul a fost închiriat parțial unei stații mobile de distribuție de carburanți, iar în decembrie 2015 a fost vândut unui retailer de materiale de construcții - Dedeman. LUCIA COM ’94 a încasat atunci 438.476 de euro (cu TVA). De 1.700 de ori mai mult decât plătise inițial pe pășunea dată la schimb.

Cariera politică

Din 1992, este membru al Partidului Social Democrat. A început de jos, ca vicepreședinte al Organizației de Tineret PSD Buzău (1996–2000), vicepreședinte al Organizației Municipale PSD Buzău (2000–2010), vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău (2000–2010) și președinte al Organizației Municipale PSD Buzău (2010–2015).

A fost prefect interimar între noiembrie 2005 și decembrie 2006, și apoi, în calitate de consilier local, a fost ales viceprimar pentru mandatul 2008–2012.

A devenit deputat după alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012. A activat în echipa premierului Ponta, care în martie 2013 l-a numit consilier onorific pe probleme de regionalizare și administrație publică. Un an mai târziu a devenit secretar al Camerei Deputaților.

După demiterea premierului Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu a devenit vicepremier fără portofoliu în cabinetul condus de Mihai Tudose. Apoi a mai urcat o treaptă în administrație: în septembrie 2017 a asigurat interimatul la MApN. Peste un an, s-a numărat printre disidenții care cereau demisia lui Liviu Dragnea. După condamnarea acestuia din urmă, Ciolacu a fost ales președinte al Camerei Deputaților.

În august 2020, Marcel Ciolacu a fost ales președinte al Partidului Social Democrat. Sub conducerea sa, PSD a continuat să fie unul dintre cele mai influente partide politice din România, el asigurând o perioadă de stabilitate, fără mari scandaluri.

În 2023, Marcel Ciolacu a devenit prim-ministru al României. A avut un mandat în care a beneficiat de o largă susținere în Parlament și a condus executivul fără mari scandaluri și gafe.

Revolutionarul Marcel Ciolacu

Două scandaluri importante sunt legate de CV-ul lui Ciolacu. Unul dintre acestea ține de calitatea sa de revoluționar. El a primit și un certificat de revoluționar, care atestă participarea sa la evenimentele care au dus la căderea regimului comunist în România, însă participarea sa efectivă este un aspect controversat.

„O ipostază (cea de revoluționar-nr) din care a susținut că nu a cerut vreodată beneficii. Și totuși, certificatul de revoluționar i-a adus, pe rând, un teren agricol, un spațiu comercial în Piața Centrală din Buzău pe care și-a ridicat apoi afacerile și nu unul, ci două locuri de veci în Cimitirul „Eroilor”. Cel puțin în scriptele primăriei buzoiene, Marcel Ciolacu este un erou. Titulatură obținută tot printr-o cosmetizare a realității”, se arată în ancheta Recorder citată.

O a doua controversă care îl are în centru pe Marcel Ciolacu se referă la legătură lui cu Omar Hayssam, om de afaceri sirian stabilit în România, devenit cunoscut în urma implicării sale în răpirea jurnaliștilor români în Irak, în 2005, pentru care a fost ulterior condamnat. S-a speculat că liderul PSD ar fi avut legături de afaceri cu persoane din anturajul sirianului, însă legăturile directe și concrete între cei doi nu au fost clar dovedite public. Singura certitudine este participarea, alături la Hayssam, la o partida de vânătoare, dar fără a exista vreo dovadă că cei doi au colaborat în afaceri.