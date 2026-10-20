Actele normative adoptate în prima ședință de guvern condusă de Luca Niculescu. Ce atribuții primește viceprim-ministrul Marian Neacșu

În cadrul primei ședințe de guvern după instalarea noului Executiv a fost adoptată o ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației centrale.

Prima ședință de guvern condusă de Luca Niculescu Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Guvernul condus de Luca Niculescu a adoptat marți seară, imediat după depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, o ordonanță de urgență privind funcțiile noi din Executiv, cum este cazul ministerelor nou înființate și cine se ocupă de coordonarea lor.

Potrivit acesteia, în cadrul Guvernului își va desfășura activitatea un viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, iar atribuțiile viceprim-ministrului vor fi stabilite prin decizia prim-ministrului.

De asemenea, potrivit actului normativ, viceprim-ministrul coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și, în această calitate, își desfășoară activitatea prin aparat propriu de lucru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, formată dintr-un consilier de stat și 2 secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului.

În cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului se înființează funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului de resort.

Ministrul delegat este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se va afla în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.

De asemenea, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării se înființează funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului educației și cercetării și care este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.

Totodată, actul normativ modifică și completează OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, în ceea ce privește reglementările ce vizează conducerea Secretariatului General al Guvernului, se prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public, și este numit prin decizie a prim-ministrului.

Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalți funcționari publici, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Alte prevederi se referă la stabilirea de măsuri privind exercitarea funcțiilor corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, cu privire la programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.