 Directorul Carfil spune că primise din primăvară informații despre posibile sabotaje. „Au existat persoane care nu aveau ce să caute în zonă, dar făceau fotografii sau intrau în parcare” | adevarul.ro
search
Marți, 27 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Directorul Carfil spune că primise din primăvară informații despre posibile sabotaje. „Au existat persoane care nu aveau ce să caute în zonă, dar făceau fotografii sau intrau în parcare”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mircea Tanțău, directorul general al Carfil, platforma industrială din Brașov vizată de un act de sabotaj atribuit Rusiei, a declarat marți, 27 octombrie, că măsurile de securitate au fost intensificate încă din primăvară. Acesta a povestit că au fost observate persoane care „nu aveau ce să caute în zonă, dar făceau fotografii sau intrau în parcarea preuzinală”.

Imagini după incendiul de la Carfil
Imagini după incendiul de la Carfil Foto: Sebastian Dan / newsbv.ro

„În jurul orei 03:00, ofițerul de serviciu de la punctul numărul unu de pază de la Carfil m-a anunțat că este un incendiu la parcului industrial Carfil., situat, la fel ca noi, pe platforma industrială de la Carfil.

Aici aș vrea să spun că pe platforma industrială există foarte multe societăți comerciale cu activități de producție civilă, există și parcul industrial și, bineînțeles, filiala Carfil a ROMARM.

Eu nu am discutat cu pompierii, am văzut doar imaginile de pe cameră. Era un incendiu. În momentul în care am ajuns dimineața la muncă, la ora 6:30, incendiul era deja lichidat. Mi-am informat și eu superiorii de la București, iar ancheta a început”, a povestit acesta într-o intervenție la Digi24.

Inițial, Mircea Tanțău a crezut că incendiul a fost provocat din răzbunare de un fost angajat al uneia dintre firmele din parcul industrial Carfil.

„Așa am crezut noi, că era o răzbunare a cuiva, pentru că din imagini se vedea că persoana care a aruncat, să zic așa, dispozitivul incendiar cunoștea locul. Am crezut că era o răzbunare, pentru ca ulterior să aflăm că, de fapt, nu a fost așa”, continuă directorul Carfil.

Măsuri din primăvară. „Au existat persoane care nu aveau ce să caute în zonă”

Directorul Carfil dezvăluie că, începând din primăvară, primise informații potrivit cărora ar fi în vizorul unor persoane care ar intenționa să desfășoare posibile acțiuni de sabotaj în industria de armament a României.

„Noi, începând cu primăvara, în 2026, am primit informații că suntem în vizorul unor tentative care vor să aducă acțiuni de sabotaj în zona industria de armament a României și în special Carfilul, informații care au fost reluate în vara lui 2026, cred că în luna august. Încă din primăvara anului 2026, am intensificat atât instructajul celor care asigură paza și securitatea societății, prin decizii, cât și atenționarea tuturor angajaților să fie vigilenți.

(...) Au existat persoane care nu aveau ce să caute în zonă, dar făceau fotografii sau intrau în parcarea preuzinală fără să aibă vreun motiv. Am interzis complet accesul mașinilor în parcarea preuzinală, permițând accesul doar mașinilor angajaților. Așadar, am luat măsuri începând din martie, cred, 2026, iar ulterior le-am intensificat în august 2026.”

Acesta adaugă că angajații au luat măsuri și au îndepărtat pe cei care veneau în zona parcării, deși nu lucrau acolo.

Directorul Carfil a declarat că fabrica produce diverse produse militare, inclusiv muniție pentru lansatoare și muniție destinată dronelor utilizate în acțiuni militare.

„Aceasta este o fabrică ce produce o gamă foarte variată de produse militare, inclusiv produse cu dublă utilizare. Apropo de drone, producem muniție de mai multe feluri, pentru aruncătoare și lansatoare, precum și, mai nou, muniție cu eficacitate ridicată pentru drone folosite în acțiuni militare.

Suntem o țintă, dar eu consider că acest incident a fost o încercare de intimidare și de a pune presiune pe conducerea companiei Carfil, precum și pe cea a Romarm. Nu ne lăsăm intimidați și nici șantajați prin astfel de acțiuni.”

Incendiul de la Carfil, act de sabotaj atribuit Rusiei

Incendiul care a afectat o hală industrială din Brașov în noaptea de 13 spre 14 septembrie face parte dintr-o operațiune de sabotaj pusă la cale de Rusia, a confirmat luni, 26 octombrie, Serviciul Român de Informații (SRI).

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

Potrivit SRI, datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune, între care facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial.

Cazul se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa.

Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene.

SRI arată că aceste acțiuni urmăresc „intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională”.

DIICOT cercetează trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, pentru tentativă la acte de diversiune.

Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare la 26 octombrie. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi vizat și alte obiective din România și din state membre UE.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
digi24.ro
image
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
stirileprotv.ro
image
Noi imagini de la demolarea controlată a blocului care a explodat în Rahova. Ce s-a întâmplat în această dimineață
gandul.ro
image
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
mediafax.ro
image
„Opriți clovnul!”. Daniel Șendre dă de pământ cu Ionuț Chirilă: „Când antrenorul lui CS Dinamo contestă identitatea lui Dinamo”
fanatik.ro
image
Drumul nou din Munții Trascău, deschis circulației: îți lasă senzația că te prăbușești în gol. „Nu mi-aș fi închipuit că e atât de frumos”
libertatea.ro
image
Ce majorări de pensii și taxe sunt posibile în 2027. Scenariile prezentate de consultantul fiscal Adrian Negrescu
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
digisport.ro
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
click.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii
observatornews.ro
image
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
cancan.ro
image
Lovitură dură pentru pensionarii cu grupe de muncă. Perioadele suplimentare NU sunt contributive la pensie
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Bula AI a explodat deja în cea de-a doua economie din lume. Pierderi uriașe de 480 de miliarde de dolari. Urmează SUA?
ziare.com
image
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți spun!"
digisport.ro
image
Cum faci o plăcintă cu brânză de vaci și gutui aromate
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini din casa Ancăi Țurcașiu și a lui Călin Șerban. Și-au cumpărat o vilă lângă București: Are 10 ani și renovăm tot ce a fost în ea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD. Harta județelor în care se vor face comasări
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse
actualitate.net
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
click.ro
image
Ilona Brezoianu, mărturisiri sincere despre viața de mamă: „Nu e totul roz”. Decizie neașteptată pentru fiul ei
click.ro
image
Biografia lui Kim Kardashian, după cinci ani de documentare: de ce Kanye West lipsește din carte
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Anne de Cleves soția lui Henric profimedia 0416507033 jpg
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb
okmagazine.ro
Moartea reginei Elisabeta I a Angliei. Pictură de Paul Delaroche, din 1828
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Donald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum

OK! Magazine

image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb