Predoiu, în Senat: O declarație a dus la o mini-campanie politică împotriva mea

Ministrul Justiției a precizat, într-o intervenție în plenul Senatului, că o declarație a sa a fost interpretată de Opoziție și transformată în temă de atac. Predoiu a punctat că regretă neînțelegerea apărută în urma afirmațiilor sale.

„Din păcate, ignorându-se textul ad literam al declaraţiei mele, s-a speculat timp de două săptămâni, aşa cum s-a speculat şi astăzi, într-o veritabile minicampanie politică, în sensul că aş fi anunţat deja un verdict viitor în respectivul caz, ba chiar şi cum s-a spus şi astăzi, că sunt în general la curent cu ceea ce se întâmplă în astfel de cazuri. În realitate şi în concret, spusele mele au fost „şi ulterior achitat”, sintagma fiind fără îndoială, pentru un interpret de bună credinţă, una care se referă la un eveniment trecut, consumat şi nu la unul viitor, care urmează să se întâmple”, a afirmat Predoiu.

Ministrul Justiţiei a arătat că speculații au fost şi pe faptu că a avut informaţia din surse oficiale, adică din partea unui oficial sau a unei instituţii de stat. „În absenţa unui proces de intenţie, se poate lesne obseva faptul că în concret a fost vorba pur şi simplu exclusiv de o informare eronată, în ceea ce mă priveşte, pe care o regret, departe de orice intenţie şi cu atât mai puţin acţionând în afara limitelor competenţelor mele legale, a normelor legale şi morale”, a completat demnitarul.

Predoiu a subliniat că nu s-a implicat direct în vreun proces: „După cum am şi declarat ulterior, am luat şi iau ca martor întreg sistemul judiciar, pe fiecare magistrat şi grefier, în sensul că niciodată, în niciun context, nu am iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară sau de altă natură”, a asigurat demnitarul.

Ministrul Justiției a vorbit și dealte acuzații aduse: „O altă speculație a fost cea legată de finalizarea procedurilor candidaților la judecărorii româniei la CJUE. Potrivit procedurii legale, MJ nu face nomininalizarea la funcția de judecător. Această nominalizare a fost făcută de o comisie formată din 8 membri”.

Lui Predoiu i-a luat apărarea liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. „campania declanșată împotriva lui nu se mai oprește”, a subliniat senatorul PNL.

Cătălin Predoiu a fost criticat de reprezentanți ai USR ca Simona Spătaru și radu Mihail, dar și de liderul senatorilor AUR, Claudiu Târziu.

De la ce a plecat totul

Cătălin Predoiu a fost întrebat într-un interviu de la Europa FM cum evaluează activitatea procurorilor generali ai Parchetelor, inclusiv a Giorgianei Hosu, care a demisionat după condamnarea soțului ei. Ministrul Justiției a spus de Dan Hosu: „Și ulterior achitat. Am putea spune că doamna Hosu și-a dat demisia cu adevărat de onoare pentru o ipoteză care nu s-a realizat în final”.

Ulterior, într-un comunicat de presă, ministrul a precizat că dorește să își corecteze greșeala, susținând că „nu am verificat în prealabil informația pe care o aveam din surse neoficiale”. Între timp, Dan Hosu,, soțul fostei șefe a DIICOT, a decedat, în urma unor probleme de sănătate. Cătălin Predoiu a mai venit cu precizări privind neînțelegerile pe această speță, dar Opoziția a insistat ca ministrul să vină în Parlament pentru explicații oficiale.