Piedone, despre înlocuirea lui Cîrstoiu: Nu mai are timp să iasă nici puiul și a murit și cloșca

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, candidat al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) pentru Primăria Capitalei a spus cu privire la discuțiile din coaliția PSD-PNL că înlocuirea medicului Cătălin Cîrstoiu nu va avea avea succes și că nu va face nicio alianță pentru alegerile locale din 9 iunie.

„Alianțele pentru mine sunt închise. Am solicitat aceste alianțe la începutul candidaturii mele. Dacă se vor alia în spatele meu, sunt bineveniți. Fiecare cu bucătăria lui, mi-am făcut lecția de la început alături de partidul meu mic - PPUSL. Punând un ou sub o cloșcă, ei schimbându-l astăzi, nu mai are timp să iasă nici puiul și a murit și cloșca. Cetățenii nu mai pot fi mințiți”, a declarat Cristian Popescu Piedone, conform RealitateaPLUS.ro.

Liderii alianței PSD-PNL s-au reunit, luni, de la ora 10:00, pentru a lua o decizie cu privire la păstrarea candidatului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei, după scandalul izbucnit în jurul medicului privind acuzațiile de incompatibilitate.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a susținut la intrarea în ședința Coaliției, luni, că liderii alianței PSD-PNL trebuie să vină cu o candidatură comună pentru Primăria Capitalei pentru a nu „dinamita” șansele celorlalți doi candidați comuni propuși pentru primăriile de sector.

Pe de altă parte senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a admis, luni, că alianța „poate că putea face mai mult” cu privire la susținere medicului în această cursă electorală, da că decizia cu privire la posibila retragere din această cursă electorală pentru PMB i-ar aparține chiar medicului Cătălin Cîrstoiu.

Surse politice au precizat, săptămâna trecută, pentru Adevărul că PSD ar susține candidatura lui Cristian Popescu Piedone la Primăria Capitalei, în contextul în care candidatul PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, este deja erodat de scandaluri. Preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a respins însă varianta susţinerii candidaturii liderului Partidului Umanist Social Liberal (PUSL).

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, lider al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), și-a depus, vineri, candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei.