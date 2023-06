Palatul Victoria va fi iluminat în culorile drapelului național

Guvernul României celebrează Ziua Drapelului Național, sărbătorită anual pe 26 iunie, și va ilumina Palatul Victoria în culorile drapelului României.

„Drapelul României este simbolul națiunii, este parte a conștiinței noastre, ca țară, ca popor, ca istorie. Sub culorile sale ne afirmăm identitatea. Sub culorile sale au luptat eroii noștri, care ne-au apărat țara și demnitatea. Sub culorile sale s-a înfăptuit Marea Unire.Și tot sub culorile drapelului nostru se cântă Imnul Național în competițiile sportive internaționale. În fapt, prin aceste trei culori le spunem celorlalți cine suntem noi. Să fim deci mândri cu drapelul nostru, oriunde ne-am afla!”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Ziua Drapelului Național a fost instituită prin Legea nr.96 din 20 mai 1998, precizează sursa citată.

Mesajul lui Iohannis de ziua Drapelului

Klaus Iohannis a afirmat că celebrarea zilei Drapelului constituie și un prilej de comemorare a eroilor care, sub tricolor, s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei și idealurile naționale.

„Sărbătorim astăzi, 26 iunie, Ziua Drapelului Național, dedicată acestui important însemn al țării noastre, care, de-a lungul istoriei, ne-a însoțit în momentele de răscruce și a reprezentat simbolul sub faldurile căruia România a devenit un stat modern, independent, național, suveran, unitar și indivizibil. Celebrarea Zilei Drapelului constituie și un prilej de comemorare a eroilor care, sub tricolor, s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei noastre și pentru idealurile naționale”, a transmis președintele României, într-un mesaj cu ocazia zilei Drapelului.

Klaus Iohannis a punctat că „drapelul este cel care îi unește pe românii de pretutindeni, cel care ne dă forța de a păstra vie conștiința națională și de a promova valorile noastre fundamentale” și că imaginea drapelului inspiră sentimentul că „suntem parte a unei națiuni, indiferent unde ne-am afla”.

„Arborarea Drapelului Național alături de cele ale națiunilor cu care țara noastră împărtășește aceleași valori democratice și împreună cu care este membră a NATO și a Uniunii Europene reprezintă o recunoaștere a contribuției României la efortul comun de asigurare a securității și a prosperității comunității europene și euro-atlantice”, a transmis președintele României.