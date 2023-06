Iohannis: Autoritățile române monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor din Rusia

Președintele Klaus Iohannis a informat că autoritățile române monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor din Rusia și sunt în contact constant cu Aliații.

„Autoritățile române monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor din Rusia. Sunt permanent informat despre dezvoltări. Suntem în contact constant cu Aliații”, a informat președintele român.

Ce se întâmplă în Rusia

Vineri seara, Evgheni Prigojin a spus că armata rusă, condusă de Serghei Șoigu, a bombardat spatele trupelor mercenare Wagner. Șeful PMC a cerut demiterea conducerii militare a țării și a anunțat începerea unui „Marș al Justiției”. Potrivit acestuia, 25 de mii de wagneriți intenționează să „oprească răul care este conducerea militară a țării” - minciunile, pierderile uriașe și greșelile. Prigojin a promis că va „distruge orice blocaj rutier și orice aeronavă” în caz de rezistență.

Aflat la Rostov pe Don, Prigojin cere ca ministrul apărării Serghei Şoigu şi şeful statului major Valeri Gherasimov să vină la el pentru discuții.

Într-o scurtă intervenție televizată, președintele Vladimir Putin a vorbit despre trădare și despre lupta pentru restabilirea ordinii, fără a rosti nici măcar odată numele lui Prigojin.

Într-un nou mesaj, șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat că luptătorii săi nu se vor preda la ordinul lui Vladimir Putin.

„În ceea ce privește trădarea Patriei, președintele se înșală profund. Suntem patrioți ai patriei mame. Am luptat și luptăm, toți luptătorii PMC Wagner. Și nimeni nu se va preda cerințelor președintelui, ale FSB, sau ale oricui altcuiva. Pentru ca nu vrem ca țara trăiască mai departe în minciuni de corupție și birocrație. Când am luptat în Africa, ni s-a spus că avem nevoie de Africa, iar apoi au aruncat-o, pentru că au furat toți banii care trebuiau să vină pentru ajutor. Când ni s-a spus că luptăm cu Ucraina, ne-am dus și am luptat. Dar s-a dovedit că au fost furate și muniția, armele, toți banii destinați pentru asta, în timp ce oficialii stau și le păstrează pentru un incident ca astăzi, când cineva merge spre Moscova”, a spus liderul Wagner.

Strategul militar Mick Ryan a declarat, potrivit Insider, că rebeliunea grupării Wagner, care a părăsit teritoriile ocupate din estul Ucrainei pentru a ocupa un cartier militar rus, va semăna haos în Rusia, indiferent de rezultat.

Ucrainenii ar putea să o folosească în avantajul lor, doar că este genul de afacere „în care nimeni nu câștigă”, a spus el.

Știre în curs de actualizare